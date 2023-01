Pomyśl ciepło o pracy w warsztacie

LAHTI PRO inspiruje się skandynawskim oszczędnym designem podporządkowanym funkcjonalności i komfortowi. Jest zaprojektowana dla tych, którzy na co dzień musza stawiać czoła warunkom atmosferycznym dalekim od beztroskich wakacji – dokładnie takim jakie często panują zimą w naszych warsztatach i serwisach samochodowych oraz na ich bezpośrednim zapleczu.

Ciepło, cieplej,… LAHTI PRO!

W jesiennych i zimowych miesiącach prace mieszane czyli czasem na zewnątrz, czasem pod dachem stają się sporym wyzwaniem. Na szczęście nie dla tych, którzy zdecydowani się na sezonowe ubrania robocze LAHTI PRO. Wyglądasz dobrze, dobrze cię widać i swobodnie możesz robić swoje. Trzymaj się ciepło!

Odzież wierzchnia do pracy z najnowszej kolekcji marki LAHTI PRO to klasa sama w sobie. Jeśli kiedyś wyobrażano sobie te ubrania jako samą funkcję bez konieczności estetyzacji, to zgodnie z najnowszymi trendami, jedno i drugie idzie ze sobą w idealnej parze. Projektanci LAHTI PRO zadbali by istotne właściwości kurtek, bezrękawników zostały skrojone i uszyte w sposób znany z kolekcji marek outdoorowych i sportowych. W ten sposób powstała kolekcja będąca przykładem udanego połączenia funkcji i formy.

Odzież ostrzegawcza LAHTI PRO

– widać, że zależy nam na bezpieczeństwie

Warto popracować nad widocznością w pracy i … po pracy. Wiemy to dobrze w LAHTI PRO, systematycznie poszerzając ofertę ubrań roboczych ostrzegawczych, które nie tylko dobrze się prezentują, lecz doskonale je widać o każdej porze dnia i nocy. Nasza ostrzegawcza kolekcja obejmuje ponad 30 wzorów kurtek, softshelli, spodni, rękawic i czapek, których zadaniem jest nie tylko ochrona przed warunkami atmosferycznymi, lecz również poprawa widoczności. Dzieje się to za sprawą specjalnych tkanin i dodatków fosforyzujących, spełniających odpowiednie normy bezpieczeństwa, których użyto podczas konstruowania i szycia ubrań ostrzegawczych marki LAHTI PRO .

Odzież wodoodporna LAHTI PRO Waterproof

– zatrzymać wodę z dala od skóry

Komfort w pracy to ważna rzecz – zwłaszcza w sytuacji, gdy pracujemy raz wewnątrz warsztatu lub serwisu a raz na zewnątrz i aura ma dla nas spore znaczenie. Dla wszystkich, którzy musieli mierzyć się z deszczem czy marznąca pluchą w pracy mamy dedykowaną linię odzieży LAHTI PRO Waterproof , która zapewnia jednocześnie suchy dzień w pracy i daje oddychający komfort, eliminując zbytnie pocenie się. Dzięki specjalnym materiałom użytym do produkcji naszych kurtek, płaszczy, softshelli i spodni spełniają one odpowiednie normy, określające odporność na przesiąkanie.