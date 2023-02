Warsztatowa lampa roobocza Philips LED Xperion 6000 Under bonnet

Xperion to nazwa najwyższej jakości warsztatowych lamp roboczych Philips. Producent rozwija ją i udoskonala od wielu lat, konsultując zmiany z mechanikami. Właśnie na rynek wchodzi zuapełnie nowy model – Xperion 6000 Under bonnet. Innowacyjne podejście do tej konstrukcji wprowadza nową jakość w dziedzinie oświetlenia stanowiska pracy.

Cechą wyróżniającą nową lampę warsztatową Xperion 6000 Under bonnet jest jej teleskopowa konstrukcja, która umożliwia wygodne podczepienie pod otwartą maską samochodu. W ten sposób oświetla doskonale całą komorę silnikową. Współpracując z mniejszymi modelami, Philips LED Xperion zapewnia zatem wyjątkowe warunki pracy.

To co przykuwa uwagę…

Szkieletem konstrukcji jest teleskopowy uchwyt rozsuwający się na dwie strony, na łączną szerokość do 2,08 metra. Dzięki temu lampę Xperion 6000 Under bonnet można podwiesić pod maskami większości modeli osobowych, dostawczych czy ciężarowych.

Parametry oświetlenia

W trybie boost, Philips Xperion 6000 Under bonnet emituje bardzo mocną wiązkę światła o mocy 1200 lumenów. Jej temperatura barwowa (5800 K ) została dobrana tak, aby zapobiegać zmęczeniu oczu. Możliwe jest płynne zmniejszenie natężenia światła aż do trybu eco (120 lm). Dzięki zainstalowaniu czujnika obecności, Xperion 6000 Under bonnet może pracować w trybie ciągłym lub włączać i wyłączać się automatycznie reagując na obecność osób w zasięgu działania (czujnik operuje w promieniu 2,5 metra).

Aż do 20 godzin pracy bez ładowania!

Philips Xperion 6000 Under bonnet jest zasilana akumulatorem o pojemności 5200 mAh, który w trybie eco pozwala na pracę urządzenia nawet przez 20 godzin. W trybie boost pełne naładowanie wystarcza na ok. 3 godziny świecenia. Lampa jest wyposażona we wskaźnik stanu akumulatora. Czas ładowania (przez złącze USB C) wynosi mniej niż 3,5 godziny.

Solidna konstrukcja

Philips doskonale zdaje sobie sprawę, że lampy warsztatowe muszą pracować w trudnych warunkach i są narażone na upadki, wilgoć, oddziaływanie smarów oraz zadrapania. Jaskrawa obudowa lampy Philips Xperion 6000 Under bonnet została do tego przystosowana i zapewnia ochronę uderzeniami i przenikaniem zanieczyszczeń do wnętrza. Wysoką klasę odporności na wstrząsy definiuje oznaczenie IK07 a certyfikat IP65 potwierdza ochronę przed rozpryskami i wyciekami wody, chemikaliów lub rozpuszczalników. Aby zapewnić bezstresowe użytkowanie jest ona także objęta dwuletnią gwarancją Philips, którą można przedłużyć o dodatkowy rok.