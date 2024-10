VALEO PODNOSI POZIOM SPECJALISTYCZNEJ WIEDZY MECHANIKÓW DZIĘKI URUCHOMIENIU VALEO TECH ACADEMY

Aby sprostać zmieniającym się potrzebom branży, Valeo uruchamia Valeo Tech Academy, innowacyjny program szkoleniowy, który oferuje zarówno naukę online, jak i osobistą. Obecnie co drugi mechanik nie zajmuje się konserwacją ani naprawą pojazdów elektrycznych, a 62% nie zajmuje się konserwacją ADAS. Ze względu na tę lukę w umiejętnościach Valeo jest zaangażowane we wspieranie rynku wtórnego, wykraczając poza samo dostarczanie części zamiennych.

Valeo Tech Academy zapewnia szkolenia niezależne od marki, obejmujące wszystkie systemy i marki motoryzacyjne, a nie tylko produkty Valeo, aby zapewnić kompleksowe doświadczenie edukacyjne w całym krajobrazie motoryzacyjnym.

Jako lider w dziedzinie elektryfikacji i ADAS, Valeo z dumą wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną, aby wspierać rosnące potrzeby warsztatów wraz z rozwojem elektryfikacji i autonomicznej jazdy. Dzięki Valeo Tech Academy jesteśmy w stanie zaoferować szyte na miarę rozwiązania przygotowujące mechaników do diagnozowania i naprawy pojazdów elektrycznych oraz pojazdów wyposażonych w systemy wspomagania jazdy (ADAS). Uruchomiliśmy już Valeo Tech Academy we Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii z ambicją rozszerzenia oferty na inne kraje. – mówi Marlène Carrias-Iked, wiceprezes ds. marketingu strategicznego, cyfryzacji i innowacji w Valeo Service.

Valeo Tech Academy to obszerny program cyfrowy z 45 godzinami poświęconymi rozwiązaniom w zakresie konserwacji i napraw w oparciu o aktualne technologie, które obecnie stanowią większość zgłoszeń do warsztatów.

Jest to również wyróżniający się program nowych technologii, obejmujący 50 godzin szkoleń online w zakresie pojazdów elektrycznych i hybrydowych, od podstaw bezpieczeństwa po zaawansowaną diagnostykę i rozwiązywanie problemów, oraz 25 godzin szkoleń cyfrowych ADAS. Wszystkie sesje można odbyć w formie krótkich zajeć (od 5 do 30 minut), co pozwala mechanikom uczyć się we własnym tempie i o każdej porze dnia. Program obejmuje również oceny wstępne i końcowe, aby zapewnić wymierną poprawę umiejętności.

Valeo Tech Academy wzbogaca cyfrowe doświadczenie edukacyjne dzięki wciągającym, interaktywnym treściom grywalizacyjnym (czyli wykorzystanie elementów gry, takich jak odznaki, punktacja, wyzwania, pasek postępu, zdobywanie kolejnych poziomów lub tablice liderów) i wysokiej jakości wizualizacjom, dzięki czemu program szkoleniowy jest dynamiczny, przyjemny i skuteczny.



Oferta jest konkurencyjna cenowo, zawiera innowacyjne opcje płatności, w tym możliwość zakupu pojedynczych modułów lub subskrypcji elastycznych planów miesięcznych lub rocznych. Valeo Tech Academy zapewnia również zaawansowane sesje twarzą w twarz, w tym jeden pełny dzień na szkoleniu ADAS lub EV.

Sesje osobiste oparte są na symulatorach, które pozwalają mechanikom zaangażować się w ponad 150 rzeczywistych scenariuszy napraw, dzięki czemu są lepiej przygotowani do wyzwań, z którymi zmierzą się w warsztacie. W przeciwieństwie do tradycyjnych programów szkoleniowych, które często koncentrują się na ograniczonym zestawie problemów związanych z jednym typem pojazdu, nasze sesje oparte na symulatorze obejmują szeroki zakres scenariuszy napraw. To kompleksowe podejście pozwala mechanikom zdobyć praktyczne doświadczenie w pracy z różnymi markami i modelami, znacznie poszerzając swoją wiedzę i umiejętności.

Symulatory pozwalają mechanikom pracować ze wszystkimi komponentami znajdującymi się w pojazdach elektrycznych, w tym akumulatorami, falownikami i silnikami elektrycznymi. Zdobędą dogłębną wiedzę na temat interakcji między tymi systemami i komponentami oraz będą korzystać z prawdziwych narzędzi – w tym sprzętu do kalibracji – podczas szkolenia.

Valeo jest w stanie przeszkolić mechaników w zakresie pojazdów elektrycznych dla wszystkich architektur, diagnozować kombinacje awarii i rozumieć wszystkie możliwe rozwiązania i sytuacje, z którymi mogą się spotkać.

W warsztatach 60% czasu poświęca się na diagnostykę, jednak wiele ocen jest zbyt powolnych lub niedokładnych, co prowadzi do roszczeń, niezadowolenia kierowców i utraty wydajności. Nasze nowe szkolenie oparte na symulatorze umożliwia mechanikom szybkie identyfikowanie problemów i doskonalenie umiejętności ich rozwiązywania, co prowadzi do szybszych, dokładniejszych diagnoz i poprawy wydajności warsztatu.

Valeo Tech Academy jest „Certyfikowaną Organizacją Szkoleniową”, prowadzącą kursy i instruktorów certyfikowanych przez IMI (Instytut Przemysłu Motoryzacyjnego), który wyznacza standardy w zakresie umiejętności motoryzacyjnych na całym świecie, oraz Qualiopi we Francji. Zapewnia to najwyższe standardy kształcenia zawodowego i dostęp do finansowania ze środków publicznych.