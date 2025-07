KOREAŃSKI STARTUP MOTORYZACYJNY WCHODZI DO POLSKI Z OFERTĄ UŻYWANYCH CZĘŚCI DO AUT

EnoParts, startup z Korei Południowej, specjalizujący się w sprzedaży używanych, regenerowanych i nowych części samochodowych do koreańskich marek, wchodzi na polski rynek. To pierwsza tego typu firma z Korei Południowej, która zaczyna ekspansję w Europie właśnie od Polski. Sprzedaż części dla klientów indywidualnych i warsztatów samochodowych ruszy w czerwcu 2025 roku, na początku za pośrednictwem Allegro oraz platform specjalistycznych. Strategicznym partnerem EnoParts jest polska firma Fulfilio, która odpowiada nie tylko za logistykę, ale całościowe wsparcie wejścia azjatyckiej marki na rynek europejski.

Polska to dziś jeden z najbardziej dynamicznych rynków e-commerce w Europie – nie tylko z perspektywy lokalnych sklepów, ale także globalnych graczy szukających efektywnego wejścia do Unii Europejskiej. Coraz więcej azjatyckich marek wybiera właśnie nasz kraj jako punkt startowy. Działa u nas ponad 700 spółek koreańskich, w tym głównie restauracji, hoteli i agencji pracy tymczasowej. Koreańczycy są również u nas silni w produkcji części samochodowych i elektroniki. Bardzo mało jest natomiast podmiotów prowadzących sprzedaż internetową, więc apetyt naszego partnera jest wielki . – Polacy są otwarci na nowe rozwiązania i unikalne produkty, a infrastruktura logistyczna, jaką oferujemy, pozwala sprawnie obsługiwać nie tylko krajowe zamówienia, ale w całej Unii Europejskiej. Współpraca z EnoParts pokazuje, jak strategiczny partner może wesprzeć młody, ambitny brand w szybkim i efektywnym skalowaniu działalności w Europie. Nasza rola nie ogranicza się do logistyki – jesteśmy doradcą, integratorem i partnerem na każdym etapie wejścia na rynek. – komentuje Arkadiusz Filipowski, prezes Fulfilio.

Nowy gracz na rynku części do aut koreańskich

EnoParts to startup technologiczny z Seulu, który skupuje używane pojazdy w Korei, rozkłada je na części, a następnie naprawia w ramach własnej linii produkcyjnej. Elementy są wysyłane do polskiego magazynu, skąd trafiają bezpośrednio do klientów – indywidualnych i warsztatów samochodowych. Sprzedaż rozpocznie się w czerwcu 2025 r. na Allegro oraz platformach takich jak RRR.LT i B-Parts. We wrześniu br. firma planuje uruchomienie własnego sklepu internetowego, a także marketplace’u z częściami do koreańskich aut.

Polska to pierwszy krok. Następny to Czechy i Węgry

Wejście EnoParts do Polski to dopiero początek planowanej ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze w 2025 roku firma zamierza rozpocząć sprzedaż również w Czechach i Węgrzech, a w kolejnym kroku wejść do Niemiec i Francji. Do końca 2027 roku koreański startup planuje osiągnąć przychody na poziomie 6 mln euro (ok. 25 mln zł). Klientami mają być zarówno użytkownicy indywidualni, jak i warsztaty samochodowe, które szukają tańszej i szybszej alternatywy dla europejskich części zamiennych.

Zdecydowaliśmy się rozpocząć działalność w Polsce, ponieważ to największy rynek dla koreańskich samochodów w Unii Europejskiej. Ale nasza wizja jest szersza. – Chcemy zbudować markę o zasięgu europejskim, która będzie synonimem niezawodnych części do aut koreańskich, ale nie tylko. Korea demontuje rocznie ponad 600 tys. pojazdów, co pozwala nam pozyskiwać wysokiej jakości części w bardzo konkurencyjnych cenach. W połączeniu z możliwościami logistycznymi Fulfilio, możemy szybko skalować nasz model biznesowy i zapewnić klientom w całej Europie dostęp do części nawet 3-krotnie tańszych niż ich odpowiedniki. – mówi Gary Hwang, CEO EnoParts

Więcej niż logistyka

Współpraca z EnoParts to kolejny przykład na to, jak Fulfilio konsekwentnie buduje swoją pozycję jako operatora logistycznego pierwszego wyboru dla firm z Azji. Firma nie tylko zapewnia pełną obsługę fulfillmentową (przyjęcie towaru, magazynowanie, kompletację i wysyłkę), ale również wspiera marki w integracji z marketplace’ami, tworzeniu oferty, obsłudze zwrotów oraz w lokalizacji treści marketingowych i wsparciu klientów.

Wspierając EnoParts, nie jesteśmy tylko magazynem. Pomagamy w zaprojektowaniu całej ścieżki wejścia na europejski rynek: od strategii operacyjnej, przez integrację kanałów sprzedaży, po lokalne doradztwo biznesowe. To dokładnie taki model, jaki wdrażaliśmy wcześniej z markami z Singapuru czy Chin. Dziś śmiało możemy powiedzieć, że Polska to europejski hub dla azjatyckiego e-commerce. – mówi Arkadiusz Filipowski.

Europejska brama dla azjatyckich e-sklepów

Eksperci Fulfilio zauważają, że rosnąca liczba polskich e-konsumentów oraz coraz większe otwarcie na zakupy w zagranicznych sklepach sprawiają, że nasz kraj idealnie wpisuje się w strategię ekspansji azjatyckich firm. Konsumenci coraz chętniej wybierają oferty z Chin, Singapuru, ale też z Niemiec i Wielkiej Brytanii. Zwłaszcza, gdy dotyczą produktów unikalnych lub bardziej dostępnych cenowo. Dzięki członkostwu w UE, rozbudowanej infrastrukturze oraz centralnemu położeniu, Polska staje się naturalnym punktem dystrybucji na rynki Europy Zachodniej i Wschodniej. Wysoka jakość usług logistycznych, jaką oferuje Fulfilio, przyciąga nie tylko globalne marketplace’y, ale również wyspecjalizowane marki z Azji.