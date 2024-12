UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 11/2024

W listopadzie na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

25.11.2024 Honda

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda, wyprodukowanych od października 2021 r. do sierpnia 2024 r., modele:

Model Typ Rok modelowy Kraj pochodzenia CIVIC E:HEV FL4 2023 Japonia CIVIC E:HEV FL4 2024 Japonia CR-V E:HEV RS5 2024 Chiny CR-V E:HEV RS6 2024 Chiny CR-V P:HEV RS8 2024 Chiny ZR-V E:HEV RZ4 2023 Chiny ZR-V E:HEV RZ4 2024 Chiny

może dojść do wycieku paliwa.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 3 239 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa; tel.: 801 811 711).

25.11.2024 Toyota Corolla

Przedsiębiorca Toyota Central Europe Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Toyota Corolla, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii i Turcji od 16.01.2023 r. do 05.11.2024 r., w sytuacji gdy pedał hamulca jest wciśnięty podczas pokonywania zakrętów, istnieje możliwość, że ciśnienie płynu hamulcowego może nie być kontrolowane zgodnie z założeniami. Kierowca może chwilowo doświadczyć „twardego” pedału hamulca oraz zmniejszonej siły hamowania. Wydłuża to drogę hamowania i zwiększa ryzyko zderzenia.

Kampanią naprawczą objętych jest w Polsce 43 170 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele objętych kampanią samochodów będą zapraszani do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu zmiany oprogramowania elektronicznej jednostki sterującej poślizgiem (skid control ECU).

Informacji związanych z kampanią udziela Toyota Central Europe Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa; tel.: 22 449 05 00).

21.11.2024 Volvo, modele: S60, V60, S90, V90, V90CC, S90L, XC60, XC90

Przedsiębiorca Volvo Car Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Volvo, modele: S60, V60, S90, V90, V90CC, S90L, XC60 i XC90 z roku modelowego 2020, pedał hamulca mógł nie zostać zamontowany zgodnie ze specyfikacją producenta. Może to prowadzić do nieprawidłowości w działaniu hamulca lub całkowitego braku działania hamulca zasadniczego. Elektryczny hamulec postojowy będzie nadal działał i może być użyty do zatrzymywania pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 378 pojazdów.

Właściciele samochodów zostaną poinformowani o prowadzonej kampanii i konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu połączenie dokręcenia zgodnie ze specyfikacją śrubowego modułu hamulcowego.

Informacji związanych z kampanią udziela Volvo Car Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 558/560, 02-884 Warszawa) pod numerem telefonu: 22 566 28 00.

21.11.2024 McLaren GT

Przedsiębiorca AUTO FUS GROUP Sp. j. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki McLaren GT, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, linka ręcznego zwalniania zespołu zatrzasku maski ma nadmierne napięcie, co może spowodować otwarcie zatrzasku, powodując nieoczekiwane otwarcie maski. Może to spowodować uderzenie maski w przednią szybę, przy czym punkt styku będzie znajdował się u dołu przedniej szyby w punktach zawiasów. Maska prawdopodobnie pozostanie w pozycji pionowej, co ograniczy widoczność kierowcy i zwiększy ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 11 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej kampanii i zaproszeni na wizytę w serwisie w celu wymiany zespołu zatrzasku maski.

Informacji związanych z kampanią udziela AUTO FUS GROUP Sp. J. (adres: ul. Ostrobramska 73, 04-175, Warszawa, e-mail: info@autofusgroup.pl, tel.: 668 681 764).

21.11.2024 KIA SPORTAGE

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA SPORTAGE (kod modelowy SLe), wyprodukowanych w Słowacji od 12.03.2010 r. do 24.01.2014 r., które są wyposażone w układy zapobiegające blokowaniu kół (ABS) i elektroniczną kontrolę stabilności trakcji (ESC), może dochodzić do awarii jednostek HECU (hydrauliczno-elektroniczna jednostka sterująca – Hydraulic Electronic Control Unit). Podstawową przyczyną jest wyciek płynu hamulcowego, który może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w trakcie eksploatacji pojazdu, powodując przeciążenie elektryczne w module ABS. Stan ten może spowodować pożar w komorze silnika, niezależnie od tego, czy pojazd jest zaparkowany, czy jest w ruchu. Objawem, w pojazdach dotkniętych problemem, może być zapalona kontrolka ostrzegawcza awarii (MIL) i/lub kontrolka ABS, a także dym oraz zapach spalenizny wydobywający się z komory silnika i podzespołów HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 18 172 pojazdy.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu zainstalowania nowych bezpieczników o małej pojemności w celu ograniczenia prądu roboczego w płytce obwodu elektrycznego HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

21.11.2024 KIA Optima HEV

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Optima HEV (kod modelowy TF HEV), wyprodukowanych w Korei Południowej od 28.10.2010 r. do 12.12.2013 r., które są wyposażone w układy zapobiegające blokowaniu kół (ABS) i elektroniczną kontrolę stabilności trakcji (ESC), może dochodzić do awarii jednostek HECU (hydrauliczno-elektroniczna jednostka sterująca – Hydraulic Electronic Control Unit). Podstawową przyczyną jest wyciek płynu hamulcowego, który może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w trakcie eksploatacji pojazdu, powodując przeciążenie elektryczne w module ABS. Stan ten może spowodować pożar w komorze silnika, niezależnie od tego, czy pojazd jest zaparkowany, czy jest w ruchu. Objawem, w pojazdach dotkniętych problemem, może być zapalona kontrolka ostrzegawcza awarii (MIL) i/lub kontrolka ABS, a także dym oraz zapach spalenizny wydobywający się z komory silnika i podzespołów HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 12 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu zainstalowania nowych bezpieczników o małej pojemności w celu ograniczenia prądu roboczego w płytce obwodu elektrycznego HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

21.11.2024 Dacia Duster III

Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Dacia Duster III (wersje z silnikiem spalinowym) wyprodukowanych od 20.06.2023 r. do 11.07.2024 r., może dojść do przerwania ciągłości elektrycznej na poziomie połączenia przewodów wiązki komory silnika z wiązką stanowiska kierowcy, co może skutkować:

utratą napędu w czasie jazdy,

utratą wspomagania kierownicy,

odłączeniem poduszek powietrznych,

utratą funkcji automatycznego hamulca postojowego,

unieruchomieniem pojazdu.

Każda z tych usterek jest sygnalizowana przez zaświecenie się czerwonych kontrolek na zestawie wskaźników i wyświetlenie komunikatów na zestawie wskaźników.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 945 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu zmiany umiejscowienia złącza i zabezpieczenia blokady złącza za pomocą specjalnej taśmy samoprzylepnej.

Informacji związanych z kampanią udziela Renault Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa; tel.: 800 900 804; e-mail: kontakt.klient@renault.com.pl).

12.11.2024 Hyundai i10

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai i10 AC3, wyprodukowanych od 27.03. do 20.05.2024 r. w Turcji, może dojść do uszkodzenia zaworu recyrkulacji spalin (EGR), co może doprowadzić do zatrzymania silnika podczas jazdy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 27 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu wymiany zaworu EGR.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

12.11.2024 Hyundai Genesis Coupe

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai Genesis Coupe, wyprodukowanych od 16.09.2010 r. do 31.10.2014 r. w Korei Południowej, może dojść do przedostania się płynu hamulcowego do płytki PCB, co stwarza ryzyko zwarcia elektrycznego w obwodzie modulatora HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 55 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu wymiany bezpiecznika modulatora HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

12.11.2024 Peugeot 208 MHEV

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot 208 MHEV, wyprodukowanych w Hiszpanii i Maroku, czas ostrzegania w przypadku niedostępności systemu AEB (zaawansowany system hamowania awaryjnego) po zdarzeniu wymagającym hamowania awaryjnego (migająca lampka sygnalizacyjna w zestawie wskaźników) może być skrócony. Lampka AEB powinna migać 10 sekund po zdarzeniu wymagającym hamowania awaryjnego, aby ostrzec klienta, że działanie systemu AEB jest niedostępne. Dodatkowe miganie ustaje jednak po 3 sekundach.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 5 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu aktualizacji oprogramowania i kalibracji modułu kamery wideo.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

12.11.2024 KIA Sorento

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Sorento (kod modelowy XM), wyprodukowanych w Korei Południowej od 01.07.2010 r. do 21.08.2014 r., które są wyposażone w układy zapobiegające blokowaniu kół (ABS) i elektroniczną kontrolę stabilności trakcji (ESC), może dochodzić do awarii jednostek HECU (hydrauliczno-elektroniczna jednostka sterująca – Hydraulic Electronic Control Unit). Podstawową przyczyną jest wyciek płynu hamulcowego, który może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w trakcie eksploatacji pojazdu, powodując przeciążenie elektryczne w module ABS. Stan ten może spowodować pożar w komorze silnika, niezależnie od tego, czy pojazd jest zaparkowany, czy jest w ruchu. Objawem w pojazdach dotkniętych problemem może być zapalona kontrolka ostrzegawcza awarii (MIL) i/lub kontrolka ABS, a także dym oraz zapach spalenizny wydobywający się z komory silnika i podzespołów HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 318 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu zainstalowania nowych bezpieczników o małej pojemności w celu ograniczenia prądu roboczego w płytce obwodu elektrycznego HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

12.11.2024 KIA Rio

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Rio (kod modelowy UB), wyprodukowanych w Korei Południowej od 15.12.2010 r. do 31.03.2017 r., które są wyposażone w układy zapobiegające blokowaniu kół (ABS) i elektroniczną kontrolę stabilności trakcji (ESC), może dochodzić do awarii jednostek HECU (hydrauliczno-elektroniczna jednostka sterująca – Hydraulic Electronic Control Unit). Podstawową przyczyną jest wyciek płynu hamulcowego, który może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w trakcie eksploatacji pojazdu, powodując przeciążenie elektryczne w module ABS. Stan ten może spowodować pożar w komorze silnika, niezależnie od tego, czy pojazd jest zaparkowany, czy jest w ruchu. Objawem w pojazdach dotkniętych problemem może być zapalona kontrolka ostrzegawcza awarii (MIL) i/lub kontrolka ABS, a także dym oraz zapach spalenizny wydobywający się z komory silnika i podzespołów HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 14 279 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu zainstalowania nowych bezpieczników o małej pojemności w celu ograniczenia prądu roboczego w płytce obwodu elektrycznego HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

12.11.2024 KIA Optima

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Optima (kod modelowy TF), wyprodukowane w Korei Południowej od 09.02.2010 r. do 23.07.2015 r., które są wyposażone w układy zapobiegające blokowaniu kół (ABS) i elektroniczną kontrolę stabilności trakcji (ESC), może dochodzić do awarii jednostek HECU (hydrauliczno-elektroniczna jednostka sterująca – Hydraulic Electronic Control Unit). Podstawową przyczyną jest wyciek płynu hamulcowego, który może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w trakcie eksploatacji pojazdu, powodując przeciążenie elektryczne w module ABS. Stan ten może spowodować pożar w komorze silnika, niezależnie od tego, czy pojazd jest zaparkowany, czy jest w ruchu. Objawem w pojazdach dotkniętych problemem może być zapalona kontrolka ostrzegawcza awarii (MIL) i/lub kontrolka ABS, a także dym oraz zapach spalenizny wydobywający się z komory silnika i podzespołów HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 285 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu zainstalowania nowych bezpieczników o małej pojemności w celu ograniczenia prądu roboczego w płytce obwodu elektrycznego HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

12.11.2024 Jeep Avenger

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Jeep Avenger, wyprodukowane w Polsce, mogą być wyposażone w zębatkę przekładni kierowniczej niezgodną ze specyfikacją. Może to prowadzić do trudności w kierowaniu lub ryzyka zablokowania układu kierowniczego w okresie eksploatacji pojazdu.

Kampanii naprawczej w Polsce podlegają 32 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany przekładni kierowniczej.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

12.11.2024 Jeep Avenger BEV

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep Avenger BEV, wyprodukowanych w Polsce, funkcjonalność Zaawansowanego Systemu Wspomagania Kierowcy (ADAS) może nie spełniać wymogów regulacyjnych. Długie naciśnięcie fizycznego przycisku ADAS w radiu może jednocześnie dezaktywować AEB/LKA (aktywny system hamowania awaryjnego/utrzymywania pasa ruchu).

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 7 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu aktualizacji oprogramowania radia w pojazdach.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

12.11.2024 DS7 Crossback

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki DS7 Crossback systemy Lane Keeping Assist / Lane Position Assist mogą nie działać prawidłowo i może się zdarzyć, że pojazd nie będzie utrzymywał środka pasa ruchu i będzie zbaczał poza białe linie.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 42 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu sprawdzenia kalibracji kierownicy i w razie potrzeby wykonanie jej ponownej kalibracji.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

12.11.2024 Citroën C4

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën C4, wyprodukowanych we Francji, może wystąpić po pewnym czasie użytkowania ryzyko wadliwego działania poduszek powietrznych kierowcy i pasażera TAKATA. Preparat będący propelentem użyty do produkcji poduszki powietrznej kierowcy, a częściowo także pasażera, może ulegać zmianom w miarę upływu czasu oraz narażenia na bardzo wysoką temperaturę/wilgotność. W przypadku kolizji, gdy napełniacz poduszki powietrznej zostanie uruchomiony, generowanie gazu może następować szybciej niż zaprojektowano. Takie potencjalne uwolnienie większej energii może prowadzić do odłączenia metalowych fragmentów od ulegającego rozerwaniu napełniacza, a części te mogą polecieć w kierunku kierowcy/pasażerów pojazdu. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub utraty życia.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 6 650 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany poduszek powietrznych.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

12.11.2024 Aston Martin, modele: DBX707, DB12 i Vantage

Przedsiębiorca AUTO FUS GROUP Sp. j. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Aston Martin, modele: DBX707, DB12 i Vantage, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii między październikiem 2022 r. a kwietniem 2023 r., niektóre przewody olejowe chłodnicy oleju silnikowego mogą pękać, co może skutkować utratą oleju i ciśnienia oleju. Nagła i szybka utrata oleju i ciśnienia oleju może doprowadzić do zgaśnięcia lub zatarcia silnika, co może zwiększyć ryzyko wypadku lub pożaru. Po awarii, na desce rozdzielczej pojawi się komunikat ostrzegawczy, ostrzegający o niskim poziomie i ciśnieniu oleju. Kierowca może również zauważyć dym wydobywający się z obszaru silnika.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 26 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele wszystkich pojazdów sprzedanych na rynku polskim zostali poinformowani o ogłoszonej kampanii i zaproszeni na wizytę w serwisie w celu wymiany węży olejowych do chłodnicy oleju.

Informacji związanych z kampanią udziela AUTO FUS GROUP Sp. J. (adres: ul. Ostrobramska 73, 04-175, Warszawa, e-mail: info@autofusgroup.pl, tel.: 668 681 764).

08.11.2024 Hyundai Tucson

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai Tucson MHEV NX4, wyprodukowanych od 12.09.2022 r. do 07.09.2023 r. w Czechach, może dojść do uszkodzenia wałka rozrządu zaworów wylotowych i połączenia pompy podciśnienia układu hamulcowego wskutek wysokiego momentu obrotowego podczas uruchamiania silnika, co może doprowadzić do gwałtownego szarpnięcia podczas jazdy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 2 200 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu aktualizacji oprogramowania modułu sterującego uruchomieniem silnika.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

08.11.2024 Opel Vivaro

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel Vivaro, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, wyświetlacz radia może być niewystarczająco zabezpieczony. Podczas wypadku ekran może się odłączyć, co może doprowadzić do obrażeń ciała pasażerów i/lub uszkodzenia napełniającej się poduszki powietrznej.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 183 pojazdy.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu sprawdzenia mocowania ekranu i w razie potrzeby dodania wymaganych śrub.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

08.11.2024 Peugeot Expert

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot Expert, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, wyświetlacz radia może być niewystarczająco zabezpieczony. Podczas wypadku ekran może się odłączyć, co może doprowadzić do obrażeń ciała pasażerów i/lub uszkodzenia napełniającej się poduszki powietrznej.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 70 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu sprawdzenia mocowania ekranu i w razie potrzeby dodania wymaganych śrub.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

08.11.2024 Peugeot 3008

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot 3008, wyprodukowanych we Francji, wspornik ramy podsilnikowej nie jest zgodny ze specyfikacją produkcyjną. Może to doprowadzić do korozji podczas użytkowania pojazdu oraz do potencjalnego rozprzestrzeniania się pęknięć wspornika ramy podsilnikowej i skutkować ryzykiem utraty możliwości kontrolowania ruchu pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 43 pojazdy.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu sprawdzenia wspornika ramy podsilnikowej, a w razie potrzeby jego naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

08.11.2024 Ford Mustang

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Mustang, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych w fabryce Flatrock Assembly Plant od 11.10.2022 r do 31.03.2023 r., podczas próby skrętu kierownica może zacząć oscylować bez ostrzeżenia (na przemian w prawo/w lewo), co zwiększa ryzyko wypadku.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 98 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu aktualizacji oprogramowania modułu sterującego układem wspomagania kierownicy (PSCM).

Informacji związanych z kampanią udziela Ford Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa; tel. 22 608 67 80).

08.11.2024 Ford Mustang

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Mustang, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych w fabryce Flatrock Assembly Plant od 15.11.2023 r. do 22.05.2024 r., przewód ciśnieniowy sprzęgła hydraulicznego może nie być prawidłowo zamocowany i może stykać się z gorącymi elementami układu wydechowego, skutkując wyciekiem płynu hydraulicznego. Może spowodować brak możliwości zmiany biegów, a w zależności od prędkości pojazdu i biegu silnik może zgasnąć, co zwiększa ryzyko wypadku. Jeśli wyciekający płyn hydrauliczny nagromadzi się w pobliżu wystarczająco gorącej powierzchni, może wystąpić dymienie i dojść do pożaru pod pokrywą komory silnika.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 43 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów objętych kampanią będą proszeni o kontakt z Autoryzowanymi Dealerami w celu sprawdzenia przewodu sprzęgła.

Informacji związanych z kampanią udziela Ford Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa; tel. 22 608 67 80).

08.11.2024 Fiat Scudo

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat Professional Scudo, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, wyświetlacz radia może być niewystarczająco zabezpieczony. Podczas wypadku ekran może się odłączyć, co może doprowadzić do obrażeń ciała pasażerów i/lub uszkodzenia napełniającej się poduszki powietrznej.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 440 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu sprawdzenia mocowania ekranu i w razie potrzeby dodania wymaganych śrub.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

08.11.2024 Citroën Jumpy

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën Jumpy, wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii, wyświetlacz radia może być niewystarczająco zabezpieczony. Podczas wypadku ekran może się odłączyć, co może doprowadzić do obrażeń ciała pasażerów i/lub uszkodzenia napełniającej się poduszki powietrznej.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 87 pojazdów.

Przedsiębiorca powiadomił właścicieli samochodów objętych akcją o konieczności zgłoszenia się do autoryzowanych serwisów w celu sprawdzenia mocowania ekranu i w razie potrzeby dodania wymaganych śrub.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

08.11.2024 BMW X3

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW X3 (G01) i X3 M (F97), wyprodukowanych w Niemczech, przy wcześniejszej naprawie mocowania szyn w bagażniku użyto części, które nie w każdym przypadku zapewniają bezpieczne złącze śrubowe. W okolicznościach prowadzących do wypadku szyny do mocowania mogą się przesunąć, stwarzając dodatkowe ryzyko obrażeń ciała.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 858 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią w celu wymiany złącz śrubowych.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

08.11.2024 BMW X1

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW X1 (U11), wyprodukowanych w Niemczech, użyto częściowo niewłaściwego materiału do wzmocnienia słupka B z lewej i z prawej strony. W przypadku uderzenia bocznego może to prowadzić do zmienionej charakterystyki zderzenia i zwiększonego ryzyka powstania obrażeń ciała u pasażerów.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 275 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią w celu kontroli słupka.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 22 279 71 00).

06.11.2024 Alfa Romeo Tonale

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Alfa Romeo Tonale mogły zostać wyprodukowane z zespołem pedału hamulca, który może zapadać się zbyt głęboko podczas hamowania. Pedał hamulca, który zapada się zbyt głęboko podczas jazdy, uniemożliwia kierowcy aktywację hamulców. W przypadku awarii pedału hamulca podczas jazdy można skorzystać z elektronicznego hamulca postojowego umieszczonego na konsoli środkowej, aby spowolnić samochód aż do kontrolowanego zatrzymania. Ponadto, system automatycznego awaryjnego hamowania, gdy jest aktywny, interweniuje w przypadku rozpoznania niebezpieczeństwa kolizji.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 515 samochodów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wzmocnienia pedału hamulca.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 22 458 46 73).

06.11.2024 Jeep Compass i Renegade

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że samochody marki Jeep, modele: Compass i Renegade, wyprodukowanych we Włoszech, mogły zostać wyprodukowane z zespołem pedału hamulca, który może zapadać się zbyt głęboko podczas hamowania. Pedał hamulca, który zapada się zbyt głęboko podczas jazdy, uniemożliwia kierowcy aktywację hamulców. W przypadku awarii pedału hamulca podczas jazdy można skorzystać z elektronicznego hamulca postojowego umieszczonego na konsoli środkowej, aby spowolnić samochód aż do kontrolowanego zatrzymania. Ponadto, system automatycznego awaryjnego hamowania, gdy jest aktywny, interweniuje w przypadku rozpoznania niebezpieczeństwa kolizji.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega 1 240 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wzmocnienia pedału hamulca.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

06.11.2024 KIA EV9

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA EV9 (kod modelowy MV1), wyprodukowanych w Korei Południowej od 10 marca 2023 r. do 6 września 2024 r., z powodu błędu oprogramowania zintegrowanego hamulca elektronicznego (Integrated Electronic Brake – IEB) wielokrotne zatrzymywanie pojazdu przy użyciu RSPA (zdalny inteligentny asystent parkowania) przy prędkości około 3 km/h lub mniejszej może skutkować wystąpieniem niewystarczającego ciśnienia w układzie hamulcowym, co może skutkować wydłużeniem drogi hamowania podczas korzystania z RSPA.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 546 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu aktualizacji oprogramowania.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

06.11.2024 Mitsubishi ASX

Przedsiębiorca Astara Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Mitsubishi ASX (GA1W), rok modelowy 2011 – 2019, końcówka układu wydechowego nie posiadająca dodatkowego podparcia może pęknąć i odpaść podczas jazdy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 5 882 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami pojazdów objętych akcją w celu sprawdzenia obecności dodatkowego punktu podparcia końcówki układu wydechowego i w przypadku jej braku (nawet w wymienionych wcześniej zmodyfikowanych tłumikach) – dokona wymiany tłumika końcowego na najnowszy, zmodyfikowany.

Informacji związanych z kampanią udziela Astara Poland Sp. z o.o. (adres: ul. Cybernetyki 10, 02-677 Warszawa; tel.: 22 46 31 920).

****