Najlepsza widoczność od eksperta!

Jednym z kluczowym elementów wpływających na bezpieczeństwo kierowców oraz innych uczestników ruchu drogowego jest dobrze oświetlony pojazd. Ekspertem od oświetlenia i technologicznym liderem w dziedzinie inteligentnego rozsyłu światła jest od dawna firma Hella, której produkty stale spełniają najwyższe wymagania i standardy jakości oraz bezpieczeństwa.

I dokładnie te same standardy stosowane są również w przypadku szerokiej gamy żarówek, które firma ma w swojej ofercie. Optymalny strumień świetlny dzięki zaawansowanej technologii, niska awaryjność i wysoka trwałość dzięki wysokogatunkowym materiałom i sprawdzonej jakości – to podstawowe cechy charakteryzujące żarówki Hella.

Zapewniają one również wiele innych korzyści, ponieważ bogata oferta firmy obejmuje olbrzymie spektrum produktów dla praktycznie wszystkich możliwych zastosowań.

Aktualnie można w niej znaleźć wszelkie żarówki oświetlenia pojazdu (również oświetlenia wewnętrznego), na których używanie w obrębie dróg publicznych pozwala prawo, czyli takich, które posiadają stosowną homologację.

Oferta zawiera zatem żarówki 12V oraz 24V standardowe lub, jak w przypadku żarówek do świateł głównych – przednich, o zwiększonej emisji światła z serii Performance: +60% lub +120% więcej światła. Są też takie, szczególnie polecane dla kierowców zawodowych, żarówki z serii Long Life o żywotności do 3 razy dłuższej niż żarówki standardowe. Do tego dochodzą żarówki o zimniejszej temperaturze barwy światła, bardziej zbliżonej do temperatury światła dziennego, z serii White Light.

Żarówki typu Xenon występują natomiast w dwóch wariantach cenowych, tak aby każdy mógł znaleźć dla siebie najbardziej odpowiadający zakres cenowy. Są to zatem żarówki z serii Xenon oraz tańsze Xenon ValueFit.

Duża różnorodność – ODPOWIEDNIA ŻARÓWKA DLA KAŻDEGO

STANDARD 12V

Standardowe żarówki halogenowe HELLA oferują jakość OEM z idealnym stosunkiem ceny do parametrów. Zapewniają dobrą moc światła, niezawodność i długą trwałość. Dzięki temu są one doskonale dostosowane do potrzeb klientów w zakresie bezpieczeństwa. Standardowa żarówka dostępna jest

w następujących wersjach: H1, H4, H7, H11 oraz H15, H18, H19.

WHITE LIGHT 12V

Dzięki eleganckiej barwie światła zbliżonej do barwy żarówki ksenonowej, White Light oferuje idealne połączenie stylu i komfortu. W porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi, linia White Light zapewnia do 30 % więcej światła (w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi)

i temperaturę barwową do 4200 K. Zwiększa to kontrast i tym samym bezpieczeństwo. Dostępne

w wersjach: H1, H4 i H7.

PERFORMANCE +60% 12V i PERFORMANCE +120% 12V

Żarówki te wyznaczają nowe standardy w dziedzinie oświetlenia halogenowego. Do 60% lub 120% więcej światła (w porównaniu ze standardowymi żarówkami halogenowymi) wszędzie tam, gdzie go potrzebujesz. Zwiększona jasność pozwala zobaczyć więcej i dalej i w ten sposób szybciej reagować. Dostępne w wersjach: H1, H4, H7.

LONG LIFE 12V

Żarówki halogenowe HELLA Long Life o trwałości do 3x dłuższej niż standardowe żarówki halogenowe oferują optymalny stosunek ceny do jakości i są najlepszym wyborem do długiego użytkowania. Ponadto przekonują swoją niezawodnością. Dostępne w wersjach: H1, H4, H7, H11, H16.

HEAVY DUTY 24V

Żarówki Heavy Duty zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy i dlatego są idealne dla ciężarówek oraz pojazdów użytkowych. Ponadto oferują one idealny stosunek ceny do jakości. Dostępne w wersjach: H1, H3, H4, H7, H11, H15.

HEAVY DUTY EXPERT 24V

Żarówki halogenowe HELLA Heavy Duty Expert dają maksymalnie mocne światło i jednocześnie odznaczają się dwukrotnie większą trwałością niż tradycyjne, standardowe żarówki halogenowe. Żarówki te są szczególnie przyjazne dla środowiska, ponieważ są rzadziej wymieniane. Dostępne w wersjach: H1, H3, H4, H7, H11.

XENON

Dzięki jednorodnemu rozsyłowi światła żarówki (żarniki) ksenonowe zapewniają optymalne bezpieczeństwo. Oprócz jasnego i szerokiego oświetlenia drogi, zaletami żarników ksenonowych firmy HELLA są trwałość i sprawdzona jakość OE. Przy czym światło jest ponad dwukrotnie jaśniejsze niż żarówki halogenowej. Dostępne w wersjach: D1R, D1S, D2R, D2S, D3S, D4R, D4S i D5S.

Jakie są różnice pomiędzy H4 i H7?

Jak działa żarówka H4?

Żarówki H4 były kiedyś standardowymi źródłami światła w pojazdach. Są to tak zwane żarówki biluxowe. Oznacza to po prostu, że w żarówce znajdują się dwa żarniki: jeden dla świateł mijania i jeden dla świateł drogowych.

Jeśli włączymy światła mijania, świeci się odpowiednio jeden żarnik, jeśli włączymy światła drogowe, zaczyna żarzyć się drugi. Odbłyśniki w reflektorze są precyzyjnie dopasowane do położenia żarników

w żarówce, dzięki czemu wiązka światła jest rzucana przed pojazdem, gdy włączone są światła mijania,

i dalej do przodu, gdy włączone są światła drogowe.

System H4 można rozpoznać po tym, że żarówka ma dwa żarniki w bańce obudowy.

Jeden krok dalej: żarówka H7

Żarówka H7 jest zupełnie nową koncepcją żarówki halogenowej – ma tylko jeden żarnik. Oznacza to, że pojazd potrzebuje dwóch żarówek odpowiednio do świateł mijania i drogowych.

Po włączeniu świateł mijania zaczyna świecić jedna żarówka; po uruchomieniu świateł drogowych włącza się druga. Odbłyśniki w reflektorze są również precyzyjnie dopasowane do położenia żarników w obu żarówkach, dzięki czemu wiązka światła jest prawidłowo rzucana przed pojazdem w zależności od ustawienia na „światła mijania” lub „światła drogowe”.

Wielką zaletą konstrukcji H7 jest to, że po włączeniu świateł drogowych dobrze oświetlony jest również obszar bezpośrednio przed pojazdem, ponieważ światła mijania nie są wyłączane, jak w przypadku żarówki H4, lecz dołączane.

System H7 można rozpoznać po tym, że żarówka ma pojedynczy żarnik w bańce obudowy.

H4 czy H7: która jest lepsza?

Skuteczność świetlna jest wyższa w systemach H7 niż w systemach H4, ponieważ dwie żarówki współdziałają ze sobą. Jednakże, ponieważ systemy H7 wymagają czterech żarówek zamiast dwóch,

a żarówki powinny być zawsze wymieniane parami po obu stronach w tym samym czasie ze względu na ich podobną żywotność, systemy H7 generują z czasem wyższy poziom kosztów.

Jak znaleźć właściwą żarówkę do reflektorów i lamp w swoim samochodzie?

Abyś zawsze miał pod ręką odpowiednią żarówkę, firma Hella oferuje Ci wyszukiwarkę, dzięki której szybko znajdziesz odpowiedni typ do swojego pojazdu.

Wybierając żarówki firmy Hella możesz być pewien ich jakości i niezawodności. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony. Tam uzyskacie Państwo szczegóły dotyczące prezentowanego asortymentu.