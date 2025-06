CASTROL RZUCA WYZWANIE KONKURENCJI: TESTY FILTRÓW POTWIERDZAJĄ JAKOŚĆ KLASY PREMIUM

Choć Castrol dopiero co zadebiutował nową linią produktów, jaką są filtry samochodowe, już teraz potwierdza, że stanowią one klasę premium. Przeprowadzone przez producenta testy udowodniły, że oferowane przez niego filtry dorównują parametrami najlepszym produktom obecnym na rynku. Rosnące zainteresowanie nową linią potwierdzają dystrybutorzy. Castrol, znany przede wszystkim z wysokiej jakości olejów silnikowych, udowadnia, że w nowym dla siebie segmencie potrafi dorównać konkurencji.

Przeprowadzone przez producenta testy, w których porównano filtry do najpopularniejszych marek samochodowych wykazały, że produkty Castrol osiągają porównywalne, a często nawet lepsze parametry niż konkurencyjne rozwiązania. Dotyczy to zarówno filtrów oleju, powietrza, kabinowych, jak i paliwa. W każdej z tych kategorii filtry Castrol wyróżniają się jakością komponentów, skutecznością działania oraz odpornością na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Dzięki temu zapewniają nie tylko skuteczną ochronę podzespołów pojazdu, ale także wpływają na jego dłuższą i bezproblemową eksploatację. Jak podkreśla wyłączny dystrybutor nowej linii produktowej w Europie – firma Denckermann – rynek dostrzega jakość produktów brytyjskiej marki, o czym świadczy rosnące zainteresowanie wśród klientów.

Filtry samochodowe Castrol pomimo krótkiej obecności na polskim rynku wywołują duże zainteresowanie. Warsztaty oraz hurtownie z chęcią zaopatrują się w nowe produkty uznanej marki, dzieląc się z nami swoją opinią, w której podkreślają, że mimo dość wysokiej ceny, idzie za nią odpowiednio wysoka jakość. Także sami klienci coraz częściej od produktu najtańszego, wybierają ten najbardziej niezawodny . – mówi Michał Wasilewski – dyrektor ds. rozwoju sieci sprzedaży w projekcie Castrol Filters.

Czym filtry Castrol wygrywają z konkurencją?

Filtry Castrol wyróżniają się na tle konkurencji przede wszystkim odpornością materiałów na ekstremalne warunki pracy. W przypadku filtrów oleju marka zastosowała uszczelki o podwyższonej wytrzymałości, które pracują w zakresie temperatur od -40°C do +135°C, podczas gdy standardy rynkowe często obejmują przedział od -30°C do +120°C. Dodatkowo zastosowanie kauczuku silikonowego VMOQ w zaworach przeciwodpływowych pozwala na ich skuteczne działanie nawet przy temperaturze +150°C. Te rozwiązania technologiczne znacząco zwiększają trwałość komponentów i bezpieczeństwo pracy jednostki napędowej, szczególnie w wymagających warunkach eksploatacyjnych.

Wysoka jakość produktów Castrol widoczna jest również w filtrach powietrza, które odpowiadają za ochronę silnika przed zanieczyszczeniami. Osiągają one poziom filtracji przekraczający 99%, co jest wynikiem porównywalnym z najlepszymi produktami na rynku. Tym, co je wyróżnia, jest jednak pojemność zatrzymanego pyłu – znacząco wyższa, niż w przypadku konkurencyjnych marek. Dzięki temu filtry Castrol działają dłużej i skuteczniej, nawet w warunkach dużego zapylenia, minimalizując ryzyko przedostania się szkodliwych cząstek.

Kolejnym obszarem, w którym Castrol umacnia swoją pozycję, są filtry kabinowe. Marka oferuje zarówno podstawowe modele Basic +, jak i zaawansowane wersje CARBON+, wyposażone w dodatkową warstwę węgla aktywnego. Tutaj podobnie, jak w filtrach powietrza efektywność stoi na bardzo wysokim poziomie. Badania wykazały, że filtry kabinowe tej marki usuwają co najmniej 80 proc. cząstek o wielkości 0,3 mikrometra, co plasuje je w czołówce filtrów dostępnych na rynku. Dodatkowymi atutami, które wyróżniają wszystkie filtry kabinowe Castrol Filters są właściwości antybakteryjne, zapewniające jeszcze wyższy poziom ochrony zdrowia pasażerów.

Filtry kabinowe odpowiadają nie tylko za stan układu klimatyzacji, ale to również sprawa zdrowia i komfortu jazdy pasażerów. W związku z tym warto postawić na jakość sięgając po produkty premium. Mechanicy, a także kierowcy zdają sobie z tego sprawę o czym świadczą coraz częstsze zapytania z ich strony. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów nieustannie rozwijamy naszą ofertę, poszerzając ją o linie produktów premium, takich filtry marki Castrol . – dodaje Michał Wasilewski.

Filtry paliwowe Castrol również nie ustępują pozostałym producentom. Dzięki zaawansowanej konstrukcji i wysokiej jakości komponentom, filtry te osiągają poziom separacji wody przekraczający 95%, co przewyższa średnią rynkową wynoszącą 90%. Dodatkowo wykazują wysoką efektywność w zatrzymywaniu cząstek stałych, w tym także bardzo drobnych, mierzonych w mikrometrach. Skuteczna filtracja paliwa przekłada się na lepszą ochronę układu wtryskowego oraz zwiększoną trwałość silnika.

Jakość budowana latami

Castrol to marka z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu wysokiej jakości produktów dla motoryzacji. Decyzja o wprowadzeniu na rynek własnych filtrów samochodowych była kolejnym krokiem w rozwoju oferty, który oparto na wiedzy technologicznej, rygorystycznych testach i wysokiej jakości komponentach. Produkcja opiera się na nowoczesnych liniach technologicznych, a każdy produkt spełnia określone normy i standardy potwierdzone certyfikatami.

Pierwsza linia filtrów Castrol udowadnia, że nowość na rynku może śmiało konkurować z produktami, które są na nim już obecne. Nie wynika to jedynie z rozpoznawalnej marki, a z doświadczenia zbieranego przez firmę latami w różnych dziedzinach motoryzacji. Efekty zebranej wiedzy przełożonej na praktykę widać w testach jakości oraz opiniach zarówno użytkowników końcowych, jak i profesjonalistów z branży motoryzacyjnej.

Denckermann to producent części samochodowych, znany przede wszystkim z szerokiej gamy filtrów – oleju, powietrza, paliwa i kabinowych. Oprócz filtracji, w ofercie znajdują się także elementy układu hamulcowego, zawieszenia, chłodzenia, przeniesienia napędu i wiele innych komponentów do różnych marek i modeli pojazdów. Firma dostarcza solidne i dobrze dopasowane części w rozsądnych cenach, dzięki czemu cieszy się zaufaniem warsztatów i kierowców. Denckermann działa na rynkach międzynarodowych, zapewniając sprawdzone rozwiązania do codziennej eksploatacji. Firma odpowiada także za budowanie sieci sprzedaży filtrów Castrol na rynku europejskim.