SYSTEM OPERACYJNY ARENE W NOWEJ TOYOCIE RAV4 – FUNDAMENTALNY KROK W KIERUNKU POJAZDÓW DEFINIOWANYCH PROGRAMOWO

Nowa Toyota RAV4 jest pierwszym modelem marki, który wykorzystuje najnowszy system operacyjny Arene. To przełomowe oprogramowanie jest pierwszym krokiem w kierunku pojazdów definiowanych programowo (SDV) oraz całkowitej eliminacji wypadków drogowych.

Za stworzenie nowego systemu operacyjnego Arene odpowiadali inżynierowie z Woven by Toyota (WbyT). Przedsiębiorstwo będące częścią koncernu Toyota pracuje nad inteligentnymi rozwiązaniami technologicznymi, które mają pomagać w bezproblemowej i bezpiecznej mobilności przyszłości. Debiut systemu operacyjnego Arene oraz wprowadzenie go do najnowszej generacji modelu RAV4 to efekt tych działań.

Za sprawą Arene w RAV4 debiutują najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy, w tym układ wspomagający parkowanie. Ponadto najnowszy system multimedialny działa zdecydowanie szybciej, ma ulepszoną łączność i udoskonalony system nawigacji, co wpływa na bezpieczeństwo podróżowania.

System operacyjny Arene został stworzony, by umożliwić bezpieczny, pewny i skalowalny rozwój oprogramowania. Wykorzystanie doświadczenia produkcyjnego Toyoty w nowoczesnej inżynierii oprogramowania, daje programistom bardziej ujednolicone, zorientowane na człowieka podejście do tworzenia i wdrażania wysokiej jakości oprogramowania. W ten sposób Arene przybliża Toyotę i WbyT do realizacji wspólnej wizji mobilności bez wypadków z pojazdami definiowanymi cyfrowo.

Trzy kluczowe komponenty Arene

Platforma Arene usprawnia tworzenie i rozwój oprogramowania do samochodów, zwiększając bezpieczeństwo i skracając czas udostępniania użytkownikom nowych funkcji. Platforma składa się z trzech kluczowych komponentów: Arene SDK (Software Development Kit), Arene Tools oraz Arene Data. Dzięki nim proces tworzenia oprogramowania – od projektu po aktualizacje – staje się bardziej modułowy i skalowalny, co pozwala wykorzystać te same rozwiązania w różnych modelach koncernu.

W nowym RAV4 Arene SDK umożliwił stworzenie oprogramowania dla systemu multimedialnego, w tym asystenta głosowego i ekranu centralnego, a także najnowszej wersji pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego i wsparcia kierowcy Toyota Safety Sense (TSS). Dzięki Arene Tools możliwe było wirtualne testowanie oprogramowania i systemów związanych z bezpieczeństwem bez konieczności budowania fizycznych prototypów, co znacząco przyspiesza rozwój i wprowadzenie nowych funkcji na rynek.

Trzecim filarem platformy jest Arene Data. To zaawansowana infrastruktura do bezpiecznego zbierania i analizy danych z jazdy. System wspiera zdalne aktualizacje i ciągłe doskonalenie oprogramowania, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju systemów ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), jazdy autonomicznej i personalizacji doświadczeń użytkownika. W nowym RAV4 Arene Data wspiera m.in. pakiet Toyota Safety System, umożliwiając jego rozwój w oparciu o rzeczywiste dane.

Arene w RAV4 to początek nowej ery

System operacyjny Arene odgrywa kluczową rolę w nowej Toyocie RAV4. Dzięki temu możliwe było szybkie opracowanie kluczowych komponentów nowej generacji najpopularniejszego SUV-a na świecie, w tym elementów systemu multimedialnego oraz najnowszej wersji pakietu bezpieczeństwa Toyota Safety Sense (TSS), wspieranego przez zaawansowane modele AI do wykrywania obiektów wokół pojazdu i monitorowania stanu kierowcy.

System operacyjny Arene nie tylko przyspiesza prace rozwojowe przed wprowadzeniem samochodu na rynek, ale umożliwia również ciągłą ewolucję pojazdu po jego opuszczeniu fabryki. Arene Data zbiera i analizuje dane z jazdy, wspierając aktualizacje over-the-air, co prowadzi do nieustannego doskonalenia m.in. funkcji związanych z bezpieczeństwem. Wirtualne testowanie oprogramowania w realistycznych warunkach z pomocą Arene Tools skraca czas wprowadzania nowych funkcji i ogranicza potrzebę budowy fizycznych prototypów.

Debiut Arene w nowej Toyocie RAV4 to fundamentalny krok kierunku w pojazdów definiowanych programowo. To nie tylko technologia, ale całościowa zmiana podejścia do mobilności, w której samochody rozwijają się razem z użytkownikiem, oferując coraz wyższy poziom bezpieczeństwa i jeszcze większą personalizację. Rozwój projektu Arene współgra z budową inteligentnego miasta Woven City oraz postępami w technologiach AD/ADAS. W ten sposób Woven by Toyota tworzy zintegrowany ekosystem mobilności łączący ludzi, pojazdy i infrastrukturę, by wyeliminować wypadki drogowe.