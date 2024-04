Krajowy finał VIII edycji Young Car Mechanic za nami. Nie obyło się bez niespodzianek!

8. edycja krajowego finału Young Car Mechanic w Polsce dobiegła końca. Uczniowie rywalizujący w polskim finale aż do ostatniej chwili nie byli pewni, który z nich zostanie zwycięzcą. Co jeszcze bardziej ekscytujące, w tej edycji konkursu organizowanego przez Inter Cars, po raz pierwszy w historii zwycięzców było dwóch, ale tylko jeden z nich będzie reprezentować Polskę w międzynarodowym finale na Litwie.

VIII edycja z nowymi partnerami na pokładzie

6 i 7 kwietnia jedenastu krajowych finalistów rywalizowało w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie. Stawką była możliwość uczestnictwa w międzynarodowym finale, a co za tym idzie, walka o tytuł najlepszego europejskiego młodego mechanika wraz z całym uposażeniem przypadającym dla zwycięzcy. Młodzi pasjonaci wzięli na tapet własną wiedzę i umiejętności, którą zderzyli z konkurencjami przygotowanymi przez renomowanych dostawców komponentów w branży motoryzacyjnej: Bosch, Continental, Elring, Febi, Filtron, Meyle, Schaeffler, Shell, Varta, ZF Aftermarket. Warto wspomnieć, że w tym roku do tego grona dołączyła również firma NRF, Delphi oraz Milwaukee.

Łącznie odbyło się 11 konkurencji. Uczniowie mieli okazję zmierzyć się z wymianą sworznia wahacza, diagnostyką akumulatora, diagnostyką układu klimatyzacji, naprawą układu SCR, wymianą sprzęgła 2CT w skrzyni DSG czy mechatroniką automatycznej dwusprzęgłowej skrzyni biegów.

Dziękujemy naszym partnerom, Fundacji Inter Cars i każdej osobie zaangażowanej w ten projekt. Chciałbym również podziękować nauczycielom za nieustające wsparcie i motywacje, by uczniowie mogli się rozwijać i podwyższać kompetencje zawodowe. To dzięki Wam konkurs Young Car Mechanic jest na tak wysokim poziomie i co najważniejsze, może pomagać uczniom rozwijać skrzydła w branży motoryzacyjnej – mówi Sebastian Baber, Inter Cars Training Manager

Program Akcelerator działa i mamy na to dowody!

Tegoroczny finał był pełen niespodzianek. Po raz drugi w konkursie uczestniczył podopieczny programu edukacyjno-stypendialnego Akcelerator. Brał on udział w zawodach i był oceniany jak pozostali zawodnicy, natomiast nie mógł być brany pod uwagę w klasyfikacji generalnej ze względu na zapisy regulamin konkursu.

W tym roku, dzięki Fundacji Inter Cars, takiego wyzwania mógł się podjąć Adrian Jureczko z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie. Ten młody człowiek zaskoczył wszystkich, zdobywając największą liczbę punktów w finale i gdyby mógł być klasyfikowany, to właśnie on wygrałby 8. edycję krajowego finału Young Car Mechanic.

Konkurencje były bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym. Mieliśmy dostęp do schematów i różnych instrukcji. Najważniejszym elementem, jaki trzeba było zachować, to po prostu kultura pracy i umiejętność działania z instrukcjami. Przydawała się też wiedza elementarna z mechaniki, zasady działania podzespołów, a także dobre nawyki warsztatowe. Cieszę się, że miałem możliwość wystartować w tym konkursie dzięki programowi Akcelerator i osiągnąłem taki wynik. Mój dobry kolega, którego tu poznałem, pojedzie reprezentować nasz kraj w finale międzynarodowym na Litwę i życzę mu samych sukcesów. – mówi Adrian Jureczko, uczestnik programu Akcelerator

Nie miałem pewności, że Adrian zajdzie tak daleko. Niemniej znając jego atrybuty, zaciętość i głód wiedzy, spodziewałem się, że będzie wysoko. Zdobycie pierwszego miejsca absolutnie przerosło moje oczekiwania. Jestem niezmiernie dumny z jego osiągnięcia. – mówi Piotr Boś, nauczyciel Adriana z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie

Dziękujemy, że możemy być częścią tego wspaniałego przedsięwzięcia. Jako Fundacja Inter Cars mamy przyjemność prowadzić program Akcelerator oraz Akcelerator Pro, który jest skierowany do nauczycieli naszych Stypendystów. Dzisiejszy sukces Adriana to dla nas nie tylko cudowna wiadomość, ale też kolejny dowód na to jak zdolną młodzież skupiamy w #TeamAkcelarator. Nasze wsparcie jest tylko uzupełnieniem ich pasji, talentu i ciężkiej pracy. – mówi Anna Słoboda z Fundacji Inter Cars.

Zwycięzcy VIII edycji Young Car Mechanic w Polsce

11 finalistów walczyło o tytuł najlepszego młodego mechanika w Polsce oraz o szansę na reprezentowanie naszego kraju w finale międzynarodowym, który rozegra się w Litwie. Zwycięzcą okazał się Oliwer Jeger z Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu i to on powalczy o tytuł najlepszego młodego mechanika w Europie.

Na drugim miejscu, ze stratą zaledwie 1 punktu, uplasował się Jakub Sikorski z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Uczniem zamykającym podium okazał się Jakub Mazurkiewicz z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu, któremu do zwycięzcy zabrakło jedynie 5 punktów. Walka była więc zacięta do samego końca!

KRAJOWY FINAŁ VIII EDYCJI YOUNG CAR MACHANIC – WYNIKI KONKURSU CAŁKOWITA PUNKTACJA

KRAJOWY FINAŁ VIII EDYCJI YOUNG CAR MACHANIC – WYNIKI KONKURSU NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH

Będąc tutaj czułem, że poziom jest naprawdę wysoki. Szczególnie na początku, myślałem, że skoro już jestem w tej 11 finalistów to jestem elitarnym polskim gronie. Nie miałem szczerze myśli wskazujących na to, że mógłbym to wygrać. Wręcz przeciwnie. Poziom był naprawdę wysoki i zadania bardzo trudne i wymagające. Natomiast najlepsze w nich było to, że człowiek dużo się może nauczyć, za co tym bardziej doceniam konkurs Young Car Mechanic. – mówi Oliwer Jeger, zdobywca 1 miejsca z Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.