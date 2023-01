Kolejny rekordowy rok na polskim rynku e-mobility.

Pod koniec grudnia 2022 r. po polskich drogach jeździło 61 570 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 31 249 szt. tej części floty pojazdów (51%), a pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 30 321 szt. (49%). Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 3 135 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec grudnia składała się z 16 274 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 475 807 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 821 szt.

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec grudnia 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2565 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5016 punktów). 29% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W grudniu uruchomiono 38 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (103 punkty).

Podsumowując rok 2022 można stwierdzić, że segment pojazdów niskoemisyjnych jest jedynym, gdzie odnotowaliśmy znaczne wzrosty, zarówno w przypadku samochodów nowych jak i używanych. Szczególnie wart podkreślenia jest bardzo dynamiczny wzrost w grupie pojazdów dostawczych i ciężarowych. Już coraz częściej możemy zobaczyć na ulicach samochody dostawcze z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. Jedyny segment, który wykazał ostry spadek, to autobusy, co jest odzwierciedleniem kryzysu finansowego w samorządach. Rośnie, choć nie tak dynamicznie jak byśmy tego chcieli, liczba ładowarek. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia AFIR, trwają intensywne prace nad przygotowaniem propozycji budowy sieci ładowarek, zlokalizowanych wzdłuż głównych korytarzy transportowych TEN-T w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim ładowarek przeznaczonych dla samochodów osobowych, ale w planach są również ładowarki bardzo dużej mocy dla pojazdów ciężarowych. I na koniec jeszcze jedno ważne spostrzeżenie – wiele wskazuje, że rząd dostrzegł konieczność wspierania sprzedaży ciężkich samochodów elektrycznych i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace nad konkretnym programem wsparcia dla pojazdów powyżej 16 t. .

– mówiJakub Faryś, Prezes PZPM.