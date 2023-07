Ewolucja czynników chłodniczych w układach klimatyzacji samochodowej: Przepisy, przeszłość i prognozy na przyszłość

W dobie rosnącej dbałości o środowisko naturalne, coraz częściej standardowym elementem wyposażenia samochodów staje się klimatyzacja. Jednakże, za jej działaniem stoi skomplikowana sieć przepisów i wymogów, które warsztaty samochodowe muszą przestrzegać. Te dotyczą między innymi używanych czynników chłodniczych, które podlegały znaczącym zmianom na przestrzeni ostatnich dekad.

Ewolucja czynników chłodniczych

Pierwszym, powszechnie stosowanym czynnikiem chłodniczym w klimatyzacjach samochodowych był R12 (CFC-12), jednak ze względu na jego szkodliwość dla środowiska, został on zakazany przez polskie prawodawstwo. W związku z tym, zaczęto stosować czynnik R134a. Niemniej jednak, ze względu na jego wysoki wskaźnik GWP (Global Warming Potential), czyli potencjał do przyczyniania się do efektu cieplarnianego, również ten czynnik zaczyna odchodzić do lamusa.

Od 2017 roku, na mocy dyrektywy unijnej (2006/40/EG), w nowych samochodach kategorii M1 i N1 nie może być już stosowany czynnik R134a. Branża motoryzacyjna zmuszona została więc do modernizacji układów klimatyzacji i wprowadzenia nowego czynnika, R1234yf (HFO-1234yf), który pomimo zawierania cząstek fluoru, ma GWP wynoszący zaledwie 4. Wprawdzie jest substancją palną i może tworzyć trujący kwas fluorowodorowy, jednak jego wpływ na globalne ocieplenie jest drastycznie zredukowany.

Obowiązki dla warsztatów

Warsztaty samochodowe mają obowiązek przestrzegania ściśle zdefiniowanych przepisów dotyczących obsługi układów klimatyzacji. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z 15 maja 2015 roku reguluje kwestię obrotu, zużycia oraz stosowania czynnika chłodniczego. Ogranicza także możliwość zakupu czynnika przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej i wymaga posiadania odpowiednich uprawnień przez osoby i podmioty zajmujące się obsługą systemów klimatyzacji.

Mechanicy muszą dążyć do zapewnienia szczelności układów klimatyzacji, aby zminimalizować emisję czynników chłodniczych do atmosfery. Tym samym, regularna kontrola i serwisowanie tych systemów jest nie tylko korzystne dla samochodu i jego użytkownika, ale także dla środowiska.

Dodatkowo, odpowiednie postępowanie z zużytym czynnikiem chłodniczym jest równie istotne. Stare czynniki chłodnicze powinny być prawidłowo odzyskiwane i przetwarzane, a nie wypuszczane bezpośrednio do atmosfery. Przepisy te mają na celu zapobieganie dodatkowemu wpływowi na zmianę klimatu i utratę warstwy ozonowej.

Prognozy na przyszłość

Kierunek przemysłu motoryzacyjnego wskazuje na ciągłą ewolucję w kierunku coraz bardziej ekologicznych rozwiązań, a to oznacza także ewolucję czynników chłodniczych. Obecnie, rozwijane są nowe substancje, takie jak R744 (CO2), które mogłyby zastąpić obecnie stosowane czynniki chłodnicze. Takie substancje mają jeszcze niższy GWP, a jednocześnie są bezpieczne dla człowieka i nie powodują degradacji warstwy ozonowej.

Możliwe są także alternatywne rozwiązania, takie jak układy chłodzenia oparte na energii termicznej, które eliminują potrzebę stosowania chemicznych czynników chłodniczych. W ten sposób, przemysł motoryzacyjny zdecydowanie podąża w kierunku rozwiązań proekologicznych.

Podsumowując, zarówno prawodawstwo, jak i technologia zmierzają w stronę maksymalizacji efektywności i minimalizacji szkodliwości dla środowiska systemów klimatyzacji samochodowej. Dla warsztatów samochodowych oznacza to ciągłe dostosowywanie się do nowych przepisów i aktualizacji technologicznych, a dla konsumentów – świadomość, że ich wybory mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko.

Serwis Klimatyzacji Samochodowej: Podstawy i Praktyka