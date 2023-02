HELLA O WYCIERACZCE TROCHĘ INACZEJ

Aby uniknąć problemów w trasie, najlepiej wymienić wycieraczki przed jesienią oraz po zimie, czyli co 6-7 miesięcy w przypadku pojazdu i regularnie używanego i jest to raczej oczywiste.

Sam proces zakupu i wymiany z pozoru nie wydaje się być skomplikowanym, więc spełnienie powyższego warunku, od którego zależy nasze bezpieczeństwo, nie powinno być trudne. Praktyka pokazuje jednak, że często pierwsze problemy pojawią się już na etapie ich doboru, a kolejne przy montażu.

DOBÓR

Istnieje kilkanaście typów mocowań wycieraczek, dlatego przed doborem i zakupem należy dokładnie ustalić, jaki typ został zastosowany w naszym pojeździe oraz jakiej długości powinny być poszczególne wycieraczki. Czynności te najlepiej powierzyć specjaliście, czy to w warsztacie, sklepie, czy hurtowni. Należy zaznaczyć, iż w kwestii mocowania nie można (i jest to często niemożliwe) iść na żaden kompromis. Jeśli sprzedawca nie ma w sprzedaży wycieraczki z typem mocowania dokładnie zgodnym z tym, jaki jest w samochodzie, nie należy dokonywać zakupu. Co do długości, tu pewien kompromis jest dopuszczalny, można bowiem zakupić wycieraczki, których długości różnią się +/- 10 mm (czasem więcej) w stosunku do długości przewidzianych przez producenta pojazdu. Należy jednak upewnić się, że taka zmiana nie będzie miała negatywnego wpływu na funkcjonowanie, nie tyko samego mechanizmu wycieraczek, ale też np. kamer systemów ADAS (zbyt krótkie wycieraczki mogą niedostatecznie wycierać pole widzenia takich kamer), czy czujnika światła/ deszczu. Musimy również ocenić, czy nie zmniejszy to zbytnio wycieranej powierzchni szyby ograniczając naszą widoczność, jako kierowcy.

JAKOŚĆ

Renomowani producenci, tacy jak np. HELLA, dysponują katalogami (drukowanymi oraz internetowymi), z których bezproblemowo można dokonać wyboru odpowiednich wycieraczek. W ofercie HELLA znaleźć możemy wycieraczki o różnych długościach pakowane pojedynczo, jak również dobrane w zestawy, zapewniające odpowiednie dopasowanie po dobraniu wg katalogu:



• Metal Wiper – pojedynczo pakowane uniwersalne metalowe wycieraczki mocowane na tzw. hak (starsze modele samochodów)

• Cleantech 2.0 – pojedynczo pakowane uniwersalne płaskie wycieraczki hybrydowe (różne, specyficzne mocowania) – połączenie wycieraczki płaskiej z aerodynamiczną obudową.

• EasySet – zestawy uniwersalnych płaskich wycieraczek mocowanych na tzw. hak (zestawy zawierają po dwie wycieraczki o najczęściej spotykanych długościach oraz zestaw dwóch adapterów – mocowań na hak)

• EasySet OE zestawy uniwersalnych płaskich wycieraczek mocowanych na mocowanie specyficzne dla danej marki pojazdów (zestawy zawierają po dwie wycieraczki o najczęściej spotykanych długościach oraz zestaw trzech adapterów – mocowań specyficznych)

Jednak na rynku jest też wielu producentów, których katalogi zawierają wiele błędów, tych dotyczących typu mocowania, jak i długości. Wynika to najczęściej z braku danych fabrycznych producenta samochodu, czy fizycznego przetestowania produktu w konkretnym modelu danej marki.

Skutkiem takich błędów może być brak możliwości zainstalowania wycieraczek w ramionach mechanizmu lub kolidowanie mocowania z elementami karoserii (maska silnika lub słupki dachowe A), z powodu nieodpowiedniej wielkości zapięcia.



Innym aspektem, niezwykle istotnym, jest jakość gumowego pióra, jak i konstrukcji, w którym to pióro jest zainstalowane, łącznie z mocowaniem. Wycieraczka dobrej jakości charakteryzuje się zaawansowanym piórem, które skutecznie usuwa wodę, dzięki wykonaniu go z odpowiedniej, odpornej na zużycie, mieszanki gumowo-kauczukowej najczęściej pokrytej PTFE, czyli teflonem domieszkowanym grafitem. Takie pióro charakteryzuje się ekstremalnie niskim współczynnikiem tarcia, co czyni je nie tylko skutecznym, ale również bardzo cichym.



Konstrukcja wycieraczki zapewni natomiast odpowiednią, równomierną na całej długości, siłę docisku oraz odpowiednią aerodynamikę. Siła ta nie może być jednak zbyt mała, ponieważ powodować to może podrywanie wycieraczki, zwłaszcza przy wyższych prędkościach i w efekcie nastąpi rozmazywanie brudu

i wody po szybie. Innym efektem negatywnym może być niedostateczne przyleganie piór bliżej krawędzi

bocznych szyby, co będzie powodowało powstawanie niewytartych jej obszarów. Zbyt duża siła z kolei może powodować nieprawidłowości w samej pracy wycieraczki, jak na przykład: podskakiwanie, dziwne odgłosy, zwłaszcza w niższych temperaturach, ale również przyspieszone zużycie wycieraczki oraz ścieranie się szyby czy jej porysowanie.

Szyby czołowe wykonywane są w różnych technologiach, a niektóre są dość „miękkie” i podatne na wszelkie nieprawidłowości w mechanizmie wycieraczek.

Ostatnim elementem wymagającym omówienia jest mocowanie wycieraczki do ramienia. Jak już wspomniano, jest ich wiele. Producenci, chcąc uprościć proces doboru, wprowadzają do sprzedaży wycieraczki pod tym względem uniwersalne, choć zestawy przeznaczone do konkretnego modelu oczywiście nadal są dostępne. W zestawie, wraz z wycieraczką, dołączane są różne rodzaje mocowań. Należy wybrać takie, które będzie pasowało do naszego pojazdu i zainstalować je na wycieraczce. Mocowanie takie powinno charakteryzować się łatwym montażem i powinno być stabilne, i to zarówno na wycieraczce, jak i na ramieniu. Powinno również zapewnić płynną pracę wycieraczki po szybie (jest to pewnego rodzaju przegub), nie zwiększać naprężenia mocowania w całym zakresie ruchu wycieraczki.

HELLA już od wielu lat posiada takie uniwersalne wycieraczki w swojej ofercie, udoskonalając je z roku na rok. Podejście takie pozwoliło ograniczyć ilość referencji do dosłownie kilkudziesięciu przy jednoczesnym zachowaniu dużego pokrycia parku samochodowego, sięgającego ponad 90%.

WYMIANA

Wymiana wycieraczki, dla osób niedoświadczonych, może okazać się bardzo kosztowną czynnością, dlatego, jeśli nie mamy doświadczenia, powierzyć tą czynność specjaliście lub (jako niezbędne minimum) zalecamy obejrzenie filmów instruktażowych z montażu wycieraczki w danym samochodzie oraz z zapoznaniem się instrukcji montażu, jaką firma HELLA załącza do każdej swojej wycieraczki.

Zacznijmy od tego, że w wielu pojazdach, aby wymienić wycieraczki, należy przejść w ich tryb serwisowy, albowiem bez tego, ich spoczynkowe położenie, nie pozwoli nam na ich demontaż. Próba wymiany bez tego trybu może zakończyć się uszkodzeniem mechanizmu wycieraczek i/lub elementów karoserii. Sposób wywołania takiego trybu powinien być opisany w instrukcji samochodu. Gdy już mamy uruchomiony w/w tryb możemy przystąpić do demontażu starych i montażu nowych wycieraczek.

Proces ten ułatwi nam dodatkowe odchylenie ramion wycieraczek na ich przegubie. Demontaż i montaż nie powinien odbywać się z nadmierną siłą, gdyż może to spowodować skrzywienie ramienia, co będzie skutkowało nierównomiernym dociskiem wycieraczki na szybę, lub nawet uszkodzenie mechanizmu.

Należy pamiętać, aby podczas wymiany zabezpieczyć szybę (np. dużym kawałkiem grubej tektury) przed

niekontrolowanym, przypadkowym złożeniem się odchylonego ramienia, zwłaszcza bez założonej na nie wycieraczki, gdyż najpewniej skończyłoby się to pęknięciem szyby.



Zdarza się, że po wymianie wycieraczek na nowe – kierowcy nie są zadowoleni z efektu wymiany. Dzieje się tak najczęściej, gdy wycieraczki nie są wymieniane regularnie, tj. co ok. 6-7 miesięcy, tylko co kilka lat. Tak długi okres między wymianami powoduje, że mechanizm, ale również i szyba, zużywają się niejako poprzez „ułożenie się” pod tak długo niezmieniany zestaw. Założenie nowego zestawu powoduje zmianę pozycji ramion oraz ich naprężeń, niedopasowanie nowego pióra do wytartej szyby, co w efekcie przynieść może nie najlepiej wytartą szybę i właśnie niezadowolenie użytkownika pojazdu.

Z tego powodu HELLA zachęca do regularnych wymian wycieraczek.