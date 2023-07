Marka Glasurit Brązowym Partnerem #EuroSkills 2023!

Partner kategorii lakierniczej na największych Mistrzostwach Europy Młodych Profesjonalistów.

#UnitedBySkills WE CAN CHANGE THE WORLD to slogan tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu, którego celem jest promowanie kształcenia zawodowego i doskonalenie umiejętności. W tym roku ósma edycja #EuroSkills odbędzie się w Polsce. Marka Glasurit będzie partnerem kategorii: lakiernictwa samochodowego.

Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów – EuroSkills organizowane są co dwa lata. W tym roku odbędą się między 5 a 9 września w Gdańsku. Pomysłodawcą i głównym organizatorem jest WorldSkills Europe. Organizacja jest częścią ruchu WorldSkills – grupy ludzi i organizacji, których celem jest podnoszenie kompetencji, a także rozwój umiejętności zawodowych wśród młodzieży – uczniów i absolwentów szkół zawodowych, którzy nie ukończyli 25 lat. Na co dzień współpracują z nauczycielami, uczniami, z rządem i samorządem oraz sektorem prywatnym, by jak najlepiej wypromować szkolnictwo zawodowe oraz wesprzeć młodych ludzi w starcie na rynku pracy. EuroSkills to konkurs, który pozwala zaprezentować szerszej publiczności młode talenty z 32 krajów członkowskich, którzy wspólnie konkurują w 43 różnych kategoriach, prezentując swoje umiejętności zawodowe. W tym roku organizatorzy spodziewają się powitać 600 młodych profesjonalistów poniżej 25 roku życia, którzy pokażą swoje mocne strony przed 100 tysiącami osób z Polski i zagranicy. EuroSkills Gdańsk 2023 jest organizowany w partnerstwie przez Polską Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), WorldSkills Polska, WorldSkills Europe, Miasto Gdańsk i AMBEREXPO Gdańsk.

Debiut na Starym Kontynencie

Lakiernictwo samochodowe po raz pierwszy zostało kategorią europejskiej edycji mistrzostw. Uczestnicy zmierzą się ze sobą prezentując pod okiem ekspertów – lakierników swoje umiejętności.

Młodzi lakiernicy zaprezentują nie tylko swoją wiedzę i umiejętności w praktyce, ale również wykażą się dużą kreatywnością, znajomością komputerowych narzędzi lakierniczych oraz zasad BHP. Dobry lakiernik to rzemieślnik z zacięciem artystycznym. I na takie osoby czekamy. – Cieszymy się że dołączyliśmy do grona Partnerów wydarzenia. Uczestnicy konkursu w kategorii lakiernictwa samochodowego będą pracowali na produktach marki Glasurit, lidera branży automotive – refinish. Skorzystanie z marki premium, która szczyci się największą dostępną na rynku bazą kolorystyczną na pewno będzie dużym wyróżnieniem. Praca z wysokojakościowymi produktami takimi, jak w portfolio Glasurit wymaga wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności manualnych. Przed uczestnikami konkursu jest duże wyzwanie. – chwali Tomasz Sroczyński, Country Manager Poland BASF Coatings Services sp. z.o.o.