UOKiK KAMPANIE PRZYWOŁAWCZE 1/2025

W styczniu na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono kampanie przywoławcze dla następujących pojazdów:

30.01.2025 Dacia Jogger

Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Dacia Jogger, wyprodukowanych od 28.03. do 12.10.2024 r., na skutek niedostatecznego dokręcenia w trakcie produkcji śrub mocujących czopy piast kół tylnych, może dojść do utraty jednego z kół tylnych, co może doprowadzić do utraty kontroli nad pojazdem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 23 samochody.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną powiadomieni o możliwości wystąpienia usterki oraz zaproszeni do autoryzowanych serwisów w celu wymiany śrub mocujących czopy piast kół tylnych.

Informacji związanych z kampanią udziela Renault Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa; tel.: 800 900 804; e-mail: kontakt.klient@renault.com.pl).

27.01.2025 Hyundai ix35 (EL)

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai ix35 (EL), wyprodukowanych od 13.01.2010 r. do 07.11.2013 r. w Słowacji i Czechach, może dojść do przedostania się płynu hamulcowego do płytki PCB na skutek zmian fizycznych w pierścieniach O-ring spowodowanych zanieczyszczeniami płynu hamulcowego wilgocią, brudem lub rozpuszczonymi metalami. W konsekwencji stwarza to ryzyko zwarcia elektrycznego w obwodzie modulatora HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 13 291 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu wymiany bezpiecznika HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

27.01.2025 Hyundai H1/Grand Starex (TQ)

Przedsiębiorca Hyundai Motor Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Hyundai H1/Grand Starex (TQ), wyprodukowanych od 18.08.2010 r. do 22.11.2018 r. w Korei Południowej, może dojść do zwarcia elektrycznego w skrzynce przyłączeniowej w komorze silnika na skutek uszkodzenia osłony przewodu po nadmiernym wzroście temperatury w miejscu mocowania zacisków.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 108 pojazdów.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO Hyundai w celu wymiany okablowania.

Informacji związanych z kampanią udziela Hyundai Motor Poland sp. z o.o. (adres: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa; tel.: 0 800 444 000).

27.01.2025 DS3

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki DS, model DS3, może wystąpić ryzyko wadliwego działania poduszek powietrznych kierowcy i pasażera TAKATA. Preparat będący propelentem użyty do produkcji poduszki powietrznej kierowcy, a częściowo także pasażera, może ulegać zmianom w miarę upływu czasu oraz narażenia na bardzo wysoką temperaturę/wilgotność. W przypadku kolizji, gdy napełniacz poduszki powietrznej zostanie uruchomiony, generowanie gazu może następować szybciej niż zaprojektowano. Może to prowadzić do odłączenia metalowych fragmentów od ulegającego rozerwaniu napełniacza, a części te mogą polecieć w kierunku kierowcy/pasażerów pojazdu, co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub utraty życia.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 1 018 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany poduszek powietrznych.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

27.01.2025 Citroën C3

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Citroën C3, może wystąpić ryzyko wadliwego działania poduszek powietrznych kierowcy i pasażera TAKATA. Preparat będący propelentem użyty do produkcji poduszki powietrznej kierowcy, a częściowo także pasażera, może ulegać zmianom w miarę upływu czasu oraz narażenia na bardzo wysoką temperaturę/wilgotność. W przypadku kolizji, gdy napełniacz poduszki powietrznej zostanie uruchomiony, generowanie gazu może następować szybciej niż zaprojektowano. Może to prowadzić do odłączenia metalowych fragmentów od ulegającego rozerwaniu napełniacza, a części te mogą polecieć w kierunku kierowcy/pasażerów pojazdu, co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub utraty życia.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 9 623 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany poduszek powietrznych.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

21.01.2025 Opel, modele: Astra H, Mokka

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Opel, modele: Astra H i Mokka, może wystąpić ryzyko wadliwego działania poduszek powietrznych kierowcy i pasażera TAKATA. Preparat będący propelentem użyty do produkcji poduszki powietrznej kierowcy, a częściowo także pasażera, może ulegać zmianom w miarę upływu czasu oraz narażenia na bardzo wysoką temperaturę/wilgotność. W przypadku kolizji, gdy napełniacz poduszki powietrznej zostanie uruchomiony, generowanie gazu może następować szybciej niż zaprojektowano. Może to prowadzić do odłączenia metalowych fragmentów od ulegającego rozerwaniu napełniacza, a części te mogą polecieć w kierunku kierowcy/pasażerów pojazdu, co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub utraty życia.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 26 043 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu wymiany poduszek powietrznych.

Informacji związanych z kampanią udziela Stellantis Polska Sp. z o.o. (adres: Al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa; tel. 22 458 46 73).

21.01.2025 KIA Carens

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Carens (kod modelowy RP), wyprodukowanych w Korei Południowej od 28.08.2012 r. do 23.07.2018 r., które są wyposażone w układy zapobiegające blokowaniu kół (ABS) i elektroniczną kontrolę stabilności trakcji (ESC), może dochodzić do awarii jednostek HECU (hydrauliczno-elektroniczna jednostka sterująca – Hydraulic Electronic Control Unit). Podstawową przyczyną jest wyciek płynu hamulcowego, który może doprowadzić do zwarcia elektrycznego w trakcie eksploatacji pojazdu, powodując przeciążenie elektryczne w module ABS. Stan ten może spowodować pożar w komorze silnika, niezależnie od tego, czy pojazd jest zaparkowany, czy jest w ruchu. Objawem w pojazdach dotkniętych problemem może być zapalona kontrolka ostrzegawcza awarii (MIL) i/lub kontrolka ABS, a także dym oraz zapach spalenizny wydobywający się z komory silnika i podzespołów HECU.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 4 002 pojazdy.

Posiadacze pojazdów zostaną powiadomieni o konieczności umówienia się na wizytę w ASO KIA w celu zainstalowania nowych bezpieczników o małej pojemności w celu ograniczenia prądu roboczego w płytce obwodu elektrycznego HECU.

Informacji związanych z kampanią udziela KIA Polska Sp. z o.o. (adres: ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa; tel.: 605 542 542, 801 542 542).

21.01.2025 Honda, modele: CR-V e:HEV, CR-V e:PHEV

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda, modele: CR-V e:HEV, rok modelowy 2024, wyprodukowanych od maja 2023 r. do marca 2024 r. w Chinach oraz Honda CR-V e:PHEV, rok modelowy 2024, wyprodukowanych od kwietnia 2023 r. do stycznia 2024 r. w Chinach, błędnie oznaczono haki holownicze, co spowodowało wysyłkę niewłaściwych modeli do dealerów. Montaż haka przeznaczonego dla e:PHEV w e:HEV może skutkować kontaktem z modułem IPU podczas kolizji tylnej, co może prowadzić do zwarcia w systemie wysokiego napięcia i pożaru.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 47 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa; tel.: 801 811 711).

21.01.2025 Honda

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Honda, wyprodukowanych od sierpnia 2021 r. do sierpnia 2024 r., modele:

Model Oznaczenie modelu Rok modelowy Kraj pochodzenia CIVIC FE1 2022 Tajlandia CIVIC FE1 2023 Tajlandia CIVIC FE1 2024 Tajlandia CIVIC e:HEV FL4 2023 Japonia CIVIC e:HEV FL4 2024 Japonia CIVIC Type R FL5 2023 Japonia CIVIC Type R FL5 2024 Japonia CIVIC Type R FL5 2025 Japonia CR-V e:HEV RS5 2024 Chiny CR-V e:HEV RS6 2024 Chiny CR-V e:PHEV RS8 2024 Chiny ZR-V e:HEV RZ4 2023 Chiny ZR-V e:HEV RZ4 2024 Chiny

zmniejszenie ilości smaru w obszarze zazębienia koła ślimakowego w przekładni EPS może zwiększyć opór ślizgowy, co powoduje większe wahania momentu obrotowego podczas skręcania kierownicą. Może to skutkować nietypowym hałasem lub niebezpiecznym blokowaniem kierownicy podczas manewrowania.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 3 284 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że posiadacze samochodów objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu przeprowadzenia naprawy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Domaniewska 50, 02-672 Warszawa; tel.: 801 811 711).

10.01.2025 BMW, modele: iX3, X1, iX

BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki BMW, modele: iX3 (G08), X1 (U11) i iX (I20), wyprodukowanych w Niemczech, obudowa CCU (Combined Charging Unit) może być nieszczelna. W wyniku tego wilgoć może przedostać się do CCU i spowodować usterkę prowadzącą do przerwania procesu ładowania lub braku możliwości uruchomienia pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są łącznie 32 pojazdy.

Przedsiębiorca zadeklarował, że skontaktuje się z właścicielami samochodów objętych kampanią oraz poinformuje o konieczności wizyty w warsztacie w celu wymiany modułu Combined Charging Unit.

Informacji związanych z kampanią serwisową udziela BMW Vertriebs GmbH Oddział w Polsce (adres: ul. Wołoska 22 A, 03-675 Warszawa; tel.: 022 279 71 00).

30.12.2024 Jeep, modele: Wrangler i Grand Cherokee

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Jeep, modele: Wrangler i Grand Cherokee, typu PHEV, wyprodukowanych w Stanach Zjednoczonych, akumulator wysokiego napięcia może ulec awarii wewnętrznej, co może prowadzić do pożaru pojazdu, zarówno przy włączonym jak i wyłączonym zapłonie. Użytkownikom zaleca się powstrzymanie od ładowania tych samochodów i nie parkowanie ich wewnątrz budynków lub w pobliżu innych pojazdów do czasu przeprowadzenia naprawy.

Kampanii naprawczej w Polsce podlega łącznie 576 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że właściciele samochodów zostaną zaproszeni listownie do Autoryzowanych Stacji Obsługi w celu aktualizacji oprogramowania i kontroli integralności modułu kontroli baterii BPCM (Battery Pack Control Module). W zależności od wyniku tej procedury wymieniony zostanie akumulator wysokiego napięcia bądź zaktualizowane oprogramowanie odpowiednich procesorów/modułów.

Informacji związanych z kampanią naprawczą udziela FCA Poland S.A. (adres: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała; tel.: 00 800 0 426 5337).

