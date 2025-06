AXALTA UDOSKONALA REWOLUCYJNĄ TECHNOLOGIĘ FCLE – SZYBKIE UTWARDZANIE PRZY NISKIM ZUŻYCIU ENERGII

Axalta ogłasza wprowadzenie na rynek najnowszej generacji produktów ze swojego opatentowanego systemu Fast Cure Low Energy. Technologia pozwala uzyskać znakomity efekt końcowy naprawy lakierniczej w krótszym czasie i przy niższym zużyciu energii, co zwiększa rentowność serwisów blacharsko-lakierniczych.

Bardzo cieszy nas, że system FCLE jest teraz jeszcze lepszy. Produkty wykorzystujące tę technologię oferują szybką aplikację i wydajność pracy. Teraz zapewniają jeszcze większą trwałość powłoki, spełniają standardy producentów samochodów, a przy tym pomagają serwisom realizować założenia zrównoważonego rozwoju. To z kolei oznacza nowe okazje do rozwoju. Produkty najnowszej generacji powstały z myślą o wymagających serwisach blacharsko-lakierniczych, które chcą wydajnie pracować i generować jak największe zyski. Ten inteligentny system pomaga im w realizacji obu celów dzięki oszczędności energii i czasu. – mówi Bart De Groof, Sr. Director Marketing, Global Refinish w Axalcie.

Technologia Fast Cure Low Energy Axalty jest dostępna w ofercie trzech czołowych marek lakierów klasy premium pod nazwami: Ultra Performance Energy System (Cromax), Speed-TEC (Spies Hecker) oraz Xtreme System (Standox).

Nowy lakier bezbarwny

Nowy lakier bezbarwny jest łatwy w użyciu – nie wymaga aktywacji lakieru bazowego. Jednocześnie tworzy wytrzymałą, odporną na zadrapania i substancje chemiczne powłokę. Tym samym spełnia wymagania producentów samochodów, dzięki czemu serwisy blacharsko-lakiernicze zyskują jeszcze więcej okazji do stosowania systemu FCLE, np. podczas napraw gwarancyjnych. Proporcje i sposób aplikacji nowego lakieru bezbarwnego są takie same jak w poprzedniej generacji. Różnica polega na tym, że najnowszy lakier nie wymaga dodatku uelastyczniającego w przypadku lakierowania elementów z tworzywa sztucznego. Możliwość suszenia w niskiej temperaturze lub na powietrzu dodatkowo redukuje ślad węglowy serwisów, przyczyniając się jednocześnie do wydajniejszej pracy.

Nowy wypełniacz

Nowej generacji wypełniacz oferuje tę samą wydajność pracy i znakomite efekty, z których znany był jego poprzednik. Jednocześnie zaś upraszcza pracę serwisu, ponieważ może być stosowany jako wypełniacz do szlifowania lub do aplikacji mokro-na-mokro. Tym sposobem lakiernicy nie muszą już wybierać pomiędzy dwoma różnymi produktami. Dzięki temu serwisy mogą ograniczyć liczbę produktów na stanie, co z kolei ułatwia składanie zamówień i aplikację.

Produkty najnowszej generacji i nowy system FCLE bazują na sukcesie dotychczasowych rozwiązań. Udoskonalony system zapewnia jeszcze więcej korzyści niż wcześniej. Wśród nich możemy wymienić obniżenie zużycia gazu o 50% oraz obniżenie poboru energii o 48% wynikające z suszenia w niskiej temperaturze lub na powietrzu. Nowy system FCLE zapewnia serwisom blacharsko-lakierniczym idealne połączenie szybkości i niskiego zużycia energii z zachowaniem znakomitego efektu końcowego. – kończy Bart De Groof.

Więcej informacji o firmie Axalta Refinish można znaleźć na stronie refinish.axalta.eu.