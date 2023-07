Maszyny do obsługi klimatyzacji w warsztatach samochodowych – kluczowe czynniki wyboru

Współczesny rynek klimatyzacyjny w Europie przechodzi dynamiczne zmiany, a właściciele warsztatów samochodowych często pytają, na jakie urządzenia warto zainwestować w obsługę klimatyzacji. W ostatnich latach obserwujemy odstępstwo od używania czynnika chłodniczego R134a na rzecz nowego gazu R1234yf. Nowe samochody, które korzystają z czynnika R1234yf, stanowią rosnącą grupę na drogach europejskich. W najbliższych latach pojazdy z gazem R134a zostaną wyparte z rynku. W związku z tym warto zastanowić się, czy już teraz warto zainwestować w urządzenie do obsługi R1234yf.

Zdecydowanie tak, ponieważ jest to przyszłość warsztatów samochodowych. Proces wprowadzania nowego czynnika do samochodów osobowych i dostawczych trwa od 2013 roku i nabiera tempa od stycznia 2017 roku. Wówczas wszystkie pojazdy fabrycznie napełniane były chłodziwem R1234yf. Szacuje się, że około 30% pojazdów poruszających się po europejskich drogach korzysta obecnie z tego czynnika.

Oczywiście liczba pojazdów z czynnikiem R1234yf zależy od regionu, w którym działamy. Zasadą jest nieodrzucanie klientów gotowych zapłacić za usługę, dlatego warto zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenie.

Na rynku dostępna jest szeroka gama modeli przystosowanych do współpracy z R1234yf, których ceny wahają się od około 9 tysięcy złotych do ponad 20 tysięcy złotych. Na pewno znajdziesz odpowiednie urządzenie, które spełni potrzeby Twojego warsztatu i dostosuje się do Twoich możliwości finansowych.

Czy warto mieć osobne urządzenia do obsługi R134a i R1234yf, czy lepiej zainwestować w jedno podwójne urządzenie? To zależy od wielu czynników. Z każdym miesiącem liczba pojazdów z nowym gazem będzie rosła, a obłożenie pracy urządzenia do obsługi R1234yf będzie coraz większe. Maszyna podwójna (potocznie nazywana Bi-Gas) wymaga przełączania i przepłukania, co zajmuje około 15 minut. W szczycie sezonu te minuty są niezwykle cenne, ponieważ wpływają nie tylko na komfort pracy serwisanta, ale również na łączną liczbę pojazdów, które można obsłużyć w ciągu dnia. Proste obliczenia mówią, że im więcej pojazdów obsłużysz, tym więcej pieniędzy zarobisz w swoim serwisie.

Oczywiście istnieją warsztaty i regiony, w których zakup podwójnego urządzenia jest ekonomicznie uzasadniony. Dobre przykłady to serwisy, w których urządzenie do obsługi R134a jest intensywnie wykorzystywane i wymaga wsparcia, podczas gdy R1234yf nie jest jeszcze tak popularny w danym obszarze. W takim przypadku urządzenie Bi-Gas głównie obsługuje starszy czynnik, a tylko sporadycznie przełącza się na nowy gaz.

Przy wyborze maszyny do obsługi klimatyzacji warto zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów technicznych. W ostatnich latach zmieniły się kryteria, na które zwracamy uwagę podczas zakupu urządzeń do obsługi R134a. Pierwszym i bardzo istotnym elementem jest wielkość wewnętrznej butli na czynnik chłodniczy. Obecnie, przy wyborze modelu do obsługi R1234yf, lepszym wyborem jest mniejsza butla niż 20-kilogramowe pojemniki stosowane głównie w przypadku R134a. Cena czynnika oraz wielkość butli (5 kg) sprawiają, że optymalnym rozwiązaniem jest zbiornik o pojemności 8 lub maksymalnie 10 kg. Warto również zwrócić uwagę na minimalną ilość czynnika potrzebnego do prawidłowego działania maszyny (ciśnienie w zbiorniku). Im większy zbiornik, tym większa ilość gazu musi być utrzymywana jako minimalna. Dlatego przy maszynach dedykowanych do R1234yf promowane są małe zbiorniki.

Kolejnym istotnym parametrem jest wydajność pompy próżniowej, która często stanowi przedmiot trudnych rozważań. Głównym zadaniem pompy próżniowej jest osuszanie instalacji klimatyzacyjnej. Praca ta musi być wykonana w odpowiednich warunkach temperaturowych i w odpowiednim czasie. Większa moc pompy przyspiesza osiągnięcie odpowiedniego poziomu próżni. Ważne są również czas podtrzymywania próżni oraz minimalna temperatura otoczenia wynosząca co najmniej 20 stopni. Nawet najlepsza pompa próżniowa, jeśli nie są spełnione te warunki, nie poprawi efektywności pracy.

Kolejnym aspektem, na który warto zwrócić uwagę, jest możliwość współpracy z analizatorem/identyfikatorem czynnika. W obliczu problemu pompowania innych gazów niż zalecane R134a lub R1234yf do układów klimatyzacyjnych, wiele warsztatów chce mieć pewność, co zasysa do swojej maszyny. Koszt naprawy stacji klimatyzacji często przewyższa wartość urządzenia do identyfikacji czynnika chłodniczego. Dlatego wiele warsztatów uważa identyfikację lub analizę składu czynnika za kluczowy element wyboru maszyny do obsługi klimatyzacji. Niektóre urządzenia mają wbudowane identyfikatory, co pozwala na weryfikację każdego podłączenia do układu.

Różnica między najtańszymi a najdroższymi urządzeniami jest zauważalna w ofercie firm wyposażających warsztaty. Modele dostępne w cenie około 10 tysięcy złotych różnią się od tych, których cena przekracza 20 tysięcy złotych. Pierwszym zauważalnym czynnikiem jest marka urządzenia. Urządzenia znanych, globalnych marek są odpowiednio droższe. Różnice dotyczą również poziomu automatyzacji maszyny, wyposażenia, funkcji dodatkowych oraz aspektów technicznych. Im maszyna ma wyższy poziom automatyzmu, czyli zdolność do pracy od początku do końca procesu bez konieczności ingerencji użytkownika, tym oczywiście jest droższa. Automatyczne zawory eliminują konieczność ingerencji użytkownika, co znacznie ułatwia codzienną pracę i minimalizuje ryzyko błędów wynikających z niewłaściwego użytkowania. Również rozmiar butli, liczba wag do butli olejowych i fluorescencyjnych to czynniki, które wpływają na komfort pracy oraz cenę. Producenci coraz bardziej zwracają uwagę na jakość i wielkość ekranów. Kolorowe ekrany są już standardem w urządzeniach wyższej klasy. Niektóre modele posiadają duże, dotykowe ekrany, które znacznie ułatwiają pracę i przyciągają uwagę klientów. Najdroższe modele często obsługują gaz R1234yf i oferują szereg automatyzacji i funkcjonalności. Podwójne modele obsługujące zarówno czynnik R134a, jak i R1234yf znacznie podnoszą koszt zakupu.

Podsumowując, wybierając maszynę do obsługi klimatyzacji, należy wziąć pod uwagę dwa punkty widzenia. Pierwszy to perspektywa własnego warsztatu, w tym regionu, w którym się znajduje, rodzajów obsługiwanych samochodów, sezonowości oraz budżetu przeznaczonego na zakup. Drugi punkt widzenia to perspektywa rynku klimatyzacyjnego, który zmienia się w kierunku większej liczby pojazdów korzystających z czynnika chłodniczego R1234yf. Patrząc w przyszłość, zakup urządzenia obsługującego nowy gaz jest logicznym wyborem.