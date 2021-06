CZY ROZWÓJ LED DOBIEGŁ JUŻ KOŃCA?

Oczywiście nie – rozwój dopiero teraz ma miejsce! Stałe innowacje wprowadzane przez firmę HELLA otwierają przed oświetleniem pojazdów coraz to nowe możliwości zastosowania technologii LED, z rozwiązaniami, o których w tej formie trudno byłoby dawniej pomyśleć. Przykładem jest system oświetlenia przedniego HELLA Matrix LED.

System ten umożliwia jazdę z włączonymi ciągle światłami drogowymi (typu LED), nie oślepiając przy tym kierowców nadjeżdżających z naprzeciwka lub jadących z przodu. Technicznie rozwiązanie to bazuje na wydzielonych modułach optycznych świateł drogowych, z których każdy zawiera diody LED z własnym sterownikiem. Po raz pierwszy udało się firmie HELLA stworzyć rozwiązanie, w którym można osobno sterować pojedynczą diodą LED na chipie i tym samym przygaszać lub rozjaśniać łącznie 84 źródeł światła w jednym reflektorze. Dzięki temu można bardzo precyzyjnie sterować wiązką światła w sposób nie mechaniczny i realizować dużą liczbę różnych rozkładów światła.

Innym sposobem na zastosowanie LED jest dynamiczny kierunkowskaz z przyciągającym wzrok, i tym samym ważnym dla bezpieczeństwa, efektem „przesuwającej się linii “.

Innym przykładem obiecującego rozwoju technologii LED jest zastosowanie jej w BMW serii X6 do iluminacji przedniej maskownicy chłodnicy. Cała instalacja opiera się na 14 Diodach LED umieszczonych w wąskiej plastikowej obudowie zamocowanych w górnej części maskownicy. Emisja światła skierowana jest w dół przy pomocy specjalnie skalkulowanej i skonstruowanej optyce co daje efetk w postaci emisji światła „wodospadu”. Dodatkowo zostały zamontowane w dolnej części elementy rozprowadzające światło LED tak aby natężenia światła było jednolite z każdej ze stron. By takie rozwiązanie technologiczne zostało wprowadzone do użytku na drogach publicznych podświetlana maskownica została zhomologowana razem z reflektorami jako światła pozycyjne.

Jednak technika LED rozwija się niezależnie od rozwoju oświetlenia pojazdów: w przyszłości coraz większe zastosowanie znajdzie technologia OLED (OLED = Organic Light Emitting Diode). OLED jest to dioda elektroluminescencyjna wytwarzana z organicznych polimerów półprzewodnikowych, która umożliwia, mówiąc w uproszczeniu, wykonanie super cienkiej i elastycznej folii luminescencyjnej. Wyświetlacze z diodami OLED nie wymagają podświetlenia, co oznacza niższe zużycie energii w porównaniu np. do ekranów LCD. Znajdują one dzisiaj zastosowanie w różnych urządzeniach, takich jak smartfony i telewizory LED. Wyzwaniem jest obecnie trwałość diod, dlatego OLED-y są obecnie wykorzystywane głównie tam, gdzie wyświetlacz jest włączany tylko na krótko. Ale również w tym zakresie następuje stały postęp. Technologia OLED już znalazła swoje zastosowanie także w przemyśle motoryzacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się poniższym filmem dotyczącego tylnych lamp wyprodukowanych przez HELLA w technologii OLED zastosowanej w AUDI A8:

PRZYSZŁOŚĆ TECHNOLOGI LED RYSUJE SIĘ WIĘC CIEKAWIE ZARÓWNO Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTANTA, JAK I UŻYTKOWNIKA!