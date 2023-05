Czym różnią się najpopularniejsze amortyzatory marki BILSTEIN?

Marka BILSTEIN słynie z bardzo szerokiego asortymentu najwyższej jakości amortyzatorów do samochodów sportowych. Jednak w całej ofercie najbardziej popularne są trzy serie: B4, B6 i B8. Należy przypomnieć, że chociaż BILSTEIN to doskonałe amortyzatory do codziennej eksploatacji, to ich modyfikacje B6, a nawet B8 przeznaczone są nie tylko dla użytkowników o sportowym zacięciu. Podpowiadamy, do czego można je zastosować!

Amortyzator BILSTEIN B4

Obok produkcji na pierwszy montaż, marka BILSTEIN oferuje również identyczne amortyzatory pod własnym logo. Zapewnia to pokrycie niemal 99% parku samochodów osobowych i użytkowych. Właśnie ta grupa produktów oznaczona jest jako B4.

Amortyzatory BILSTEIN B4 gwarantują identyczne parametry jak amortyzatory montowane fabrycznie na linii produkcyjnej danego modelu samochodu. Jeśli kierowca był zadowolony z oryginalnej charakterystyki zawieszenia – amortyzatory BILSTEIN B4 będą idealnym wyborem. BILSTEIN B4 przywraca młodość zawieszeniu, oferuje najwyższą jakość OE, ma kompletne pokrycie rynku i niezawodną dostępność.

Amortyzator BILSTEIN B6: ulepszony zamiennik OE dla wysokich wymagań

BILSTEIN B6 to amortyzator, który można nazwać „ulepszonym oryginałem”. Zapewnia on większą siłę tłumienia przy utrzymaniu oryginalnego, fabrycznego poziomu komfortu. Oferuje tym samym lepszą charakterystykę pracy zawieszenia, która jest pozytywnie odczuwalna podczas szybkich zmian obciążenia. Między innymi zmniejsza on przechyły nadwozia oraz zapewnia większą stabilność i bezpieczeństwo. Idealnie sprawdzi się w mocno obciążanych pojazdach, które np. holują przyczepy. Docenią go także kierowcy preferujący sportowy styl jazdy.



Amortyzatory BILSTEIN B6 polecane są do samochodów, które często podróżują z bagażnikiem dachowym lub mają zamontowany dodatkowy zbiornik na LPG.



W gamie B6 wyróżniamy dwie dodatkowe linie – BILSTEIN B6 Camper (opracowany specjalnie do kamperów, które mogą mieć dość wysoko osadzony środek ciężkości) oraz BILSTEIN B6 Camper Advanced (bardziej zaawansowany, „kamperowy” model, który automatycznie dostosowuje siłę tłumienia do obciążenia pojazdu i stanu nawierzchni, po której się porusza). Dzięki wykorzystaniu dwóch różnych charakterystyk zwiększa stabilność pojazdu i zmniejsza jego wrażliwość na boczny wiatr, zachowując komfort w trakcie jazdy po gładkiej nawierzchni. Amortyzatory BILSTEIN B6, podobnie jak BILSTEIN B4 nie wymagają dodatkowej wymiany sprężyn i mogą być montowane zgodnie z zasadą plug-and-play.

Amortyzator BILSTEIN B8: perfekcyjny amortyzator zamienny OE dla obniżonych pojazdów

Amortyzatory BILSTEIN B8 powstały na bazie linii amortyzatorów BILSTEIN B6. To idealne rozwiązanie dla kierowców preferujących sportowy styl jazdy. Amortyzatory B8 są skrócone i dzięki temu mogą współpracować z kompletem sprężyn sportowych lub obniżających zawieszenie. Amortyzator BILSTEIN B8 jest przeznaczony do prawie wszystkich zestawów sprężyn obniżających oraz zawieszeń sportowych OE i oferuje zauważalną przewagę w zakresie bezpieczeństwa i sportowego charakteru.