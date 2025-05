100 LAT INNOWACJI I BEZPIECZNEJ JAZDY Z OSRAM AUTOMOTIVE

Począwszy od wynalezienia dwuwłóknowej żarówki reflektorowej BILUX® w 1925 roku, aż po wprowadzenie na rynek pierwszej legalnej lampy LED – NIGHT BREAKER® LED, OSRAM Automotive nieustannie opracowuje rewolucyjne technologie i jest obecnie światowym liderem na rynku. Firma właśnie świętuje swój jubileusz stulecia.

Od dokładnie stu lat firma ams OSRAM jest na czele postępu w oświetleniu samochodowym i jest niezawodnym partnerem dla milionów kierowców. Dzięki skupieniu na innowacyjności, jakości i partnerstwie, dział Automotive OSRAM wspiera firmy, warsztaty i sprzedawców detalicznych w dostarczaniu ich klientom wiodących na rynku rozwiązań.

Wszystko zaczęło się w 1925 r., kiedy to w Berlinie, przed grupą ciekawskich gapiów, zaprezentowano pierwszą na świecie żarówkę BILUX® z podwójnym żarnikiem. Świadkowie tego wydarzenia mieli możliwość ujrzenia na własne oczy wyjątkowo jasnego źródła światła, pozwalającego kierowcom przełączać się między światłami drogowymi i mijania. Niewątpliwie był to też punkt zwrotny w zwiększaniu bezpieczeństwa na drodze i jednocześnie początek wyjątkowej historii sukcesu w oświetleniu pojazdów, którą marka OSRAM kontynuuje z zaangażowaniem i duchem innowacji od tamtej pory.

Zaangażowanie firmy ams OSRAM w zapewnienie doskonałej widoczności dla wszystkich użytkowników dróg było i nadal jest siłą napędową stojącą za długą listą innowacji. W latach 30. XX wieku wprowadzono na rynek żarówki „OSRAM-D”, które oferowały znacznie jaśniejsze światło dzięki technologii podwójnej skrętki. Firma była pionierem w rozwoju technologii halogenowej do reflektorów samochodowych w latach 60. XX wieku – technologii, która wkrótce stała się standardem w oświetleniu samochodowym. W latach 90. XX wieku marka OSRAM odniosła sukces, zapowiadając nową erę w projektowaniu reflektorów poprzez jednoczesne opracowanie lamp ksenonowych D1 i żarówek halogenowych H7. Możliwości techniczne tych lamp uwolniły niemal niewyczerpany potencjał do dalszych innowacji. To właśnie w tym okresie OSRAM stał się światowym liderem w dziedzinie oświetlenia samochodowego, a źródła światła H7 są nadal jednymi z najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się produktów w portfolio firmy.

W 2007 roku OSRAM Automotive wprowadził na rynek pierwsze modele NIGHT BREAKER®, serię wydajnych żarówek halogenowych, dostosowanych do różnych oczekiwań kierowców. Klienci mogli teraz wybrać źródło pasujące do ich potrzeb, ze szczególnym naciskiem na jasność, styl, trwałość lub cenę.

Ciągle poszerzamy i dywersyfikujemy nasze portfolio. Skupiamy się nie tylko na ulepszaniu oświetlenia na drogach, lecz także na spełnianiu różnych oczekiwań konsumentów w zakresie bezpieczeństwa, komfortu i stylu. – powiedział Adam Wu, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny działu Automotive & Specialty Lamps w ams OSRAM Group.

W 2020 roku OSRAM Automotive, w ścisłej współpracy z niemieckim TÜV i Federalnym Urzędem Pojazdów Mechanicznych i Transportu, stworzył to, co wcześniej uważano za niemożliwe – opracował i wyprodukował pierwszy, oparty na LED zamiennik żarówek halogenowych, który został dopuszczony do użytku na drogach publicznych. Lampa LED NIGHT BREAKER® bardzo szybko podbiła rynek wtórny.

W tym czasie byliśmy pierwszym producentem, który zrozumiał, że zarówno kierowcy, jak i przemysł nie mieli rozwiązania do modernizacji oświetlenia, które nie tylko generowałoby więcej światła na drodze, lecz także byłoby łatwe w instalacji i oficjalnie dopuszczone do ruchu drogowego. – powiedział Carsten Setzer, wiceprezes Product Lifecycle Management Lamps & Fixtures w ams OSRAM Group.

Do końca 2023 roku asortyment produktów został rozszerzony o kolejne lampy LED NIGHT BREAKER®, a dziś jest to bogata oferta nie tylko do samochodów, lecz także motocykli, pojazdów ciężarowych czy kamperów. Łącznie gama źródeł światła LED NIGHT BREAKER® to teraz cztery rodziny produktów i aż osiem typów lamp. Łącznie obejmuje ona ponad 1000 modeli pojazdów i została zatwierdzona w 28 krajach.

Dzisiejsza oferta to także innowacyjne produkty, takie jak światła robocze i drogowe LEDriving®. Dzięki nim można uzupełnić oświetlenie pojazdu. W ofercie są zarówno produkty przeznaczone do maszyn, które nie wyjeżdżają na drogi publiczne, jak i takie z homologacją ECE. Do wyboru są różne rodzaje lamp – wielofunkcyjne, łączące oświetlenie drogowe ze światłami pozycyjnymi, lampy dalekiego lub bliskiego zasięgu oraz oprawy w wąskiej obudowie, co pozwala zamontować je niemal w każdym samochodzie.

W asortymencie można znaleźć także światła ostrzegawcze i lampy inspekcyjne. Te pierwsze można wykorzystać w przypadku awarii na drodze, przy zmianie koła czy żarówki. Lampy warsztatowe LEDinspect stanowią precyzyjne wsparcie do prac przy pojeździe – zarówno w warunkach profesjonalnych, jak i domowych.

Po przejęciu w 2019 r. firmy RING, OSRAM Automotive mógł rozszerzyć swoje portfolio o urządzenia do konserwacji akumulatorów i opon, m.in. kompresory, jump startery, inteligentne ładowarki, kable rozruchowe, a także inwertery i zestawy do uszczelniania opon. Różne parametry tych rodzin akcesoriów pozwalają na dopasowanie zakupu pod własne preferencje i potrzeby.

Bez mocy innowacji i wizjonerskiego DNA ams OSRAM prawdopodobnie nadal bylibyśmy w tyle pod względem bezpieczeństwa na drogach. Przez ostatnie sto lat te dwie cechy pozwoliły nam napędzać postęp technologiczny w sektorze oświetlenia samochodowego i przenieść ten postęp na drogi. – powiedział Adam Wu, wiceprezes wykonawczy i dyrektor generalny działu Automotive & Specialty Lamps w ams OSRAM Group.

Złożył również następującą obietnicę: „Jako lider rynku światowego będziemy nadal odgrywać pionierską rolę na rynku”.