Gama filtrów UFI Filters do samochodów ciężarowych

Producenci muszą zagwarantować maksymalną niezawodność i bezpieczeństwo swoich ciężkich pojazdów drogowych w każdych warunkach. Dla właścicieli są one podstawowym narzędziem pracy, dlatego każdy przestój może powodować poważne straty finansowe.

Kiedy przychodzi moment przeglądu lub naprawy, zawsze zależy im na częściach wysokiej jakości, ponieważ zdają oni sobie sprawę z tego, że przy zakupie filtra, oszczędzenie kilku złotych na nieoryginalnym produkcie, tańszym niż części o jakości produktów na pierwsze wyposażenia, nie jest warte ryzyka. Dlatego profesjonaliści muszą mieć zaufanie do dostawców części zamiennych, którzy bezpośrednio współpracują z wiodącymi producentami pojazdów.

Firma UFI Filters oferuje filtry i technologie zarządzania termicznego na pierwsze wyposażenie, pokrywając 50% światowej produkcji samochodów ciężarowych i pojazdów przemysłowych. Jednocześnie dostarcza ona te same produkty na rynek części zamiennych poprzez marki UFI i SOFIMA. Obecnie firma współpracuje z koncernem Daimler Truck AG nad rozwojem modułów chłodzenia oleju przekładniowego do elektrycznych samochodów ciężarowych, które wkrótce pojawią się na rynku. Projekt ten pokazuje zdolności UFI Filters do wprowadzania innowacji w dziedzinie zarządzania termicznego. Moduł został w pełni zaprojektowany i opracowany we współpracy z niemieckim producentem przez zespół specjalizujący się w tej dziedzinie. Części produkowane w europejskiej fabryce w Opolu, zapewniają dłuższą żywotność układu przeniesienia napędu i zmniejszają zużycie paliwa przez pojazd.

Rynek aftermarket: szeroka gama produktów, która jest stale aktualizowana

Oferta filtrów UFI Filters jest obszerna, zróżnicowana i regularnie aktualizowana, zgodnie z zapotrzebowaniem producentów. Dzięki zaangażowaniu w rynek oryginalnego wyposażenia firma jest w stanie na bieżąco rozszerzać swój asortyment. Obecnie gama produktów Aftermarket zawiera ponad tysiąc referencji, w tym 583 filtrów powietrza, 258 filtrów oleju i hydraulicznych, 195 filtrów paliwa, 47 filtrów kabinowych i 11 filtrów serwisowych, obejmujących 11 tys. zastosowań. Katalogi „Truck and Bus” rocznik 2020/2021 marek UFI i SOFIMA prezentują pełną ofertę firmy, a także zawierają wymiary i zdjęcia produktów, dzięki czemu są praktyczne w użyciu i ułatwiają klientom wybór właściwej części zamiennej.

Jakość oryginalnego wyposażenia również dla rynku Aftermarket

Partnerstwa firmy z czołowymi producentami samochodów pozwoliło w ubiegłym roku wprowadzić na rynek wtórny części zamiennych wielu produktów. Wśród nich znalazł się opatentowany filtr oleju do silników Cursor 11 i Cursor 13, spełniających normę Euro 6 D, montowanych w pojazdach Iveco Stralis S-Way i X-Way oraz w Iveco Trakker i Astra HD9. Produkt ten posiada wytrzymały wspornik z odlewanego ciśnieniowo aluminium, który bezpiecznie mocuje moduł do korpusu silnika, a jego plastikowa powłoka jest elastyczna, lekka i odporna na ciśnienia do 13 barów. Wkłady filtracyjne UFI produkowane są zgodnie z formułą UFI.STRATIFLEX i zawierają plisowane medium filtracyjne, składające się z warstwy materiału na bazie celulozy połączonej z włóknami syntetycznymi oraz warstwy włókna szklanego. Ten rodzaj medium jest nie tylko kompatybilny z najnowszymi olejami, ale również blokuje mikrocząsteczki sadzy, nawet po długich trasach samochodów dostawczych i po 600 godzinach pracy pojazdów terenowych. Wysoka skuteczność filtracji i zdolność gromadzenia zanieczyszczeń gwarantują właściwe smarowanie elementów silnika i zmniejszenie zużycia jego komponentów. Produkt, wyposażony w opatentowany system zaczepów, jest dostępny w katalogu UFI z oznaczeniem 25.169.00 i w katalogu SOFIMA z oznaczeniem S 5169 PE. Medium filtracyjne jest w pełni kompatybilne ze środkami smarnymi najnowszej generacji i może blokować mikrocząsteczki osadów nawet podczas długich tras.

Firma MAN również wybrała prefiltr oleju napędowego UFI Filters do silników TGS i TGX Euro 6. Filtr wyróżnia się medium z formułą UFI.H2O, opartą na celulozie i materiałach syntetycznych, która zapewnia skuteczność filtracji na poziomie 90% przy 25 μm. Produkt jest kompatybilny z biodieslem i skutecznie separuje wodę na poziomie 98%. Część zamienna dostępna jest w katalogu Aftermarket z oznaczeniem UFI 24.035.01.

UFI Filters jest również dostawcą na pierwsze wyposażenie modułów olejowych do nowych silników MAN D15 Euro 6d. Dzięki dwustopniowemu zaworowi termostatycznemu, umożliwiają one właściwe zarządzanie układem smarowania, co wpływa na optymalne warunkami pracy i niezawodne działanie silnika, a tym samym na oszczędność paliwa. Wkład filtracyjny, dostępny w katalogu pod kodem 25.174.00, jest w 100% ekologiczny i charakteryzuje się wysoką wydajnością filtracji – 50% @17micron. Zastosowane w nim medium filtracyjne FormulaUFI.CELL jest proste w wymianie i zapewnia wytrzymałość obwodów oleju w silnikach wysokoprężnych, poddawanych działaniu ciśnieniu do 12 barów.

Stosowanie filtrów UFI blow-by znacząco przyczynia się do ochrony środowiska.

Produkty te odzyskują olej z oparów wydobywających z komory spalania, zapobiegając przedostawaniu się ich do atmosfery. W ofercie firmy dostępne są dwa rodzaje filtrów z medium FormulaUFI.MICRON, wykonanego z materiału syntetycznego i włókna szklanego:

1) Statyczne, panelowe filtry blow-by, dostarczane na pierwsze wyposażenie do silników IVECO, które filtrują gazy zgodnie z zasadą koalescencji. Produkty są dostępne w katalogu Aftermarket z oznaczenie 27.266.04.

2) Obrotowe i samoczyszczące filtry blow-by, dostarczane na pierwsze wyposażenie do silników FPT, New Holland, Case i Iveco, o wysokiej wydajności filtracji powyżej 95%, które utrzymują właściwie ciśnienia w układzie i zapewniają wysokie osiągi silnika. Produkty są dostępne w katalogu firmy z oznaczeniami 27.686.00 i 27.689.00.

Produkty UFI Filters wybierają wiodący producenci pojazdów, ponieważ gwarantują one wysoką jakość i niezawodność, a także zabezpieczają żywotność i trwałość silnika.