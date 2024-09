AXALTA COATING SYSTEMS WPROWADZA DO OFERTY SPEKTROFOTOMETR NASTĘPNEJ GENERACJI AXALTA IRUS SCAN

Innowacyjne rozwiązanie pomaga klientom zwiększyć produktywność, zoptymalizować pracę i ograniczyć ilość odpadów, zapewniając jednocześnie dokładne dopasowanie kolorów

Axalta (NYSE: AXTA), wiodący globalny dostawca lakierów ciekłych i proszkowych, ogłasza dziś premierę Axalta Irus Scan, najnowszego spektrofotometru dla branży napraw renowacyjnych. Dzięki zaawansowanej technologii urządzenie precyzyjnie wykonuje pomiar koloru lakieru i dopasowuje do niego nalepszą recepturę z bazy online. Axalta Irus Scan stanowi idealne uzupełnienie naszego trzyetapowego procesu cyfrowego zarządzania kolorem: zeskanuj, dopasuj i wymieszaj.

Axalta Irus Scan wykorzystuje opatentowaną technologię kąta odwrotnego, który identyfikuje pigmenty z efektem. W rezultacie użytkownicy otrzymują bardziej precyzyjne odczyty dla popularnych kolorów achromatycznych. Jest to także pierwszy spektrofotometr z wbudowaną funkcją pomiaru połysku, co pomaga prawidłowo wybrać proces przygotowania powierzchni oraz określić właściwy stopień połysku lakieru bezbarwnego. Kamera RGB o wysokiej rozdzielczości mierzy kolor i za pomocą autorskiego algorytmu dopasowuje go do konkretnej receptury koloru z nieustannie aktualizowanej bazy ponad dwóch milionów receptur Axalty. To znacznie przyspiesza proces dopasowania koloru, co przekłada się na krótszy czas lakierowania pojazdu i większą wydajność serwisów.

Jesteśmy niezwykle dumni ze spektrofotometru Axalta Irus Scan i cieszymy się, że wreszcie trafi do klientów. Produkt ten powstał z myślą o lakiernikach. Wykorzystuje on kamery RGB najnowszej generacji oraz nasz autorski system dopasowania kolorów, aby precyzyjnie wskazywać recepturę. Axalta Irus Scan usprawnia proces cyfrowego zarządzania kolorami z użyciem platformy Axalta Irus, przyczyniając się do poprawy wydajności, większej precyzji i wzrostu oszczędności w serwisie. – mówi Troy Weaver, President of Global Refinish w Axalcie.

Spektrofotometr Axalta Irus Scan jest wyposażony w intuicyjny interfejs z podglądem podłoża skanowanego koloru. Do obsługi urządzenia nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, co pozwala zoptymalizować procesy i poprawić wydajność. Axalta Irus Scan umożliwia wykonanie precyzyjnych odczytów koloru, połysku i efektu. To eliminuje potrzebę tworzenia wielu kart natryskowych w celu sprawdzenia dopasowania koloru i pozwala uniknąć błędów w tym obszarze. Efekt? Mniejsze zużycie materiałów oraz bardziej zrównoważone funkcjonowanie całego serwisu. To wszystko sprawia, że Axalta Irus Scan to jedno z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rynku.

2024 Axalta Production