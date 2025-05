ZRÓWNOWAŻONE URZĄDZENIA FIRMY MEWA DO CZYSZCZENIA CZĘŚCI TO MNIEJ ZAGROŻEŃ NA STANOWISKU ROBOCZYM

W ciągu ostatnich dziesięcioleci znacznie zmienił się sposób produkcji i serwisowania samochodów. Widoczne jest to szczególnie w warsztatach samochodowych – kiedyś zepsute części były demontowane, naprawiane i ponownie montowane w pojazdach, dziś w większości przypadków są one całkowicie wymieniane na nowe. Ale jedno się nie zmieniło – najmniejsze cząsteczki brudu lub odrobina smaru mogą powodować spore problemy. W przemyśle motoryzacyjnym zanieczyszczenie może sparaliżować cały proces produkcji, a w warsztacie nieudana naprawa z powodu brudnych części zamiennych może skutkować niezadowoleniem klientów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o utrzymanie ruchu w dużych zakładach, czy w warsztatach samochodowych, pracownikom odpowiedzialnym za te kwestie należy zapewnić skuteczne rozwiązanie w zakresie usuwania zanieczyszczeń, które jest również trwałe i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i dla środowiska. Urządzenia do czyszczenia części maszyn i pojazdów, oferowane przez firmę Mewa w ramach kompleksowej usługi, charakteryzują się wysoką wydajnością czyszczenia. Ułatwia to prowadzącym warsztaty czy zakłady mechaniczne robienie dokładnie tego, co jest dla nich najważniejsze – mogą oni skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Myjki do czyszczenia części, oferowane przez firmę Mewa są instalowane i uruchamiane bezpośrednio na miejscu, w zakładzie użytkownika. Specjalista z firmy Mewa instaluje urządzenie i wyjeżdża dopiero wtedy, gdy jest ono całkowicie gotowe do pracy. Pracownicy użytkownika są szkoleni i instruowani w zakresie obsługi myjki. Kierownictwo zakładu nie musi się natomiast martwić o eksploatację myjki, ponieważ – niezależnie od tego, czy jest to małe urządzenie zaopatrzone w pędzel do czyszczenia, czy też jest to myjka wysokociśnieniowa – serwisant uzupełnia płyn czyszczący i serwisuje urządzenie w odstępach czasowych uzgodnionych w ramach pakietu usług.

Nasi klienci bardzo cenią sobie niezawodność naszej usługi, w ramach której oferujemy możliwość korzystania z myjki do czyszczenia części. Po skonfigurowaniu i uruchomieniu myjki wysokociśnieniowej lub myjki zaopatrzonej w pędzel do czyszczenia w zakładzie lub warsztacie użytkownika, można bezpiecznie czyścić lub odtłuszczać części maszyn lub samochodowe części zamienne. Nasz zespół zadba o to, by urządzenie funkcjonowało niezawodnie. – mówi Piotr Borowczyk, przedstawiciel firmy Mewa w Polsce.

Silne zabrudzenia usuwane są przy pomocy płynu czyszczącego na bazie wody (zdjęcie: Mewa).

Myjki firmy Mewa wykorzystują płyn czyszczący na bazie wody – w przeciwieństwie do konwencjonalnych urządzeń przeznaczonych do czyszczenia na zimno, bazujących na substancjach chemicznych i często zawierających lotne związki organiczne, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. Opakowanie płynu czyszczącego nie posiada żadnych specjalnych etykiet, co po prostu oznacza, że nie istnieje ryzyko pożaru czy zagrożenia zdrowia. W porównaniu do środków czyszczenia na zimno płyn czyszczący na bazie wody może być używany znacznie dłużej, nie tracąc przy tym na jakości. Oznacza to, że na tym ważnym etapie działań w procesie czyszczenia urządzeń lub pojazdów można zaoszczędzić koszty, a jednocześnie korzystać ze znacznie bardziej zrównoważonego rozwiązania.

Płyn czyszczący stanowi połączenie środków odtłuszczających i mikroorganizmów. Mikroorganizmy w całkowicie naturalny sposób powodują biologiczny rozkład tłuszczów i olejów. Wydajność czyszczenia tego zrównoważonego rozwiązania jest doskonała, niezależnie od tego, czy usuwany jest tłuszcz, pozostałości oleju, sole, pył czy opiłki.

Mewa oferuje tę technologię w postaci stołów do czyszczenia w dwóch rozmiarach, zaopatrzonych w pędzel czyszczący, a także jako myjki wysokociśnieniowe. Te ostatnie są szczególnie przydatne, gdy trzeba wyczyścić większą ilość silnie zabrudzonych części lub też części o bardzo skomplikowanych kształtach. W tym przypadku działanie płynu czyszczącego jest intensyfikowane przez ciśnienie dochodzące do 80 barów, przy temperaturze czyszczenia wynoszącej około 40 oC. Sprawdza się to doskonale wszędzie tam, gdzie wykonywane jest frezowanie, wiercenie lub toczenie.

Oprócz kompleksowej usługi i zachowania zasady zrównoważonego rozwoju, kolejną zaletą myjek firmy Mewa jest to, że nie zawierają one żadnych substancji łatwopalnych. Wartość dodana dla użytkownika polega zatem również na ochronie przed ryzykiem wystąpienia pożaru, ponieważ płyn czyszczący jest niepalny, co zmniejsza zagrożenie na stanowisku roboczym.