TESA PRZEDSTAWIA NOWĄ TAŚMĘ DO MALOWANIA PROSZKOWEGO TESA® 50625

Wiodący producent rozwiązań samoprzylepnych uzupełnia swój asortyment wysokiej jakości taśm maskujących i zabezpieczających do malowania proszkowego. Nowa taśma tesa® 50625 Basic to taśma maskująca przeznaczona do zastosowań ogólnych. Teraz użytkownicy będą mieli większe możliwości wyboru.

Malowanie proszkowe to wymagający proces polegający na nakładaniu proszku elektrostatycznie, dokładnie pokrywając przy tym powierzchnię, a następnie utwardzaniu go termicznie w bardzo wysokiej temperaturze (np. 200 °C). Dzięki zastosowaniu tej techniki powstaje niezwykle odporne i jednolite wykończenie, które chroni powierzchnie metalowe. Technologia ta jest często stosowana w branżach związanych z obróbką metali, od sektora urządzeń gospodarstwa domowego, po transport i przemysł lotniczy.

W procesie malowania proszkowego kluczowe znaczenie ma stosowanie odpowiedniej taśmy w celu zabezpieczenia powierzchni. Istotnymi cechami takiego produktu są między innymi zdolność do dopasowywania do podłoża, wytrzymałość na działanie wysokiej temperatury, odporność na rozdarcia i łatwość usuwania. Taśmy maskujące z asortymentu marki tesa spełniają wszystkie z tych wymagań. W odpowiedzi na potrzeby rynku firma wprowadziła nową taśmę tesa® 50625 Basic, która uzupełnia ofertę.

Nowa taśma maskująca do zastosowań ogólnych

Taśma tesa® 50625 to półprzezroczysta, wysokotemperaturowa taśma maskująca z poliestrowym materiałem nośnika i silikonową substancją klejącą. Produkt przeznaczony jest do zastosowań ogólnych, w związku z tym sprawdzi się podczas różnorodnych zadań związanych z malowaniem proszkowym, do ochrony powierzchni, a także łączenia materiałów niepolarnych. Idealnie nadaje się do maskowania nieregularnych powierzchni.

Materiał nośnika zastosowany w nowej taśmie jest jeszcze cieńszy niż poprzednia wersja produktu (50 µm), dzięki czemu umożliwia uzyskanie perfekcyjnych krawędzi odcięcia kolorów. Taśma doskonale dopasowuje się do podłoża, zapewnia bardzo dobre przyleganie farby, a po usunięciu nie pozostawia śladów. Jej niebieski kolor ułatwia identyfikację i wyznaczanie położenia podczas oklejania.

Główne cechy:

Wytrzymałość na działanie temperatur w zakresie do 200 °C przez 30 minut

Przylepność do stali – 3.2 N/cm

Łatwa aplikacja i szybkie usuwanie w jednym kawałku bez pozostawiania śladów

Wysoka odporność na rozdarcia oraz wytrzymałością na rozciąganie

Produkty firmy tesa charakteryzują się niezawodną jakością, której stale dowodzą. Asortyment jest regularnie uzupełniany, a produkty są udoskonalane, aby odbiorcy mogli znaleźć rozwiązanie, które spełni ich indywidualne oczekiwania. W zakresie taśm maskujących przeznaczonych do malowania proszkowego, klienci mogą teraz wybierać już spośród pięciu taśm, zależnie od zastosowania i budżetu.

Osoby zainteresowane nową taśmą tesa® 50625 mogą dowiedzieć się więcej u przedstawicieli firmy.

Kontakt:

Marcin Mazurek

Inside Sales Specialist Eastern Europe

Industrial Trade & Converting

tesa tape Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 184 | 60-166 Poznań

Tel.: +48 609 860 252