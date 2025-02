XIV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA MECHANIKÓW – NOWE KATEGORIE I WYZWANIA!

Trwają zapisy do XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników! Organizatorzy przygotowali nie tylko emocjonujące atrakcje, ale i sporo nowości.

Nowe kategorie i wyzwania, a także szansa na zdobycie wiedzy i cennego doświadczenia – to wszystko czeka na tych, którzy zdecydują się wziąć udział w XIV Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników. Gotowi na nowe możliwości i wspaniałą przygodę w świecie motoryzacji? Jeśli chcesz sprawdzić swoje umiejętności i poznać najnowsze technologie, te Mistrzostwa są właśnie dla Ciebie! Zapisy do XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników ruszyły 14 stycznia 2025 r.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników to wyjątkowy projekt edukacyjny, w który co roku z ogromną pasją i zaangażowaniem włącza się wielu partnerów i ekspertów, dostarczając niezbędne materiały szkoleniowe i przygotowując konkurencje praktyczne. Partnerem Strategicznym Mistrzostw jest ORLEN OIL, który dba o rozwój młodych i zawodowych mechaników w zakresie stosowania środków smarowych w motoryzacji. Ambasadorzy marki – Kuba Przygoński, Bartosz Zmarzlik i Kajetan Kajetanowicz – aktywnie wspierają uczestników dzieląc się swoimi doświadczeniami.

W ORLEN OIL wierzymy, że rozwój kwalifikacji młodych mechaników jest kluczowy dla przyszłości branży motoryzacyjnej. Naszym celem jest edukacja młodzieży oraz zwiększenie umiejętności doświadczonych mechaników, by mogli oni świadczyć usługi na najwyższym poziomie, korzystając z nowoczesnych technologii i produktów. Stosowanie odpowiednich środków smarowych ma ogromne znaczenie nie tylko dla wydajności i stanu technicznego pojazdów, ale także dla bezpieczeństwa użytkowników dróg. Dlatego tak ważne jest, aby oprócz wiedzy praktycznej, przyszli mechanicy posiadali również wiedzę specjalistyczną. Cieszymy się, że możemy po raz kolejny być częścią Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników i wnosić swój wkład w przyszłość polskich mechaników. – mówi Arkadiusz Trela, Prezes Zarządu ORLEN OIL.

Kategorie XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników co roku zaskakują nowościami, które odpowiadają na potrzeby dynamicznie rozwijającego się rynku motoryzacyjnego. Organizatorzy wydarzenia wprowadzają obszary tematyczne, które pozwalają uczestnikom na zdobywanie najnowszej wiedzy i umiejętności. Do 9 już znanych kategorii, dołącza Młody Aplikator Folii.

Młody Aplikator Folii to kategoria dla tych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w zakresie aplikacji folii ochronnych i dekoracyjnych. To możliwość zdobycia cennego doświadczenia w jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów motoryzacji pod okiem profesjonalistów z firmy 3M – Partnera Strategicznego kategorii.

Aplikacja folii ochronnych i dekoracyjnych to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin w motoryzacji, która zyskuje na znaczeniu w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na personalizację pojazdów i ochronę ich karoserii. Nasza współpraca z Mistrzostwami Mechaników daje młodym ludziom nie tylko szansę na zdobycie cennego doświadczenia w tej dziedzinie, ale także możliwość nauki od ekspertów, którzy na co dzień pracują z nowoczesnymi technologiami. Wspieranie takich inicjatyw to dla nas sposób na promowanie innowacji oraz kształcenie przyszłych specjalistów, którzy będą w stanie odpowiadać na nowe wyzwania w branży motoryzacyjnej. – mówi Tomasz Turkiewicz z firmy 3M.

Podczas XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników również The Wrap Center kolejny raz włączy się w edukację młodych mechaników, dzieląc się swoją wiedzą i praktycznymi wskazówkami z zakresu oklejania samochodów.

Pozostałe kategorie są już znane z wcześniejszych edycji Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników:

• Młody Mechanik

• Mechanik Zawodowy

• Elektromobilni

• Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

• Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych

• Młody Mechanik Motocyklowy

• Młody Lakiernik

• Młody Detailer

• Młody Instalator LPG

Jednym z Partnerów kategorii Młody Detailer jest firma FLEX Polska.

Zaangażowaliśmy się w kategorię Młody Detailer, która pojawiła się w ramach mistrzostw po raz pierwszy w ubiegłym roku. Flex, jako producent elektronarzędzi, ma w swojej ofercie również maszyny polerskie dedykowane branży automotive, dlatego uznaliśmy, że to idealna okazja, aby wspierać rozwój młodych pasjonatów tego zawodu. Podczas zeszłorocznych Mistrzostw organizowaliśmy konkurencję związaną z polerowaniem. Branża dynamicznie się rozwija – pod koniec 2024 r. została oficjalnie dodana do katalogu działalności gospodarczych, co pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ten sektor i jak istotną rolę odgrywa w gospodarce. – wyjaśnia Anna Rydzewska z firmy FLEX Polska.

Kategoria Młody Instalator LPG zagości na Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników już po raz drugi, a podczas ostatniej edycji cieszyła się ogromnym zainteresowaniem młodzieży ze szkół mechanicznych.

W tym roku będziemy obecni na Mistrzostwach Mechaników po raz drugi. Bardzo się z tego cieszymy, bo projekt robi na nas ogromne wrażenie – zarówno pod względem skali, jak i konsekwencji w realizacji celu, jakim jest rozwój młodych talentów w branży motoryzacyjnej. Branża LPG opiera się głównie na małych, często rodzinnych warsztatach, które montują instalacje gazowe, w tym nasze instalacje marki STAG. Obserwujemy jednak problem pokoleniowy – zaczyna brakować młodych ludzi, zarówno chłopców, jak i dziewcząt, którzy chcieliby przejąć te biznesy i kontynuować rozwój branży. Kiedy dowiedzieliśmy się o projekcie Mistrzostw Mechaników, uznaliśmy, że to idealne miejsce dla nas. To nie tylko szerokie spektrum specjalizacji w branży samochodowej, ale również współpraca z liderami w swoich dziedzinach, co czyni ten projekt wyjątkowym. Podczas ubiegłorocznych finałów byliśmy mile zaskoczeni, jak wielu młodych ludzi interesuje się motoryzacją i instalacjami LPG. Widać, że nasza branża idealnie wpisuje się w ich zainteresowania. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na specjalistów, rynek LPG w Polsce nadal się rozwija, mimo rosnącej popularności elektromobilności. Obie te dziedziny mogą współistnieć, a my wierzymy, że LPG wciąż ma przed sobą perspektywy rozwoju, zarówno w kontekście ekonomicznym, jak i ekologicznym. – mówi Urszula Mirończuk z firmy AC SA, która wraz z marką STAG jest Strategicznym Partnerem Kategorii.

Kompleksowy przegląd różnych obszarów pracy mechanika

Na XIV Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników będzie się działo! Organizatorzy przygotowali szereg emocjonujących konkurencji, które sprawdzą umiejętności uczestników i wiedzę w różnych aspektach pracy mechanika.

VARTA, ze swoją szeroką ofertą akumulatorów do różnych pojazdów, w tym elektrycznych i hybrydowych, podzieli się swoją wiedzą na temat najnowszych technologii akumulatorowych. Eksperci marki przeprowadzą konkurencje, które pozwolą sprawdzić nie tylko umiejętności związane z doborem akumulatorów, ale także z ich prawidłową obsługą, montażem oraz diagnostyką.

Udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników to dla nas doskonała okazja, by sprawdzić i poszerzyć wiedzę młodych mechaników na temat doboru, obsługi i diagnostyki akumulatorów. W obliczu rosnącej popularności elektromobilności oraz zaawansowanych systemów elektrycznych w autach, znajomość tej technologii staje się niezbędnym elementem pracy każdego mechanika. Jako Partner Mistrzostw z przyjemnością dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, by pomóc młodym mechanikom rozwijać umiejętności, które będą kluczowe na rynku motoryzacyjnym przyszłości. – zapowiada Łukasz Sikorski- Regional Manager w firmie Clarios Poland, właściciela marki VARTA.

ZF Aftermarket, który oferuje szeroką gamę produktów i usług dla warsztatów samochodowych, wprowadzi młodych mechaników w świat i nowoczesnych technologii. W ofercie firmy znajdują się m.in. układy napędowe, zawieszenia, systemy kierownicze, a także zaawansowane technologie wspomagania kierowcy (ADAS), które stają się standardem w nowoczesnych pojazdach.

Jako lider w branży motoryzacyjnej, ZF Aftermarket nie tylko dostarcza innowacyjne produkty, ale także stawia na edukację młodych mechaników, ponieważ to oni będą kształtować przyszłość motoryzacji. Podczas Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników chcemy przekazać uczestnikom nie tylko wiedzę na temat naszych produktów, ale także na temat nowoczesnych technologii i systemów, które coraz częściej spotykamy w pojazdach – od układów napędowych po zaawansowane systemy wspomagania kierowcy. Zajęcia praktyczne oraz materiały edukacyjne, które przygotowaliśmy, pomogą młodym mechanikom lepiej zrozumieć te technologie i przygotować się na wyzwania, które czekają ich w pracy zawodowej. – mówi Michał Głażewski Dyrektor ds. zarządzania siecią warsztatową i zespołem technicznym ZF Aftermarket

Podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, jednym z kluczowych tematów będzie elektromobilność.

Pod okiem ekspertów z NexDrive uczestnicy Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników będą mogli nie tylko poznać specyfikę pojazdów elektrycznych, ale także nauczyć się, jak prawidłowo je diagnozować i serwisować.

Elektromobilność to temat, który zyskuje na znaczeniu w branży motoryzacyjnej, dlatego tak ważne jest, aby młodzi mechanicy byli na bieżąco z nowinkami w tej dziedzinie. Podczas Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, dzięki wsparciu ekspertów NexDrive, Elektromobilność to nie tylko przyszłość, ale już teraźniejszość. Chcemy wyposażyć młode pokolenie mechaników w wiedzę niezbędną do pracy z pojazdami elektrycznymi i hybrydowymi. Konkurencje przygotowane przez NexDrive pozwolą lepiej zrozumieć, jak funkcjonują te zaawansowane technologie. – mówi Andrzej Guzek Groupauto CEE.

Mówiąc o elektromobilności, nie możemy zapominać o równie istotnej infrastrukturze ładowania. Dlatego w gronie naszych Partnerów ponownie witamy lidera wśród producentówstacji ładowania – EVB Group oraz ekspertów w zakresie doradztwa i dystrybucji stacji ładowania, firmę OVERCOME.

Z radością po raz kolejny wspieramy Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników, które są świetną okazją do edukacji i promocji nowoczesnych technologii w motoryzacji. Elektromobilność to nie tylko pojazdy elektryczne, ale także rozwinięta infrastruktura ładowania, która jest kluczowa dla dynamicznego rozwoju rynku EV. Chcemy inspirować młodych mechaników do poznawania technologii ładowania i rozumienia jej roli w przyszłości motoryzacji. Jako EVB Group wierzymy, że świadomość i dostęp do innowacyjnych rozwiązań to podstawa skutecznej transformacji transportu. Cieszymy się, że możemy dzielić się naszym doświadczeniem i wspierać kolejne pokolenie ekspertów. – mówi Szymon Biel – Prezes EVB Sp. z o.o.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników to nie tylko okazja do rywalizacji, ale także do zdobywania cennej wiedzy i umiejętności z różnych obszarów motoryzacji.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników to wydarzenie, które łączy pasję, edukację i rywalizację. Każda edycja to szansa na zdobycie nowych umiejętności, zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami w motoryzacji i nawiązanie cennych kontaktów z liderami branży. Organizując to wydarzenie, zależy nam, aby młodzi mechanicy mieli dostęp do aktualnej wiedzy i mogli rozwijać swoje pasje pod okiem ekspertów. Mistrzostwa to także doskonała okazja, by sprawdzić swoje umiejętności w różnych kategoriach i dać z siebie wszystko w przyjaznej atmosferze. Zapraszam do udziału – to inwestycja w przyszłość każdego mechanika! – zachęca Adrian Dekowski, Prezes V8 Team, współorganizator Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z motoryzacją, czy posiadasz już doświadczenie w zawodzie, Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników to idealne miejsce, by podnieść swoje kwalifikacje. i wyróżnić się na tle konkurencji. Dołącz do wyjątkowego wydarzenia, które z pewnością otworzy przed Tobą nowe możliwości!

Edukacja to fundament, na którym opiera się przyszłość branży. Młodzi mechanicy to ci, którzy będą kształtować motoryzację jutra, dlatego tak ważne jest, by już teraz zdobywali solidną wiedzę i umiejętności. Tylko odpowiednio wykształceni specjaliści będą w stanie sprostać wyzwaniom, jakie niesie rozwój elektromobilności i innowacyjnych rozwiązań w branży. – mówi Grzegorz Duda, główny Ambasador i współtwórca Fundacji Akademia Młodego Mechanika, wielokrotny mistrz w rajdach oraz gospodarz programów „Garaż Dudy” i „101 napraw” w TVN Turbo.

Akademia Młodego Mechanika wciąż w gotowości

Akademia Młodego Mechanika to przestrzeń, w której pasja do motoryzacji łączy się z edukacją. Dzięki materiałom edukacyjnym stworzonym przez ekspertów i Partnerów Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, uczestnicy mogą przygotować się do mistrzowskiej rywalizacji. W ramach Akademii przez cały rok organizowane są liczne warsztaty, spotkania i zajęcia, które pozwalają młodym mechanikom odkrywać najnowsze trendy oraz technologie w branży motoryzacyjnej.

Podobnie jak w ubiegłym roku, również i teraz Akademia wyruszy w trasę. Akademia Młodego Mechanika On Tour, wraz z Partnerami i Ambasadorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników, odwiedzi kluczowe miasta, by zainspirować młodych pasjonatów motoryzacji do udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników. Podczas trasy, uczestnicy wezmą udział w Duda Challenge, będą uczestniczyć w wydarzeniach pełnych atrakcji i niespodzianek.

Finały XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników odbędą się w dniach 24-27 kwietnia 2025 r. podczas Poznań Motor Show – największych targów motoryzacyjnych w Polsce.

Z Ogólnopolskimi Mistrzostwami Mechaników współpracujemy niemal od pierwszej edycji. Organizowane przez nas targi Poznań Motor Show to dla uczestników doskonała okazja, by poznać z bliska najnowsze trendy w motoryzacji nie tylko podczas finałowych konkurencji, ale także na stoiskach wystawców. – mówi Dariusz Wawrzyniak, Dyrektor Grupy Produktów MTP.

Organizatorami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są V8 Team, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Fundacja Akademia Młodego Mechanika. Partnerem Strategicznym Mistrzostw jest ORLEN OIL.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem honorowym przez Ministra Edukacji, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Agencję Inwestycji i Handlu, Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, Związek Dealerów Samochodów, Instytut Badań Edukacyjnych, Stowarzyszenie Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy – Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Rafała Bruskiego, Prezydenta Miasta Radomia – Radosława Witkowskiego.

Partnerami Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników są: AC właściciel marki STAG, ZF Aftermarket (z markami TRW, Sachs, Lemförder, Wabco), VARTA, EuroWarsztat z siecią warsztatów NexDrive, 3M, Autos, The Wrap Center, CS-II, Flex, Pure Chemie, Luwo, PRS Expert, Axalta, Anest Iwata, Mirka, John Deere, TEXA, Integra Software, Pit Bike, Yamaha, EVB, Overcome, Duda Motorsport, Cermaizator, Fixfy, Chemitune, Dude, Trecom, 3MM Racing, Google for Education, GoCloud.pl, Actina, Uni-Trol, Ósemka, Werther Polska, AC Fix, Steinel, XT24, Liga Niezwykłych Umysłów. Partnerem Edukacyjnym jest Vulcan. Partnerem Technologicznym Mistrzostw jest Atos Poland Global Services. Partnerem Medialnym jest Radio ESKA, zaś Partnerem Merytorycznym firma BETiS.

Mistrzostwa są wspierane również przez uczelnie wyższe: PWR Racing Team, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Świętokrzyską, Politechnikę Krakowską, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Radomski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje dotyczące Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników można znaleźć na stronie www.mistrzostwamechanikow.pl oraz na www.facebook.com/MistrzostwaMechanikow

Harmonogram XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników:

1. Start zapisów – 14 stycznia 2025 r.

2. Akademia Młodego Mechanika ON TOUR – 10 – 12 marca 2025 r.

3. Półfinały – 28 marca 2025 r., godzinach 12:00 – 13:30

4. Finały na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas Poznań Motor Show– 24-27 kwietnia 2025r.