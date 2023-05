carVertical zmienia się dla klientów

carVertical – ekspert w dziedzinie monitorowania historii pojazdów używanych – dokonuje rebrandingu. Złożony proces obejmuje nie tylko modyfikację logo i firmowej kolorystyki, ale też zmiany w strukturze samych raportów. Dzięki aktualizacji będą one łatwe do interpretacji także przez osoby, które nie interesują się motoryzacją, ale tak samo jak fachowcy czy pasjonaci chcą uniknąć wpadki podczas zakupu samochodu na rynku wtórnym.

Poza nowym logo, kolorystyką i innymi cechami charakteryzującymi markę, carVertical całkowicie przebudował swoją główną usługę – raporty historii pojazdów. Będą one dostępne za pośrednictwem strony internetowej oraz całkowicie przeprojektowanej aplikacji.

carVertical – od teraz bardziej dla wszystkich niż kiedykolwiek

carVertical jest jedną z wiodących firm w swojej branży na świecie. Polska od początku działalności była dla carVertical jednym z najważniejszych rynków. Według statystyk 1 na 8 samochodów ma tutaj cofany licznik, a zatem takie narzędzia jak raporty carVertical okazują się niezwykle pomocne.

Wewnętrzne analizy sprzedażowe wykazały, że głównymi klientami kupującymi raporty są profesjonaliści, czyli osoby z branży motoryzacyjnej (np. sprzedawcy aut używanych) oraz pasjonaci motoryzacji, którzy znają się na mechanice samochodowej, zdają sobie sprawę z pewnych zagrożeń rynku i świadomie płacą za to, aby zminimalizować ryzyko zakupu samochodu, który w przeszłości przeszedł jakiś poważny wypadek lub ma cofnięty licznik.

Fakt, że tak mocna pozycja carVertical została zbudowana dzięki klientom świadomym jakości oferowanych produktów jest niewątpliwie powodem do dumy. Z drugiej jednak strony – pojawiło się ważne wyzwanie – jak dotrzeć do osób, które dopiero rozpoczynają przygodę z motoryzacją lub do tych, którzy traktują ją przedmiotowo i niespecjalnie orientują się w niebezpieczeństwach związanych z zakupem samochodu używanego?

Rebranding carVertical to właśnie kolejny krok w rozwoju firmy. Bez zmian pozostaje poziom merytoryczny gromadzonych danych i ich drobiazgowa kompletacja. Wraz z nowym logo pojawią się natomiast nowe formy przekazu raportów, które będą bardziej zrozumiałe także dla osób „spoza branży”.

Aby uczynić rynek pojazdów używanych w Polsce bardziej przejrzystym, musimy dotrzeć do szerszej grupy odbiorców – nie tylko profesjonalistów, „petrolheadów” i fanów motoryzacji. Właśnie dlatego wprowadzamy ważne aktualizacje do naszej aplikacji i raportów historii pojazdów historii, a także podkreślamy zachodzące zmiany nowym logo i zmodyfikowaną kolorystyką. Choć nasi obecni klienci reprezentujący społeczności ekspertów, fachowców i pasjonatów są dla nas niezwykle ważni, musimy wychodzić również naprzeciw pozostałym kierowcom, bo przecież głównym priorytetem i misją carVertical jest uczynienie rynku pojazdów używanych bezpiecznym i atrakcyjnym dla każdego. – mówi Rokas Medonis, Prezes carVertical

Co nowego w raportach?

Nowe raporty mają więcej wyjaśnień dotyczących poszczególnych danych. Zawierają także informacyjne grafiki i porady.

Chcemy, aby raport był łatwiejszy w odbiorze już na pierwszy rzut oka, a więc na etapie wizualnym. Pomoże to użytkownikom szybciej podejmować decyzje dotyczące interesujących ich pojazdów. Dodatkowo, nowa struktura raportu pomoże nam w przyszłości rozwijać go, dodając nowe rodzaje informacji. – dodaje Rokas Medonis, Prezes carVertical.

Nowe raporty – zalety dla kupującego:

· Pomagają kupić używane samochody w dobrym stanie, także tym osobom, które nie znają się na motoryzacji.

· Ujawnione w raportach wady (wypadki, cofnięty licznik, nieudane przeglądy techniczne) stają się kartą przetargową przy negocjowaniu ceny.

· Raporty carVertical oszczędzają czas i nerwy, ponieważ pozwalają na wstępną weryfikację samochodu online.

· Treści carVertical są generowane przez ekspertów (przebudowany blog, posty w mediach społecznościowych, specjalne treści wideo) i zawierają realne wskazówki i porady także w zakresie optymalnego doboru pojazdu i eksploatacji.

Nowe raporty – zalety dla użytkownika:

· Wiedza o stanie auta pomaga w prawidłowej naprawie i konserwacji.

· Dla wielu osób samochód jest jak członek rodziny, dlatego chcą wiedzieć wszystko o jego przeszłości: w jakich krajach mieszkał, jakie przygody przeżył, kto nim jeździł, itp.

· Treści tworzone przez ekspertów carVertical obejmują coraz szersze obszary (od porad, jak wymienić wycieraczki i co oznaczają kontrolki na panelu, do różnych zabawnych treści związanych z samochodem).

Nowe raporty – zalety dla sprzedającego:

· Raport z historii pojazdu pozwala na uzyskanie wyższej ceny za sprzedawany samochód.

· Eksperckie treści carVertical przeprowadzają kierowcę przez proces sprzedaży.

Użytkownicy mobilni będą mogli skorzystać z przeprojektowanej aplikacji zarówno dla systemów iOS jak też Android.

Wraz z nowym raportem i aplikacją pojawi się przeprojektowany blog dostarczający pomocnych wskazówek i treści inspirowanych przez ekspertów. Nowy blog będzie zawierał infografiki i poradniki wideo, pozycjonując carVertical jako narzędzie do wszystkiego, co jest związane z samochodami.

Firma chce podkreślić, że sprawdzenie historii pojazdu jest ważne nie tylko dla osób zainteresowanych jego zakupem. Może być również przydatne dla właścicieli starających się utrzymać swoje pojazdy w dobrej kondycji, a także dla tych, którzy planują sprzedaż w dobrej cenie.

Daniel Artisiuk – country manager carVertical na rynku polskim

Od początku działalności Polska zawsze była jednym z czołowych rynków dla carVertical. Teraz staje się jeszcze ważniejszym, czego wyrazem jest obecność (od kwietnia br.) country managera na Polskę – Daniela Artisiuka. Jest on głównym przedstawicielem firmy na polskim rynku B2B i współpracuje ramię w ramię z lokalnymi dealerami. Przypadnie mu także zaszczyt reprezentowania firmy w kontaktach z dziennikarzami.

Zatrudniając country managera, carVertical chce być bliżej polskich nabywców samochodów używanych i zwiększyć satysfakcję klientów.