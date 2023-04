Wybór i wymiana filtra oleju

Olej silnikowy powinien być wymieniany regularnie, podobnie jak i filtra oleju. Niestety ten element jest czasem pomijany podczas serwisu, choć należy do najważniejszych części silnika. Jak wybrać właściwy filtr i prawidłowo go zamontować?

Wszystkie filtry należy wymieniać zgodnie ze wskazaniami producenta samochodu. Szczególnie istotny jest filtr oleju, który jest narażony na szybsze zużycie, ponieważ podczas częstej jazdy na krótkich odcinkach dochodzi do zwiększonej degradacji oleju. W takich sytuacjach dalsze użytkowanie pojazdu powoduje niewłaściwe smarowanie, co może skutkować przegrzewaniem się i uszkodzeniami poszczególnych części, a w najgorszym przypadku może nawet doprowadzić do zatarcia jednostki napędowej. Rolą filtra jest zatrzymywanie takich zanieczyszczeń jak pozostałości spalania i zużycia mechanicznego, a także cząsteczek pyłu i piasku, które tworzą masę cierną zwiększającą zużycie elementów silnika. Jeśli z upływem czasu jakość filtracji spada albo na początku filtr został źle dopasowany, to pogarsza się wydajność silnika oraz jego trwałość, a także zwiększa się zużycie paliwa i emisja spalin.

Najlepsze rozwiązania

W ciągu ostatnich lat rosnące zapotrzebowanie na zwiększoną filtrację oleju, związane z wprowadzeniem olejów syntetycznych i dążeniem do zmniejszenia rozmiarów silnika, wpłynęło na rozwój technologiczny na takich obszarach jak zaawansowane media filtracyjne, konstrukcja filtrów, a także integracja wielu funkcji w jednym module. Wychodząc naprzeciw tym zmianom wielu producentów zaczęło wprowadzać innowacyjne rozwiązania, aby zagwarantować prawidłową i bezpieczną pracę silnika. Przykładem tego jest stosowanie w mediach filtracyjnych materiałów kompozytowych zawierających warstwy włókien syntetycznych lub szklanych, które są cieńsze i tworzą gładsze powierzchnie. Charakteryzują się one ograniczonym stopniem przylegania sadzy i wysokim wskaźnikiem przepuszczalności, co pozwala na ograniczenie spadku ciśnienia w układzie smarowania. W przeciwieństwie do tradycyjnych produktów z celulozy, gwarantują one dużą dokładnością filtracji przy długim okresie trwałości. Ponadto obudowa wkładu wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym przyczynia się znacząco do zmniejszenia wagi, a przy tym jest odporna na wysoką temperaturę, duże ciśnienie i na działanie czynników chemicznych. Do silników nowej generacji firmy oferują również wielofunkcyjne moduły olejowe, które mają mniejsze wymiary, pozwalają zoptymalizować pracę jednostki napędowej i nadają się do recyklingu.

Jednym ze światowych liderów w dziedzinie filtracji i zarządzania termicznego jest włoska firma UFI Filters, której systemy filtracji oleju zostały m.in. wybrane przez BMW do drugiej generacji 6-cylindrowego silnika wysokoprężnego B57 o pojemności 3,0 litrów. Opracowane przez nią materiały podnoszą wydajność filtracyjne nawet do 50% dla cząsteczek do 13µ, dzięki czemu silnik spełnia normę emisji spalin Euro 6. Moduł olejowy wyposażony jest w wymiennik ciepła i szereg zaworów, które pozwalają na optymalne zarządzanie olejem i gwarantują najwyższe osiągi. UFI Filters jest również dostawcą modułu olejowego na pierwszy montaż do silników z serii EA288 evo o pojemności 2,0 litrów z systemem mild hybrid produkowanych przez Grupę Volkswagen. W porównaniu z poprzednią wersją pozwalają one zredukować emisję CO 2 nawet o 10 g/km. Przyczynia się do tego również innowacyjny produkt UFI Filters, który efektywnie zarządza termiczne układem smarowania i chłodzenia, a jego zoptymalizowana konstrukcja redukuje spadki ciśnienia. Kompletny filtr z przyjaznym dla środowiska wkładem zapewnia 99% skuteczność filtrowania cząstek do 40 µ. Popularny silnik EA288 evo jest obecnie montowany w samochodach marki Volkswagen Golf i Passat, Škoda Octavia i SEAT Leon.

Wymiana fitra

Klienci rynku aftermarket, którzy decydują się na wysokiej jakość filtry od dostawców części na pierwszy montaż, mają możliwość korzystania z produktów tworzonych w procesie wieloletnich badań i testów, a także mogą mieć pewność, że są one dostosowane do specyficznych potrzeb producentów samochodów i spełniają najwyższe standardy. Chociaż na pierwszy rzut oka większość filtrów wygląda podobnie, to w rzeczywistości wydajność każdego z nich jest inna, ponieważ producenci stosują własne rozwiązania i materiały różnej jakości. Jednak niezależnie od wyboru dostawcy, przy zakupie filtra należy zawsze upewnić się, że jest on przeznaczony do danego pojazdu i zapewni jak najlepsze osiągi. Równie ważna jest właściwa wymiana, ponieważ nie przestrzeganie procedur serwisowych sugerowanych przez producenta, jest częstą przyczyną nieprawidłowego działania, a nawet może doprowadzić do poważnych awarii.

Wymiana filtra oleju w Renault Clio

1. Odczepić osłonę pod silnikiem

2. Wykręcić korek spustowy oleju

3. Spuścić olej z układu i wymienić podkładkę korka (brak w zestawie)

4. Zamknąć korek spustowy i odpowiednio go dokręcić

5. Za pomocą klucza nasadowego odkręcić i zdjąć korek obudowy filtra

6. Usunąć stary filtr

7. Usunąć uszczelkę O-ring z nasadki

8. Wymienić uszczelką O-ring (O-ring w zestawie)

9. Nasmarować nowy O-ring

10. Umieścić filtr UFI

11. Włożyć korek i przykręcić go kluczem dynamometrycznym na 25nM

12. Zamknąć obudowę filtra

13. Otworzyć korek wlewu oleju

14. Wlewać olej powoli, aby uniknąć przelania.

15. Napełnić do poziomu oznaczonego na bagnecie.

16. Po kilku minutach sprawdzić poziom oleju

17. Uruchomić silnik w celu rozgrzania i samochód znów jest gotowy do drogi