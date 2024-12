WIELKA SKRZYNIA Z NOWOŚCIAMI PROLINE

Organizery, skrzynki i mobilne skrzynie narzędziowe od marki PROLINE

Porządek w narzędziach to klucz do efektywnej pracy zarówno w warsztacie, jak i w terenie, czy na budowie. Dlatego marka PROLINE opracowała skrzynki narzędziowe, organizery i systemowe skrzynie modułowe, które łączą w sobie trwałość, funkcjonalność i nowoczesny design z uporządkowaniem sprzętu oraz pełną jego ochroną przed uszkodzeniami i czynnikami zewnętrznymi.

MIEĆ WARSZTAT ZE SOBĄ

Skrzynki narzędziowe PROLINE 35714 i 35715 to nieodzowny element wyposażenia zarówno dla majsterkowiczów, jak i profesjonalistów – nieodzowny czyli taki a którym w zasadzie nie rozstają się „na robocie”. Te konkretne skrzynki PROLINE zostały zaprojektowane z myślą o trwałości, wygodzie pracy i zastosowaniach w różnych warunkach i środowiskach. Wyposażono je w 2 zintegrowane organizery umieszczone w pokrywie i zamykane przezroczystymi deklami wykonanymi z poliwęglanu. Umożliwiają one przechowywanie drobnych akcesoriów takich jak śruby, wkręty czy gwoździe, zapewniając jednocześnie szybki oraz łatwy wgląd w ich zawartość.

Wewnątrz skrzynek PROLINE znajduje się głębokie nosidło narzędziowe, które można w łatwy sposób wyjąć. Umożliwia ono wygodne przenoszenie potrzebnych w danej chwili narzędzi bezpośrednio do miejsca pracy. Korpusy obu modeli skrzynek wykonano z mieszanki polimerów o podwyższonej wytrzymałości, dzięki czemu są one odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz intensywne użytkowanie w trudnych warunkach. Zastosowano w nich wytrzymałe zapięcia z ABS i litą uszczelkę, która chroni zawartość przed wilgocią, kurzem oraz innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.

Omawiane skrzynki PROLINE różnią się wielkością i związaną z nią pojemnością, co pozwala na ich dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników. Kompaktowy model 35714 o wymiarach 445 x 360 x 337 mm stanowi doskonały wybór dla osób potrzebujących poręcznego i funkcjonalnego rozwiązania. Z kolei większy model 35715 mający wymiary 585 x 360 x 337 mm oferuje więcej przestrzeni i przeznaczony jest dla użytkowników przechowujących większą ilość narzędzi czy akcesoriów.

SOLIDNE I POJEMNE

Skrzynki narzędziowe PROLINE 35772-75 są uniwersalnym rozwiązaniem dla osób, które cenią sobie solidność i funkcjonalność. Korpus skrzynek PROLINE 35772-75 wykonano z wytrzymałej mieszanki polimerów. Ich pokrywa wyposażona jest w chowaną rękojeść do przenoszenia oraz dwa wbudowane organizery, które ułatwiają segregację drobnych akcesoriów. Wewnętrzna tacka z uchwytem oraz wytrzymałe zapięcia z ABS zapewniają wygodę użytkowania i bezpieczeństwo przechowywania narzędzi. Prezentowane skrzynki dostępne są w rozmiarach 360 x 195 x 183 mm (model 35772), 470 x 256 x 238 mm (35773), 540 x 278 x 269 mm (35774) lub 586 x 296 x 305 mm (357725). Dzięki temu można z nich wybrać produkt optymalnie dopasowany do naszych potrzeb, np. do przechowywania mniejszych lub większych narzędzi.

WYŻSZA ORGANIZACJA PRACY

Organizery PROLINE 35762 i 35768 umożliwiają uporządkowanie drobnych akcesoriów i zapewniają szybką ich dostępność. Stanowią więc doskonałe uzupełnienie skrzynek narzędziowych. Ich zalety mogą wykorzystać zarówno majsterkowicze, jak i profesjonaliści. Omawiane organizery PROLINE wyposażono w ergonomiczny uchwyt, który zapewnia wygodę przenoszenia. Z kolei ich przezroczysta pokrywa wykonana z wytrzymałego poliwęglanu umożliwia szybki wgląd w zawartość bez konieczności jej otwierania. Jak wiadomo, znacznie przyspiesza to pracę i oszczędza czas. Podobnie jak w przypadku skrzynek narzędziowych, korpus organizerów wykonano z mieszanki polimerów o podwyższonej wytrzymałości, dzięki czemu są one odporne na uszkodzenia mechaniczne i trudne warunki użytkowania. Zastosowane w nich wytrzymałe zapięcia gwarantują pewne zamknięcie i pełną ochronę przechowywanych akcesoriów przed wysypaniem czy zgubieniem.

Organizer PROLINE 35762 o wymiarach 284 x 243 x 60 mm to kompaktowe rozwiązanie z czterema przegródkami. Jest przeznaczony dla osób, które potrzebują niewielkiego i lekkiego organizera do codziennych zastosowań. Natomiast większy model 35768 o wymiarach 390 x 284 x 60 mm oferuje aż 12 przegródek i umożliwia wygodną pracę z większą liczbą akcesoriów.

OMNIA MEA MECUM PORTO

Skrzynie mobilne PROLINE 35769, 35770 i 35771 Mają modularną i przemyślaną konstrukcję systemową. Mobilną podstawę dla systemu transportu i przechowywania narzędzi tworzy skrzynia PROLINE 35771 o wymiarach 450 x 380 x 380 mm. Wyposażono ją w bieżnikowane koła z elastomeru, teleskopową rękojeść i chowany uchwyt w pokrywie. Dzięki temu umożliwia wygodny transport sprzętu nawet przy maksymalnym jej obciążeniu, które wynosi 100 kg. Skrzynia ta ma uchwyty na narzędzia ręczne oraz miarę w pokrywie, zawiasy ze stali i zapięcia z ABS-u. Dzięki solidnemu wykonaniu i zastosowaniu w niej litej uszczelki oferuje wysoką odporność na trudne warunki środowiska pracy. Można na niej dzięki bocznym zapięciom piętrzyć skrzynie PROLINE 35769 i 35770.

Pierwsza z nich to kompaktowy model o wymiarach 450 x 380 x 135 mm, którego wnętrze zostało wyłożone pianką znajdującą się zarówno w pokrywie, jak i w korpusie. Jak łatwo zauważyć, zabezpiecza ona „wrażliwe” narzędzia i akcesoria przed uszkodzeniami mechanicznymi. Skrzynię PROLINE 35769 wyposażono w 2 wyjmowane przegrody, które umożliwiają indywidualną aranżację jej wnętrza, jak też w solidne zapięcia z ABS i metalowe zawiasy oraz litą uszczelkę, która chroni przechowywany sprzęt przed pyłem i wodą.

Trzecia ze skrzyń PROLINE 35770 ma wymiary 450 x 380 x 290 mm, nośność do 25 kg i odporność na nacisk do 100 k. Umożliwia więc przechowywanie większych gabarytowo i cięższych narzędzi niż model 35769. Jej funkcjonalność zwiększają chowana rękojeść do przenoszenia, wbudowana w pokrywę miara w centymetrach i calach, 3 demontowalne przegrody do indywidualnej aranżacji wnętrza oraz nosidło na narzędzia.