Odpady warsztatowe pod kontrolą

W odpowiedzi na te wyzwania firma EMKA nawiązała współpracę z Inter-Team, łącząc swoje doświadczenie w zarządzaniu odpadami z siecią dystrybucji części zamiennych i wyposażenia warsztatowego. Współpraca ta ma na celu zapewnienie warsztatom kompleksowego wsparcia w zgodnym z przepisami gospodarowaniu odpadami.

Zarządzanie odpadami warsztatowymi jest regulowane przez polskie i unijne przepisy, które nakładają na właścicieli warsztatów szereg obowiązków. Rejestracja w systemie BDO (Baza Danych o Odpadach), ewidencja odpadów oraz ich odpowiednie magazynowanie to tylko niektóre z wymagań. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować karami finansowymi od 5 tys. zł do nawet 1 mln zł, a także wstrzymaniem działalności czy odpowiedzialnością karną w przypadku poważnych uchybień.

Przepisy wymagają również stosowania odpowiednich środków zabezpieczających, takich jak szczelne pojemniki i oznaczenia, aby minimalizować ryzyko wycieku substancji niebezpiecznych. Właściwe zarządzanie odpadami to nie tylko wymóg prawny, ale także praktyczny krok w kierunku minimalizowania ryzyka środowiskowego i finansowego. Naszym celem jest wspieranie warsztatów w efektywnym i zgodnym z przepisami postępowaniu.

Wielu właścicieli warsztatów nadal nie stosuje odpowiednich środków zabezpieczających w gospodarce odpadami. Odpady takie jak rozpuszczalniki, środki czyszczące, farby czy oleje są często przechowywane w otwartych lub nieszczelnych pojemnikach, co zwiększa ryzyko wycieków. Substancje te mogą łatwo przeniknąć do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie.

Niewłaściwe magazynowanie i brak regularnych odbiorów odpadów mogą również prowadzić do zagrożenia pożarowego, emisji toksycznych oparów oraz problemów zdrowotnych dla pracowników i klientów warsztatów. Kluczowe jest, aby współpracować z partnerem, który nie tylko zadba o regularny odbiór odpadów, ale także zagwarantuje ich bezpieczną i odpowiednią utylizację.

Warsztaty samochodowe generują różnorodne odpady, od zużytych akumulatorów po oleje przepracowane. Każdy z tych materiałów wymaga odpowiedniego zagospodarowania, aby zapobiec zanieczyszczeniom środowiska, takim jak skażenie ekosystemów wodnych. Wprowadzenie odpowiednich procedur do warsztatów, takich jak:

Współpraca EMKA z firmą Inter-Team to strategiczne partnerstwo, które łączy ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania odpadami z jedną z największych sieci dystrybucji części samochodowych i wyposażenia warsztatowego w Polsce. Dzięki tej współpracy, warsztaty samochodowe zyskują kompleksowe wsparcie w obszarze utylizacji niebezpiecznych dla środowiska odpadów, zapewniając im zgodność z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gospodarowania odpadami.

Dzięki temu partnerstwu warsztaty samochodowe zyskują nie tylko dostęp do najwyższej jakości części zamiennych i narzędzi, ale także wsparcie w spełnianiu wymagań prawnych związanych z ochroną środowiska. To krok w kierunku bardziej zintegrowanego i zorganizowanego podejścia do zarządzania odpadami.

– podkreśla Jacek Adamus, Kierownik Działu Współpracy z Warsztatami Inter-Team.