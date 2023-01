Marka Delphi Technologies należąca do BorgWarner uruchamia program Masters of Motion mający na celu wspieranie warsztatów i mechaników

Delphi Technologies, marka należąca do BorgWarner Inc. rozpoczyna stałą kampanię mającą na celu bezpośrednie wsparcie warsztatów i mechaników. Nosi ona nazwę Masters of Motion i ma na celu proaktywne zaangażowanie się w zmieniający się krajobraz branży motoryzacyjnej oraz działania warsztatów stojących na pierwszej linii obsługi klientów.

Kampania nosi nazwę Masters of Motion i będzie stanowić dla mechaników znak rozpoznawczy, pod którym będą mogli znaleźć materiały przeznaczone specjalnie dla nich, w tym filmy i szkolenia.

Ten długofalowy program jest wynikiem zaawansowanych badań marketingowych prowadzonych z udziałem mechaników oraz otrzymanych od nich opinii, dzięki czemu przygotowano specjalne – indywidualnie opracowane treści.

Delphi Technologies wspiera swoich dystrybutorów i ich partnerów warsztatowych, aby mogli obsługiwać pojazdy użytkowane obecnie i w przyszłości, korzystając przy tym z licznych materiałów pod szyldem Masters of Motion.

Tysiące zaangażowanych mechaników

Partnerstwo i wsparcie to wartości, które były ważne od samego początku, i dlatego zespół Delphi Technologies zwrócił się bezpośrednio do warsztatów, aby na potrzeby kampanii umożliwiły przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań marketingowych. Były one prowadzone w 4000 warsztatów, a także w ramach 4 grup konsultacyjnych, co miało na celu zdobycie informacji na temat rzeczywistych doświadczeń mechaników. Badania objęły 10 krajów w Europie, co pozwoliło na międzykulturowe podejście do materiałów i realizacji projektu w programie Masters of Motion.

Kontakt z warsztatami, który będzie się rozwijał

Narzędzia dostępne w ramach programu Masters of Motion są bezpośrednią odpowiedzią na ustalenia poczynione podczas fazy konsultacji. Cały zestaw materiałów zostanie zamieszczony na nowym cyfrowym portalu i stanie się znanym użytkownikom miejscem, do którego z czasem będą dodawane kolejne filmy, grafiki i przewodniki. Materiały te są skierowane przede wszystkim do techników i będą one nadal opracowywane we współpracy z warsztatami. W ramach programu Masters of Motion przewidzieliśmy wiele form kontaktu z mechanikami zarówno online i offline, aby wspierać ich we właściwym miejscu, czasie i sposobie wykonywanej przez nich pracy.

Stałe zaangażowanie na rzecz warsztatów

Delphi Technologies od zawsze szczyci się ofertą części zamiennych zorientowanych na „rozwiązaniach dla warsztatów”. Obejmuje ona także narzędzia i materiały potrzebne warsztatom do kompleksowej obsługi klientów. Masters of Motion oznacza trwałe potwierdzenie priorytetowego traktowania warsztatów i mechaników jako element w dążeniu Delphi Technologies do zdobycia pozycji lidera na rynku samochodowych części zamiennych. Kampania stanowi pomoc dla warsztatów poprzez doradztwo i podnoszenie kwalifikacji techników w zakresie dotychczasowych rozwiązań technicznych oraz stworzy podstawy umożliwiające obsługę nowych rozwiązań, w tym komunikacji i elektromobilności.

Narzędzia Masters of Motion pomogą również dystrybutorom zaopatrującym warsztaty, którzy sami są ważnymi podmiotami wspierającymi pracę mechaników i odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu dostępności produktów i usług.

Delphi Technologies stara się wspierać mechaników, którzy stanowią trzon rynku części zamiennych. Chcemy, aby mieli poczucie, że ich słuchamy i rozumiemy, ponieważ są prawdziwymi ekspertami. Tak narodził się program Masters of Motion. Czas, jaki spędziliśmy w warsztatach, pozwolił nam jasno zrozumieć, że oczekują one pomocy w zakresie nowych, nieznanych rozwiązań technicznych, które nadchodzą, ale jednocześnie potrzebują wsparcia by zacząć obsługiwać pojazdy, które już teraz do nich trafiają. Nie musimy się bać przyszłości, wystarczy, że będziemy przygotowani! Cieszymy się, że możemy wprowadzić Masters of Motion w całej Europie i dążyć do zrównoważonego, myślącego długoterminowo rynku części zamiennych. – zauważa Jean-Francois Bouveyron, wiceprezes i dyrektor generalny Aftermarket EMEA BorgWarner.

Informacje na temat firmy BorgWarner

BorgWarner jest od 130 lat liderem w dziedzinie nowatorskich produktów stosowanych na całym świecie. Firma wprowadza na rynek skuteczne rozwiązania w zakresie mobilności. Aktualnie staramy się przyspieszyć przejście całego świata na mobilność elektryczną, aby pomóc w budowie czystszej, zdrowszej i bezpieczniejszej przyszłości dla wszystkich. Delphi Technologies jest marką firmy BorgWarner Inc. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej delphiaftermarket.com.