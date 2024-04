ELF w warsztatach sieci O.K. Serwis

ELF został głównym partnerem sieci warsztatów O.K. Serwis. W ofercie francuskiego producenta znajdują się najwyższej jakości środki smarne do samochodów wszystkich marek, dlatego współpraca z sieciami multibrandowymi takimi jak O.K. Serwis to naturalna droga rozwoju i promocji.

ELF i O.K. Serwis – najważniejsze fakty

ELF to marka środków smarnych istniejąca od 1967 roku, należąca do TotalEnergies, globalnej firmy multienergetycznej, producenta i dostawcy energii w postaci ropy naftowej i biopaliw, gazu ziemnego i gazów zielonych, odnawialnych źródeł energii i energii elektrycznej. ELF jest obecny na polskim rynku od ponad 50 lat i kojarzy się głównie z sukcesami sportowymi. Ma na koncie 156 zwycięstw w Grand Prix, 9 tytułów mistrzowskich wśród producentów i 10 tytułów mistrzowskich zdobytych przez kierowców. Od wielu lat oferuje najwyższej jakości oleje silnikowe do samochodów większości światowych producentów, o czym świadczą homologacje m.in. Audi, BMW, Mercedesa, Toyoty czy Porsche.

O.K. Serwis to sieć ponad 300 niezależnych, wielomarkowych warsztatów samochodowych, założona przez polską firmę Inter-Team w 1998 roku (obecnie należącą do grupy MEKO AB). Wyróżnia się wysoką jakością usług oraz profesjonalnym wyposażeniem. W ramach współpracy wszystkie serwisy mają dostęp do szerokiej gamy części samochodowych, informacji technicznych, programu szkoleniowego oraz wspólnych działań marketingowych.

Plany na najbliższe dni

Celem umowy TotalEnergies z O.K. Serwis jest dostawa środków smarnych ELF do warsztatów, wspólna wizualizacja oraz promocja produktów ELF wśród klientów sieci. W ramach współpracy od kwietnia 2024 roku w warsztatach zrzeszonych w sieci pojawią się nowe akcenty reklamowe oraz materiały wspierające sprzedaż z logo ELF.

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z O.K. Serwis i wspólnego rozwoju naszych marek. Na naszej ścisłej współpracy skorzystają klienci, którzy otrzymają produkty najwyższej jakości. Związanie się z renomowaną siecią serwisową o ugruntowanej pozycji rynkowej pozwoli nam dotrzeć do jeszcze szerszego grona kierowców i pasjonatów motoryzacji. – mówi Robert Sadowski, Dyrektor ds. Środków Smarnych i Produktów Specjalnych na Polskę i Kraje Bałtyckie, TotalEnergies Marketing Polska