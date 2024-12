OPTYMALNE ZARZĄDZANIE TEKSTYLIAMI TO LEPSZE PLANOWANIE I PRZEJRZYSTE KOSZTY

Zarządzanie tekstyliami to m. in. także korzystanie z outsourcingu oferowanego przez profesjonalnego dostawcę usług tekstylnych. Użytkownik przede wszystkim pozbywa się dodatkowych nakładów pracy związanych z zaopatrzeniem w tekstylia przemysłowe (czyściwa lub odzież roboczą) i tym samym oszczędza czas i nakłady. Może się zatem całkowicie skoncentrować na własnej działalności.

Usługodawca dostarczający tekstylia przejmuje od użytkownika całą logistykę (zdjęcie: Mewa).

Współpraca z profesjonalnym dostawcą usług tekstylnych takim jak Mewa ma dla użytkownika wiele zalet. Może on np. korzystać z fachowych porad w zakresie doboru odpowiednich dla niego produktów i usług. Ustalając z dostawcą tekstyliów dostawy i odbiory tekstyliów, ma zapewnione ich punktualne dostawy: jego pracownicy otrzymują do dyspozycji regularnie w ustalonych terminach czyste ubrania robocze na zmianę i nie musza ich sami prać w domu, Decydując się na czyściwa wielokrotne użytku użytkownik ma pewność, że nie zabraknie mu materiału do czyszczenia, bowiem czyściwa wielokrotnego użytku oferowane w ramach kompleksowej usługi to optymalne rozwiązanie dla każdego zakładu i warsztatu, pozwalające zaoszczędzić nakłady pracy związane z usuwaniem odpadów.

Klient otrzymuje tekstylia w ramach systemu kompleksowej usługi, która polega na dostarczaniu czystych tekstyliów i jednocześnie odbieraniu w ustalonych w umowie odstępach czasowych zabrudzonych tekstyliów, które są potem prane ekologicznie. Do użytkownika wysyłane są ponownie już czyste tekstylia. Uszkodzona odzież robocza jest naprawiana, a czyściwa nie nadające się już do użytku wymieniane są na nowe.

Usługodawca przejmuje przy tym całą logistykę, ale także obowiązki wobec organów ochrony środowiska, które należy spełnić w związku z użytkowaniem zabrudzonych czyściw. Użytkownik otrzymuje zatem zawsze czyste tekstylia wysokiej jakości od jednego dostawcy. Dzięki temu koszty są przejrzyste i przewidywalne, co pozwala użytkownikowi w sposób bardziej optymalny prowadzić działalność.

Usługa w zakresie tekstyliów, świadczona przez usługodawcę takiego jak Mewa, ma wiele zalet: usługodawca przejmuje czasochłonne działania organizacyjne, redukuje ilość odpadów dzięki wykorzystaniu trwałych tekstyliów wielokrotnego użytku o wysokiej jakości, a tym samym w większym stopniu przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju.

Zabrudzone tekstylia prane są w sposób przyjazny dla środowiska (zdjęcie: Mewa).

Użytkownik otrzymuje czyste, wysokiej jakości tekstylia od jednego dostawcy (zdjęcie: Mewa).

Mewa

Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych i jest także wiodącą firmą tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń.

Mewa jest firmą rodzinną, posiada 48 lokalizacji, zatrudnia 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2023 roku obroty firmy wyniosły 896 mln euro.

Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.

