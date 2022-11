SKĄD TEN PRĄD?

Przed nadchodzącą zimą warto zaopatrzyć się w niezawodne urządzenie prądotwórcze marki TRYTON.

Agregat prądotwórczy marki TRYTON o symbolu TR to mocny, wytrzymały i energiczny zawodnik. Trzeba jednak wiedzieć jak go użytkować, by nasz długodystansowiec służył nam wiernie i był zawsze gotowy dostarczyć energię tam, gdzie nie dochodzi sieć.

Po pierwsze – paliwo!

Jednym z podstawowych błędów, które zdarzają się przy uruchamianiu i eksploatacji agregatów prądotwórczych spalinowych jest nieodpowiedni wybór paliwa. Użytkownicy często nie zastanawiają się co wlewają do baku urządzenia i tragedia gotowa. Oznaczenia w tym względzie mówią wszystko, a mimo to bardzo częstą przyczyną uszkodzeń i awarii generatorów jest właśnie prozaiczny błąd przy dystrybutorze.

Skoro mowa o paliwie to nie tylko jego błędny rodzaj może zdecydować o tym, że nie będziemy mieć z agregatu żadnego pożytku. Spory procent nieudanych uruchomień jest powodowany … starym paliwem. Kiedyś, gdy komponentów paliwa było niewiele i były one z gruntu petrochemiczną mieszanką lotnych węglowodorów, paliwo starzało się dłużej. Dziś w dobie ekologii i dodatków bio wystarczy pół roku, by paliwo nawet w zamkniętym baku znacząco się zdegradowało, tracąc tym samym chęć do zapłonu. Może się więc zdarzyć ze paliwo z poprzedniego sezonu będzie się nadawać wyłącznie do utylizacji.

Czy się stoi, czy się leży

Wbrew znanemu porzekadłu, pozycja w której pracuje agregat nie jest bez znaczenia. To urządzenia w większości grawitacyjnie zasilane w paliwo i już chociażby z tego powodu powinny być stabilnie poziomowane przed i w trakcie użytkowania. Za solidnym pozycjonowaniem przemawia również smarowanie, które często realizowane jest oddzielnym układem olejowym. Jeśli agregat będzie długotrwale przechylony w którąkolwiek stronę może dojść do zaburzenia cyrkulacji oleju i zatarcia silnika. Podobnie rzecz ma się z drganiami i ich tłumieniem – wyłącznie na trwałym, wypoziomowanym podłożu zabezpieczymy się przed niepożądanym przemieszczaniem się agregatu i w pełni wykorzystamy amortyzację własną drgań silnika.

Nie przeciążać ponad miarę

Istotnym czynnikiem przedłużającym bezawaryjne działanie agregatu prądotwórczego jest dbałość o to, by nie podłączać doń zbyt wielu odbiorników prądu o znacznym poborze mocy – w każdym razie nie tylu i nie takich, które przewyższają zapisaną w instrukcji maksymalna moc naszego urządzenia. Praca z granicznym obciążeniem jest możliwa w krótkich interwałach i nie może być regułą – inaczej urządzenie po prostu awaryjnie się wyłączy lub co gorsza ulegnie trwałemu uszkodzeniu. Pamiętajmy o tym bo pokusa jest silna by w razie przerwy w dostawach lub braku sieci powłączać nagle wszystko „jak dawniej”. Wybór umiar i rozsadek w tym względzie musi zwyciężyć – inaczej pozbawimy się na własne życzenie ostatniego sposobu na prąd, potrzebny w dzisiejszych realiach do nawiązania łączności, przesłania ważnych informacji, czy podania koordynatów w nawigacji.

Polecamy filmy instruktarzowe przygotowane wraz ze specjalistami z serwisu marki TRYTON, a poświęcone eksploatacji agregatów prądotwórczych. Dowiecie się z nich jak dbać o te urządzenia, które dzięki temu długo pozostaną niezawodne i gotowe do akcji.