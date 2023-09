Technologia UFI Filters do Revuelto, pierwszej hybrydy Lamborghini typu plug-in

▪ UFI Filters dostawcą oryginalnego wyposażenia do Lamborghini Revuelto, pierwszego sportowego

super samochodu HPEV z hybrydowym napędem typu plug-in

▪ Moduł olejowy najnowszej generacji do nowego silnika Lamborghini V12

▪ Wysoka stabilność chemiczna, niezawodność w kontakcie z wodą i paliwami oraz ekstremalna

wydajność filtra w technologii FormulaUFI.Micron



Premiera Revuelto została ogłoszona z okazji 60. rocznicy „Casa di Sant’Agata Bolognese”. To pierwszy

sportowy super samochód Lamborghini zbudowany na innowacyjnej platformie LB744 i wyposażony w napęd hybrydowy typu plug-in. Wysokowydajny 12-cylindrowy silnik spalinowy zostanie połączony z trzema silnikami elektrycznymi o dużej gęstości mocy, zasilanymi akumulatorem litowo-jonowym.



UFI Filters wyposaży fabrycznie silnik Revuelto V12 w filtr oleju najnowszej generacji, produkowany zgodnie ze specyfikacją FormulaUFI.Micron. Kompletny moduł UFI składa się z obudowy i wymiennika ciepła wykonanych z aluminium. Wkład filtra z włókna syntetycznego zapewnia wysoką stabilność chemiczną nawet w najtrudniejszych warunkach, takich jak wysokie obciążenie silnika o dużej pojemności skokowej, a jednocześnie oferuje maksymalną niezawodność w kontakcie z wodą i paliwami. Skuteczność filtracji podnoszą delikatne włókna, pomagają one również zmaksymalizować żywotność wkładu filtra i zmniejszyć spadki ciśnienia, co zapewnia optymalny obieg oleju w układzie wysokowydajnego silnika V12.



Innowacja leży w naszym DNA i wkład w technologię hybrydowych super samochodów sportowych to potwierdza. Wizje przyszłości są ważnym czynnikiem naszego zaangażowania i nieustannie pobudzają nas do przekraczania granic. Dzięki know-how oraz inwestycjom w badania i rozwój możemy tworzyć zaawansowane rozwiązania do innowacyjnych zastosowań w hybrydach typu plug-in.

– komentuje Giorgio Girondi, Chairman Grupy UFI Filters.