Koniec listopada, zamyka jesienną akcję sadzenia drzew, która była zwieńczeniem proekologicznej kampanii Oponeo.pl – „Kręci nas recykling”. Zgodnie z założeniami firma miała posadzić 1 sadzonkę za każde 4 zużyte opony oddane w ramach akcji w okresie między 21 marca a 22 kwietnia. Zaangażowanie uczestników przerosło oczekiwania organizatorów i zamiast planowanych 1500 młodych drzewek, udało się posadzić aż 2872 sztuki! Pierwsze 800 z nich trafiło do obszarów potrzebujących zalesienia w okresie wiosennym, teraz natomiast posadzono pozostałe 2072 sadzonki.

Cały proces odbywał się w porozumieniu ze specjalistami, dlatego zadbano o kluczowe kwestie, takie jak choćby różnorodność gatunkowa. W ziemi znalazły się: dęby, buki, graby, sosny, brzozy czy jarzęby. Nasadzenia odbywały się w pięciu miejscowościach, które ucierpiały na skutek silnych wichur, jakie miały miejsce w ostatnich latach. Były to Racibórz, Ogrodzieniec, Gostynin, Kamienna Góra oraz Chojnice.

W kontekście posadzonych drzew warto spojrzeć, co o całej akcji mówią liczby, a te są naprawdę imponujące. Ze strony akcji (https://www.oponeo.pl/kreci-nas-recykling) dowiadujemy się, że w ciągu jednego roku posadzone w ramach kampanii drzewa nie tylko pochłoną ok. 17 232 kg CO 2 , ale również wyprodukują tlen dla 1924 osób. Powierzchnia lasu zwiększyła się zaś o 3187,92 m2!

Kręci Nas Recykling w pigułce

Przypomnijmy, kampania „Kręci nas recykling” rozpoczęła się w pierwszym dniu wiosny tego roku i obejmowała szereg działań edukacyjnych dotyczących prawidłowej utylizacji zużytych opon oraz skutków wyrzucania ich w nieprzeznaczonych do tego miejscach. Jednym z elementów przedsięwzięcia było też 68 zorganizowanych akcji sprzątania terenów zielonych w całej Polsce. Odbywały się one we współpracy z lokalnymi działaczami, nauczycielami i uczniami, a także z różnego rodzaju organizacjami pozarządowymi. Łącznie wzięło w nich udział około 1000 wolontariuszy. W efekcie ze środowiska usunięto 31 ton śmieci.

Sukces akcji i zaangażowanie w nią ludzi napawa optymizmem, a organizatorzy już myślą o jej kontynuacji w przyszłym roku.