Seria filmów „Mustang Endurance” o przygotowaniach wyczynowego Forda Mustanga GT3 do startów w wyścigach długodystansowych

Przed zespołem Ford Performance jeden z najgorętszych sezonów w historii, tymczasem zespół Mustang GT3 szykuje się do pierwszego dużego wyścigu w 2024 roku – Rolex 24 na torze Daytona. Kamery miały nieograniczony dostęp za kulisy, aby zarejestrować każdy szczegół testów przygotowawczych, czego efektem jest seria filmów dokumentalnych, zatytułowana „Mustang Endurance”.

Uchwycić dramaturgię i determinację niezbędną do startów na światowych torach

Od deszczowego toru Sebring po upalną Barcelonę i od północnej Anglii po południowe Stany Zjednoczone – zespół pracujący nad nowym Mustangiem GT3 pokonał wszystkie te etapy przygotowań do styczniowego debiutu w słynnym wyścigu Rolex 24 w Daytona.

W naszej pięcioodcinkowej serii, która ma premierę 15 grudnia, usłyszymy wypowiedzi wszystkich kluczowych uczestników, m.in. Kevina Groota, globalnego menedżera ds. samochodów sportowych i Larry’ego Holta, lidera Multimatic Motorsports. Wypowiedzą się również kierowcy i przedstawiciele załóg, których zadaniem jest doprowadzenie Mustangów GT3 na najwyższe pozycje w rankingach czasów przejazdu, a także inżynierowie, projektanci, konstruktorzy silników i technicy, dzięki którym to magiczne widowisko jest możliwe. Ford postanowił przedstawić to jako przygotowania biegacza do maratonu, skupiając się na kilku aspektach – pracy nad ciałem (podwoziem i aerodynamiką), sercem (silnikiem) i umysłem (ludźmi, którzy to wszystko tworzą). Odcinek 5 udokumentuje nasz pierwszy maraton – start w zawodach Rolex 24 at Daytona.

Nie wszystko jednak przebiegało gładko. Po drodze nie uniknięto trudnych momentów, jednak dokument ten pokazuje wszystkie fragmenty układanki, które składają się w całość, gdy zespół stara się przygotować do rozgrywanego 24 godziny styczniowego wyścigu na legendarnym torze Daytona.