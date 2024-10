5 RZECZY, KTÓRE WARTO WIEDZIEĆ PRZEZ ZAKUPEM OPON CAŁOROCZNYCH

Wielu kierowców wybierających nowe opony coraz częściej rozważa opony całoroczne, które są wygodnym rozwiązaniem dla różnych typów pojazdów i stylów jazdy. Wciąż jednak funkcjonują pewne mity na temat opon całorocznych, mimo że dzięki wieloletnim badaniom ich jakość i osiągi znacznie się rozwinęły.

Opona Dunlop All Season 2 nowej generacji to przykład postępu w rozwoju opon całorocznych. Po 18 miesiącach intensywnych badań i rozwoju, producent wprowadził na rynek zaawansowany produkt, który umożliwia kierowcom bezpieczną jazdę w każdych warunkach pogodowych przez cały rok. Dzięki temu mogą cieszyć się komfortem i pewnością na drodze, bez konieczności sezonowej wymiany opon.

W ostatnich latach branża oponiarska zanotowała znaczący wzrost zainteresowania oponami całorocznymi – w Europie segment ten odnotował wzrost o 66% w latach 2019-2023 [1]. Pomimo to, pewne mity wciąż pokutują. Oto pięć faktów, które warto poznać przed zakupem opon całorocznych:

1. Mit: Opony całoroczne szybko się zużywają

Fakt: Najnowsze technologie zapewniają długie przebiegi

Trwałość opon jest jednym z kluczowych czynników branych pod uwagę przy zakupie. Dzięki nowoczesnym technologiom, opony całoroczne oferują coraz dłuższe przebiegi. W przypadku modelu Dunlop All Season 2, zoptymalizowana konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność opony. Równomierne rozłożenie ciężaru na powierzchni styku opony z nawierzchnią skutkuje lepszym rozkładem ciśnienia, a to przekłada się na bardziej równomierne zużycie bieżnika i wydłużony przebieg. Opona ta została niedawno doceniona w najnowszym teście opon całorocznych magazynu Auto Bild, zdobywając tytuł „Eco-Master” oraz ocenę „najlepsza” pod względem przebiegu, uzyskując przy tym ogólną ocenę „dobrą” [2]. Redaktorzy pochwalili nowy model Dunlopa za „zrównoważony, dobry poziom osiągów bez poważnych słabości” oraz za „najdłuższy przebieg w teście”.

2. Mit: Opony całoroczne nie radzą sobie w warunkach zimowych

Fakt: Opony całoroczne są certyfikowane do jazdy na śniegu

Opony całoroczne są oznaczone tym samym standardowym oznaczeniem „trzech szczytów górskich i płatka śniegu” (3PMSF), co opony zimowe. Oznacza to, że spełniają wszystkie wymagania niezbędne do jazdy po śniegu. Aby uzyskać ten certyfikat, zarówno opony zimowe, jak i całoroczne, takie jak Dunlop All Season 2, są testowane zgodnie z branżowymi standardami. Aby zagwarantować odpowiednie parametry, Dunlop opracował trójwymiarowe lamele na bieżniku opony, które są kluczową cechą konstrukcyjną skutkującą zwiększoną sztywnością, a także „wgryzające się” krawędzie zapewniające lepszą przyczepność na śniegu. Dzięki temu opona oferuje skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych. Nowa opona charakteryzuje się również zoptymalizowanym kształtem osnowy, w którym zastosowano wytrzymałe materiały strukturalne, co zwiększa stabilność opony i poprawia prowadzenie zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni. Dunlop zaleca stosowanie opon całorocznych w łagodniejszych warunkach zimowych. W przypadku silnych opadów śniegu i oblodzenia najlepszym rozwiązaniem będą opony zimowe. Zalecenie to jest zgodne z wynikami niedawnego badania Ipsos przeprowadzonego na zlecenie Goodyear [3], które wykazało, że prawie 2/3 europejskich kierowców postrzega opony zimowe jako lepsze pod względem przyczepności i hamowania na zaśnieżonych i oblodzonych drogach.

3. Mit: Opony całoroczne mają gorszą przyczepność latem

Fakt: Opony całoroczne wykazują się świetnym prowadzeniem w okresie letnim

W przeciwieństwie do poprzedniego mitu, niektórzy kierowcy żywią błędne przekonanie, że opony całoroczne sprawdzają się tylko zimą. Dzięki najnowszym technologiom, nowoczesne opony całoroczne stanowią ogromny krok naprzód, zapewniając zarówno dobre osiągi na suchej nawierzchni, jaki i przyczepność zimą. Oznacza to, że kierowcy nie doświadczą braku osiągów podczas długich letnich podróży. Mogą czuć się pewni i przygotowani, wiedząc, że ich opony zostały opracowane do użytku w każdych warunkach pogodowych.

4. Mit: Opony całoroczne nadają się tylko do małych samochodów miejskich

Fakt: Opony całoroczne pasują do większości pojazdów

Wielu kierowców nadal uważa, że opony całoroczne sprawdzają się jedynie w małych, kompaktowych pojazdach, co nie jest prawdą. Opony Dunlop All Season 2 są dostępne w rozmiarach od 14 do 19 cali i mogą być z powodzeniem stosowane w większych pojazdach, ponieważ osnowa każdego rozmiaru opony została dostosowana do konkretnego zastosowania.

5. Mit: Opony całoroczne to „tylko kompromis”

Fakt: Opony całoroczne najnowszej generacji oferują zrównoważone osiągi przez cały rok

W miarę jak technologia umożliwiająca produkcję opon całorocznych dojrzewała przez lata, coraz więcej kierowców w całej Europie z nich korzysta [3], uznając je za atrakcyjną alternatywę dla wymagających sezonowej zmiany opon letnich i zimowych. Dunlop poleca opony całoroczne kierowcom poruszającym się głównie po drogach miejskich, mieszkającym poza terenami górskimi lub o mniej surowych warunkach zimowych. Nowoczesne opony całoroczne są zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalne osiągi w różnych warunkach, dzięki czemu nadają się do użytku przez cały rok. Kierowcy nie muszą zmieniać opon co sezon, co zmniejsza liczbę zadań związanych z posiadaniem samochodu, jednocześnie zapewniając przygotowanie do różnych warunków pogodowych.

Ciężko pracowaliśmy, aby stworzyć kolejną generację opon całorocznych Dunlop odpowiadającą na potrzeby kierowców w całej Europie. Nasi klienci doceniają zalety opon całorocznych, które ostatecznie ułatwiają korzystanie z samochodu. Wypróbowane i przetestowane produkty Dunlop korzystają z ponad stuletniego doświadczenia marki, które jest kontynuowane w nowej gamie All Season 2. Dunlop rozumie pragnienia wielu kierowców, aby posiadanie samochodu było jak najprostsze. Dzięki oponom całorocznym mogą oni zrezygnować z wymiany opon dwa razy w roku, oszczędzając na kosztach ich zakupu i przechowywania, co pozwala czuć się przygotowanym przez cały rok. – powiedziała Sonia Leneveu, dyrektorka ds. marketingu opon osobowych w regionie EMEA w Goodyear.

[1] Źródło: ETRMA (Europool) i ANURA (Imports)

[2] Źródło: Auto Bild wydanie 39, 26 września 2024, Test opon całorocznych Auto Bild rozmiaru 225/50R17

[3] Dane ankietowe zebrane w lutym 2024 r. przez Ipsos w imieniu Goodyear. Próba 4 550 kierowców (650 na kraj). Kraje objęte badaniem: Niemcy, Francja, Włochy, Szwecja, Dania, Polska, Rumunia.