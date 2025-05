ZF AFTERMARKET PODSUMOWUJE OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA MECHANIKÓW 2025: CZTERY DNI RYWALIZACJI I NAJSZERSZE DOTYCHCZAS WSPARCIE MŁODYCH FACHOWCÓW.

Ważnym aspektem wdrażania przyszłych mechaników do pracy w zawodzie była także kampania #KeepItReal with ZF Genuine Parts, która podkreśla znaczenie korzystania z oryginalnych części zamiennych w branży mechaniki pojazdowej. Nie zabrakło także dawki motoryzacyjnej rozrywki, z której mechanicy chętnie korzystali po zakończeniu zmagań konkursowych.

Podczas spotkań z uczestnikami, zawodowymi mechanikami, nauczycielami i gośćmi stoiska, specjalistom ZF Aftermarket przyświecał jeden ważny cel, skupiający się wokół bezpieczeństwa – budowanie świadomości na temat korzyści płynących z montowania oryginalnych części w pojeździe oraz zagrożeń związanych z podrabianymi produktami na rynku.

Bezpieczeństwo kierowców zależy od jakości i pochodzenia części montowanych w pojazdach – używanie podrabianych produktów może prowadzić do poważnych awarii, a nawet zagrażać życiu. Jako firma z ponad 100-letnim doświadczeniem, wiemy, jakie czynniki składają się na niezawodność oryginalnych części zamiennych. To przede wszystkim najwyższa jakość trwałych materiałów wykorzystanych przy produkcji, rygorystyczne testy, certyfikacja, gwarancja produktowa, idealne dopasowanie do danego modelu pojazdu i nasze doświadczenie w produkcji części pierwszomontażowych. I takie właśnie części dostarczamy naszym klientom. Oryginalne komponenty wpływają nie tylko na stan techniczny auta, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podczas tych kilku intensywnych dni spędzonych z Młodymi Mechanikami, w ramach naszej kampanii #KeepItReal postawiliśmy na edukowanie ich na temat dobrych praktyk serwisowych, z których najistotniejszą pod kątem bezpieczeństwa kierowców i stanu pojazdu jest montowanie sprawdzonych i oryginalnych części.

Odwiedzający stoisko ZF Aftermarket mogli z bliska zapoznać się z budową kluczowych komponentów montowanych w pojazdach, takich jak sprzęgło marki SACHS, sprzęgło i amortyzator do jazdy wyczynowej SACHS Performance, części dedykowane motocyklom marki TRW, kamery ADAS, zestawy do wymiany oleju w skrzyni biegów ZF. Nie zabrakło także cieszącej się zawsze ogromnym zainteresowaniem skrzyni biegów ZF 8HP w przekroju, pokazującym jej kompleksową konstrukcję również od środka.

Specjaliści ZF Digital Solutions zaprezentowali najnowsze rozwiązania diagnostyczne ZF [pro]Diagnostics na przykładzie pojazdu premium marki BMW. Podczas testowania na żywo, eksperci ZF zademonstrowali wiele funkcji nowego testera diagnostycznego ZF MultiScan, które ułatwiają cały proces serwisowy, nawet przy najbardziej zaawansowanych technologicznie pojazdach. Natomiast w ramach rozwiązań cyfrowych dla warsztatów, przedstawiono narzędzie ZF [pro]Manager, które ma za zadanie usprawniać komunikację warsztatu z klientem, planowanie wizyt i procesy płatności, pomagając warsztatom działać wydajniej, minimalizować czas przestoju pojazdu w trakcie przeglądu i napraw i tym samym zdobywać lojalność klientów.

Z kolei dla fanów jednośladów ZF Aftermarket przygotował najnowszy model (2025 r.) motocykla BMW R1300 GS Adventure, w legendarnej kolorystyce GS Trophy, wyposażony w czujnik martwego pola, aktywny tempomat, przednie i tylne zawieszenie firmy ZF oraz niezawodne sprzęgło marki SACHS.

Na stoisku był obecny także dział HR ZF Aftermarket, który doradzał młodym adeptom jak rozpocząć swoją ścieżkę zawodową w motoryzacji i jakie możliwości rozwojowe czekają na nich w poszczególnych działach i dywizjach firmy ZF.

W tym roku ZF Aftermarket jeszcze bardziej zaangażował się w edukację przyszłych mechaników, przygotowując zadania w rekordowej liczbie kategorii. Firma wsparła aż 5 konkurencji na Mistrzostwach, tym samym rozszerzając dotychczasowe wsparcie o kategorię Młody Mechanik Motocyklowy. Dzięki temu uczniowie zainteresowani tym segmentem mechaniki pojazdowej mieli szansę na samodzielne rozwiazywanie trudnych przypadków serwisowych, osobiste konsultacje z ekspertami oraz czerpanie cennej wiedzy prosto od producenta komponentów dedykowanych motocyklom, z czego chętnie korzystali.

Edukacja i szkolenie młodych mechaników to inwestycja w przyszłość branży i szeroko rozumianej motoryzacji. Nasza obecność na Mistrzostwach to okazja ku temu, by namacalnie przyczynić się do rozwoju przyszłych fachowców. Nasi szkoleniowcy aktywnie włączają się w edukację młodych mechaników, bo zależy nam na tym, by weszli na rynek pracy z wiedzą merytoryczną i profesjonalnym zapleczem. Wspieramy ich w przygotowaniu do pracy zarówno na motocyklach, ciężarówkach, samochodach o tradycyjnym napędzie, jak i elektrycznym i hybrydowym oraz do tego by potrafili obsługiwać i poprawnie diagnozować pojazdy wyposażone w nowoczesne technologie.

– mówił Michał Głażewski, dyrektor ds. zarządzania siecią warsztatową i zespołem technicznym ZF Aftermarket.