NAJLEPSI MECHANICY W POLSCE WYBRANI PODCZAS XIV OGÓLNOPOLSKICH MISTRZOSTW MECHANIKÓW NA POZNAŃ MOTOR SHOW

W dniach 24–26 kwietnia podczas Poznań Motor Show odbyły się XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników – coroczne wydarzenie promujące edukację i rozwój zawodowy w branży motoryzacyjnej. Partnerem Strategicznym wydarzenia po raz kolejny została spółka ORLEN OIL producent i dystrybutor środków smarnych.

W rekordowych pod względem frekwencji półfinałach wzięło udział aż 13 744 uczestników, co pokazuje rosnące zainteresowanie wydarzeniem. Do finałów dostało się pół tysiąca najlepszych młodych i zawodowych mechaników, którzy rywalizowali w dziesięciu kategoriach. W tym roku ORLEN OIL przygotował konkurencje w siedmiu kategoriach: Młody Mechanik, Elektromobilni, Młody Instalator LPG, Młody Mechanik Motocyklowy, Młody Mechanik Maszyn Rolniczych, Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych oraz Mechanik Zawodowy. Dla każdej z nich przygotował zadania praktyczne i testy wiedzy z tematyki olejów i płynów jak również konkurencje specjalne od Ambasadorów ORLEN OIL.

Jedną z konkurencji, w której zawodnicy musieli wykazać się wiedzą praktyczną, była wymiana oleju w samochodzie wyścigowym Grzegorza Dudy oraz zadanie przygotowane przez pięciokrotnego mistrza świata na żużlu Bartosza Zmarzlika – wymiana części w jego motocyklu. Z kolei Kajetan Kajetanowicz weryfikował zręczność na symulatorach, testy sprawdzały refleks i precyzję – kluczowe umiejętności dla każdego mechanika. Na zwycięzców konkurencji specjalnych czekały wyjątkowe nagrody, m.in. bilety na wydarzenia motorsportowe oraz zestawy odzieży od ambasadorów ORLEN OIL.

W ramach zaangażowania w kształcenie młodych mechaników, ORLEN OIL przygotował także zestawy materiałów dydaktycznych – praktyczne „ściągawki” oraz kompendium wiedzy „ABC doboru olejów silnikowych”. Dodatkowy walor edukacyjny miała prezentacja silnika dydaktycznego wyposażonego w przezroczyste elementy, pozwalające dokładnie prześledzić obieg oleju w jego wnętrzu. W prezentacji uczestniczył Grzegorz Duda, ambasador ORLEN OIL oraz Arkadiusz Cyran, ekspert ORLEN OIL.

Jako lider środków smarnych w Polsce angażujemy się w Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników jako partner strategiczny, ponieważ inwestujemy w przyszłość tego zawodu. Chcemy, żeby młodzi mechanicy mieli dostęp do najlepszych form i ścieżki edukacji. Na stoisku prezentujemy nasz wyjątkowy model silnika, dzięki któremu uczestnicy mogą zobaczyć jak pracuje olej silnikowy, przygotowujemy materiały edukacyjne. Ważne jest dla nas, żeby młodzi ludzie czuli pasję do zawodu, żeby ta pasja ich prowadziła i żeby ten zawód był naprawdę pożądany i dobrze wykonywany – Anna Ruszczak, Dyrektor Biura Marketingu ORLEN OIL.

Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim edukacja i rozwój młodych talentów. Każdego roku widzimy, jak uczestnicy podnoszą swoje umiejętności i zyskują bezcenne doświadczenie, które zaprocentuje w ich przyszłej karierze. Dzięki wsparciu Partnerów i ekspertów branży możemy wspólnie kształtować przyszłość polskiej motoryzacji. – Adrian Dekowski, Prezes V8 Team, współorganizator Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników.

Obecność ORLEN OIL podczas Poznań Motor Show przyciągnęła także szeroką publiczność – fani motoryzacji mieli okazję odwiedzić interaktywną strefę, sprawdzić swoją wiedzę w konkursach, zweryfikować refleks na symulatorach oraz podziwiać pojazdy ambasadorów marki: samochody rajdowe Kajetana Kajetanowicza, motocykle Bartosza Zmarzlika, auto driftingowe Kuby Przygońskiego i pojazdy Grzegorza Dudy.

Na stoisku można było także porozmawiać z ekspertami ORLEN OIL o ofercie produktowej. Zainteresowaniem cieszyły się oleje do samochodów osobowych i hybrydowych z linii MAX EXPERT HYBRID. Ponadto, odwiedzający mieli okazję zapoznać się z produktami przeznaczonymi do maszyn rolniczych z linii AGRO, do samochodów ciężarowych z linii ULTOR, do pojazdów osobowych z innowacyjną technologią Advanced Protect Formula z linii MAX EXPERT oraz z produktami do motocykli z linii RIDER.

Finały XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników były zwieńczeniem wielu miesięcy przygotowań, a także dowodem na skuteczność działań edukacyjnych realizowanych wspólnie z Organizatorami i ORLEN OIL oraz pozostałymi partnerami.

Zwycięzcy w kategorii Młody Mechanik

1. Bartosz Lipiński i Stanisław Sierzęga

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

2. Filip Lebioda i Jakub Pasikowski

Gostynińskie Centrum Edukacyjne

3. Dawid Fiedor i Krzysztof Kowalik

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu

Zwycięzcy w kategorii Elektromobilni

1. Hubert Kania i Tymek Dąbrowa

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

2. Michał Uliczka i Maksymilian Tront

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu

3. Józef Broś i Radosław Widomski

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie

Zwycięzcy w kategorii Młody Instalator LPG

1. Paweł Panak i Szymon Przybylski

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Józefa Bema w Toruniu

2. Filip Butkiewicz i Sebastian Bulwin

Zespół Szkół Mechanicznych im. Świętego Józefa w Białymstoku

3. Karol Trzebniak i Franciszek Blokowski

Zespół Szkół Samochodowych im. Gen. Józefa Bema w Toruniu

Zwycięzcy w kategorii Młody Mechanik Motocyklowy

1. Kacper Stefańczyk i Antoni Stefański

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli

2. Filip Kuligowski i Kewin Rąbalski

Zespół Szkół Mechanicznych w Grudziądzu

3. Igor Tomaszewski i Paweł Szymborski

Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu

Zwycięzcy w kategorii Młody Mechanik Maszyn Rolniczych

1. Jakub Netter i Radosław Synoradzki

Szkoła Policealna – Studium Medyczne Lider w Buku

2. Wojciech Osiński i Jakub Wójcik

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

3. Konrad Stępiński i Krzysztof Wrzesiński

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

Zwycięzcy w kategorii Młody Lakiernik

1. Natalia Pawłowska i Sebastian Wierzbowski

Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu

2. Vadym Dzherdzh i Martin Nowacki

Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

3. Wiktor Małolepszy i Krzysztof Stefański

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi

Zwycięzcy w kategorii Mechanik Zawodowy

1. Daniel Koć z Jabłonna Lacka

2. Patryk Czubrzyński z Jagodne

3. Łukasz Bogus z Kamieniec Ząbkowicki

Zwycięzcy w kategorii Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych

1. Krystian Koperczak i Rafał Nowak

Technikum Komunikacyjne nr 25 w Krakowie

2. Konrad Hanak i Kamil Zientek

Zespół Szkół Technicznych nr 1 w Rybniku

3. Bartłomiej Klesyk i Piotr Kołodziej

Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte w Rzeszowie

Zwycięzcy w kategorii Młody Detailer

1. Jakub Skrzypek i Sebastian Rutka

Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu

2. Łukasz Grzenia i Jakub Świętoń

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie

3. Krystian Ćwik i Szymon Knych

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie

Zwycięzcy w kategorii Młody Aplikator Folii

1. Krzysztof Figaś i Olek Berko

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

2. Piotr Nowakowski i Oliwier Lewicki

Zespół Szkół Samochodowych im. gen. Józefa Bema w Toruniu

3. Tomasz Wenderski i Szymon Lang

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu