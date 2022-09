Wymiana rozrządu — jak często trzeba to robić?

Wymiana rozrządu to kosztowny, lecz konieczny zabieg. W przypadku samochodów, wyposażonych w pasek rozrządu, musi być ona wykonywana regularnie. Sprawdź kiedy!

Wymiana rozrządu może obejmować zarówno wymianę paska rozrządu lub łańcucha, ale także wału korbowego. Wiele zależy od dynamiki prowadzenia samochodu, a także jego stanu technicznego. Niemniej jednak wszelkie układy odpowiedzialne za prawidłową pracę silnika muszą być regularnie kontrolowane.

Jak działa i jaką rolę pełni pasek rozrządu?

Rozrząd to jeden z najważniejszych elementów silnika spalinowego, zarówno zasilanego benzyną, jak i tego w wersji wysokoprężnej. Dzięki jego pracy możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie całego silnika.

Kluczowym zadaniem układu rozrządu jest sterowanie dopływem powietrza do cylindrów silnika. Dodatkowo jest to element odpowiedzialny za usuwanie spalin z silnika. Do prawidłowej pracy silnika niezbędna jest pełna współpraca pomiędzy układem rozrządu a układem wtryskowym wraz z wałem korbowym i tłokami.

Jakie elementy znajdują się w rozrządzie?

Wymiana rozrządu to proces mogący obejmować wymianę poszczególnych części układu rozrządu, bądź wszystkich na raz.

W jego skład wchodzi przede wszystkim napęd składający się z kół oraz paska lub łańcucha, a także zawory i wałek rozrządu wyposażony w odpowiednio dopasowane krzywki.

Wymiana paska rozrządu — jak często jest konieczna?

Pasek rozrządu jest bardzo istotnym elementem całego układu. Od jego sprawności zależy prawidłowa praca silnika, a także bezpieczeństwo podczas jazdy. W razie jego zerwania może dojść do gwałtownego uszkodzenia silnika oraz wypadku.

W zależności od sposobu eksploatacji samochodu, a także konkretnego modelu przedział, w którym konieczna jest wymiana paska rozrządu, może być inny.

Standardowo zakłada się, że pasek rozrządu należy wymienić po przejechaniu od 150 do 200 tysięcy kilometrów.

Niemniej jednak, w niektórych sytuacjach przedział ten może być zmniejszony o 20-40 tysięcy kilometrów. Zazwyczaj pasek rozrządu jest wymieniany w chwili, gdy zaczyna przejawiać objawy uszkodzenia. Mało który kierowca decyduje się na naprawę prewencyjną, bez zauważenia niepokojących odgłosów.

Czy wymiana łańcucha rozrządu bywa konieczna?

Na ogół, wymienić rozrząd decydują się właściciele samochodów wyposażonych w pasek.

Niemniej jednak, samochody z łańcuchem rozrządu nie są odporne na wszelkie usterki i skutki eksploatacji. Po wieloletnim użytkowaniu może dojść do szeregu uszkodzeń oraz rozciągnięć, które mogą być zlikwidowane jedynie poprzez wymianę

Czy częściej trzeba wymienić pasek rozrządu, czy łańcuch?

Wymiana rozrządu to kosztowny proces. Chcąc go uniknąć, zwłaszcza w perspektywie kilku lat użytkowania, warto wybierać samochody z łańcuchem rozrządu.

Wymiana rozrządu to konieczność, która spotyka wielu właścicieli samochodów. Wymaga ona skorzystania z pomocy profesjonalnego warsztatu, a także zakupu wysokiej jakości części zamiennych. Dzięki temu proces będzie bezpieczny i pozwoli na wieloletnią eksploatację samochodu.