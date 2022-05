Lampy robocze i światła cofania od Hella – ich rola po zmroku

Dzień pracy zawodowych kierowców nie kończy się tylko z powodu ciemności. I prawdopodobnie każdy z Was zna radość i przeżyte zaskoczenie, kiedy wsiądzie do pojazdu z wyjątkowo dobrymi przednimi reflektorami. Nie inaczej przeżywają to kierowcy ciężarówek, którzy wjeżdżają do słabo oświetlonej strefy załadunku i używają lamp roboczych, aby uzyskać dodatkową widoczność przy manewrowaniu.

Bezpieczeństwo ludzi i materiałów jest znacznie zwiększane, dokowanie na rampie przebiega płynniej, tutaj podczas codziennej pracy rzeczywiście oszczędza się pieniądze, a nawet chroni ludzkie życie. Lampy robocze i światła cofania od Hella mogą w tym zakresie wiele zdziałać, co wykazały również badania naukowe.

Czynniki decydujące o jakości pracy

Dla jakości pracy szczególnie istotne są barwy światła i sposób oświetlenia. Szwajcarscy badacze snu stwierdzili w ramach współpracy z naukowcami Instytutu im. Franunhofera zajmującymi się badaniami gospodarki i organizacji pracy, że ludzie silnie reagują na światło. Temperatura barwowa światła ma na przykład znaczny wpływ na szybkość reakcji i produktywność człowieka.

W wyniku przeprowadzonych eksperymentów stwierdzono, że męczą się szybciej przy zbyt słabym oświetleniu i matowych, żółtawych temperaturach barwowych. Organizm odbiera tego rodzaju światło jako zmierzch i „przełącza się na fajrant”. Światło o cechach przypominających światło dzienne pozwala dłużej zachować koncentrację wieczorem. Zwiększa to produktywność pracowników wykonujących prace w nocy.

Moc świetlna, rozkład światła i temperatura barwowa to czynniki decydujące o jakości reflektora światła cofania. Oko ludzkie ma skłonność do koncentrowania się na najjaśniejszym punkcie każdej powierzchni. Lampy robocze Hella, które równomiernie rozprowadzają wysoko zogniskowane światło wytwarzane przez układ LED, zapewniają spokój i dobrą widoczność. Oczy męczą się dzięki temu dużo później,

a kierowca dłużej zachowuje koncentrację.



Innowacyjność w oświetleniu LED

„Najnowocześniejszym”, a w dłuższej perspektywie szczególnie ekonomicznym i wydajnym rozwiązaniem są jednak lampy robocze LED. Są już tak zaawansowane technicznie, że pod względem skuteczności świetlnej wyprzedziły nawet reflektory ksenonowe. Ponadto diody LED wyróżniają się wysoką temperaturą barwową światła, wynoszącą około 6 500°K, przez co imitują światło dzienne. Praca w takich warunkach nie męczy przez co nie psuje wzroku. Jednocześnie konsumpcja energetyczna również została obniżona. Hella wprowadziła do oferty lampy robocze z serii Valuefit TS/TR 1700 i 3000

z wbudowanymi czujnikami termicznymi, które po zmroku, gdy jest niższa temperatura otoczenia potrafią zwiększyć swoją emisję światła i to nawet o 50%.

Lampa robocza TS1700 – z czujnikiem temperatury

Lampa robocza TS3000 – z czujnikiem temperatury

Co należy uwzględnić w przypadku świateł cofania

Nie każda lampa robocza może być używana jako reflektor światła cofania. Aby uzyskać homologację ECE-R23 jako światło cofania, reflektory muszą spełniać określone kryteria. Należy do nich na przykład zgodność ze zdefiniowanymi rozsyłami światła i parametrami świetlnymi. Ponadto należy pamiętać, że liczba i pozycja montażowa świateł cofania mogą się różnić w zależności od pojazdu. W naszym przypadku należy przestrzegać normy ECE-R48, która dotyczy pojazdów silnikowych i ich przyczep. Wybierając reflektor świateł cofania należy się upewnić, że są one wyposażone w specjalne soczewki/klosze, które mogą kierować wiązki światła na boki w celu zapewnienia jak najlepszej widoczności podczas cofania. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczne manewrowanie nawet

w nocy. Lampy robocze można montować jako reflektory świateł cofania tylko pod warunkiem, że posiadają numer homologacyjny ECE-R23 (na przykład R23-003902).



Światła cofania są jednym z wymaganych ustawowo elementów wyposażenia ciężarówek i przyczep. Nie tylko oświetlają one drogę za pojazdem, ale też wskazują innym użytkownikom drogi, że pojazd cofa. Nie nadają się jednak do oświetlania obszaru roboczego. Tutaj potrzebne są specjalne lampy robocze. Szczególnie dobrze sprawdziło się połączenie lamp bliskiego zasięgu z szerokim lub bardzo szerokim rozsyłem światła i dalekosiężnymi lampami roboczymi.



Przegląd przepisów prawnych

Zgodnie z przepisami rejestracji pojazdów, pojazdy wielośladowe mogą być wyposażone w lampy robocze. Najważniejsze ograniczenia: oprócz nielicznych wyjątków (np. podczas budowy dróg i wywozu śmieci) światła robocze nie mogą być na terenie UE używane podczas jazdy. Zasadniczo nie mogą one oślepiać innych użytkowników dróg podczas użytkowania.



Przyszłość nazywa się LED

Dotyczy to nie tylko reflektorów głównych, ale również świateł cofania. W lampie świateł cofania firmy Hella Valuefit PS 1000 zostało wykorzystane 10 wysokowydajnych diod LED, które zapewniają wysoką moc świetlną – 1000 lumenów. Przekonuje on również wszechstronnymi możliwościami montażu dzięki swoim kompaktowym wymiarom i wykonaniem ze specjalnego tworzywa sztucznego, które posiada zabezpieczenie antykorozyjnie. Jednym z atutem tego produktu jest jego energooszczędność, gdyż zużycie mocy to jedynie 9W. Produkt posiada również homologację ECE-R10 (kompatybilność elektromagnetyczna) dzięki czemu nie wpływa na inne urządzenia elektroniczne.