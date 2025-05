TYPOWE PROBLEMY PRZY MONTAŻU NOWOCZESNYCH INSTALACJI LPG I JAK ICH UNIKAĆ

CHECKLISTA MONTAŻU INSTALACJI LPG

Przed montażem:

Zweryfikuj stan techniczny silnika (kompresja, układ zapłonowy, układ chłodzenia).

Dobierz odpowiedni zestaw LPG do typu silnika (bezpośredni/pośredni wtrysk, turbo/atmosfera).

Sprawdź dostępność odpowiednich punktów montażowych (parownik, wtryskiwacze, sterownik).



Montaż elementów:

Reduktor/parownik zamontowany blisko obiegu cieczy chłodzącej, pod odpowiednim kątem.

Filtr gazu w fazie lotnej zamontowany przed listwą wtryskiwaczy, w łatwo dostępnym miejscu.

Listwa wtryskiwaczy LPG zamontowana jak najbliżej kolektora ssącego, równe długości przewodów.

Sterownik LPG zamontowany w suchym i chłodnym miejscu, najlepiej wewnątrz kabiny lub pod plastikowymi osłonami silnika.

Przewody gazowe i elektryczne poprowadzone bezpiecznie, z dala od źródeł wysokiej temperatury i napięcia.



Podłączenie elektryczne:

Podłączenia wykonane za pomocą lutowania lub profesjonalnych konektorów.

Masa instalacji LPG połączona w solidnym miejscu na karoserii.

Wtryskiwacze benzynowe poprawnie wpięte do sterownika LPG (jeśli wymagane).



Kalibracja i testy:

Pierwsze uruchomienie na benzynie – sprawdzenie poprawności działania silnika.

Kalibracja podstawowa na postoju (temperatura robocza silnika!).

Jazda próbna i strojenie map gazowych pod obciążeniem.

Weryfikacja korekt paliwowych (LTFT/STFT) – powinny być w normie.



Dokumentacja:

Protokół montażu podpisany przez klienta.

Instrukcja obsługi instalacji LPG przekazana klientowi.

Dokumenty legalizacyjne (TDT, homologacja) wypełnione.



Po montażu:

Ustalenie pierwszego przeglądu serwisowego (po ok. 1000–1500 km).

Oznaczenie punktów przeglądowych (filtrów, reduktora).

Informacja o konieczności regularnego serwisowania (filtry co 10-15 tys. km).



Pamiętaj: Każdy prawidłowo wykonany montaż to najlepsza reklama Twojego warsztatu! 🚗🔧