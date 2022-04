W marcu 2022 roku na stronie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłoszono następujące kampanie przywoławcze dla pojazdów:

15.03.2022 – Samochody marki Ford Mustang Mach-E

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Mustang Mach-E, wyprodukowanych w fabryce Cuautitlan od 24/.02.2020 r. do 18.06.2021 r., szklany dach panoramiczny został niewystarczająco przyklejony do pojazdu. Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 103 pojazdy.

15.03.2022 – Samochody marki Peugeot 308

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot 308 zewnętrzne klamki drzwi mogą być wadliwe, co może stwarzać ryzyko otwarcia się drzwi podczas jazdy.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 210 pojazdów.

24.03.2022 – Samochody marki OPEL, modele: Vivaro C, Zafira Life RM 2022

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki OPEL, modele: Vivaro C, Zafira Life RM 2022, wyprodukowanych we Francji, prawidłowe zablokowanie zagłówków przedniej kanapy modułowej może okazać się niemożliwe.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 9 pojazdów.

24.03.2022 – Samochody marki Land Rover Discovery

Przedsiębiorca Inchcape JLR Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Land Rover Discovery, wyprodukowanych w latach 2018-2019 w Wielkiej Brytanii, może dojść do bezpośredniego kontaktu przewodu paliwowego z innymi elementami silnika, co z czasem może spowodować jego uszkodzenie oraz w konsekwencji wyciek paliwa, co grozi pożarem.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objęte są 53 pojazdy.

24.03.2022 – Samochody marki Peugeot 508

Przedsiębiorca Stellantis Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Peugeot 508 może dojść do wycieku paliwa z układu zasilania dodatkowego ogrzewania, co w przypadku kontaktu z zewnętrznym źródłem ciepła może spowodować jego zapalenie.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 19 pojazdów.

28.03.2022 – Samochody marki Fiat Tipo

Przedsiębiorca FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Fiat Tipo, może dojść do uszkodzenia zmęczeniowego stylizowanych obręczy kół.

Kampanii naprawczej podlega 130 samochodów.

28.03.2022 – Samochody marki Renault Arkana

Przedsiębiorca Renault Polska Sp. z o.o. powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Renault Arkana, wyprodukowanych w Busan (Korea Południowa) w okresie od 11.10.2019 r. do 21.11.2021 r., w przypadku maksymalnego skręcenia kół do położenia końcowego może dojść do przegrzania w module elektrycznego wspomagania układu kierowniczego. W takiej sytuacji na zestawie wskaźników pojawi się sygnalizacja STOP wraz z komunikatem i możliwa jest utrata funkcji wspomagania układu kierowniczego.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 2 598 samochodów.

31.03.2022 – Samochody marki Ford Mustang Mach-E

Przedsiębiorca Ford Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki Ford Mustang Mach-E, wyprodukowanych w fabryce Cuautitlan od 24.02.2020 r. do 18.06.2021 r., przednia szyba mogła zostać niewystarczająco przyklejona do pojazdu.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych są 118 pojazdów.

31.03.2022 – Samochody marki KIA Soul

Przedsiębiorca KIA Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w samochodach marki KIA Soul, wyprodukowane od lipca 2013 r. do czerwca 2014 r. (kod modelowy PS), w przypadku kolizji oba przednie czujniki zderzenia (lewy i prawy) mogą się rozłączyć, co może mieć wpływ na zadziałanie poduszek powietrznych.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest 298 pojazdów.

