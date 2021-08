Nasz słowniczek elektromobilności: wyjaśniamy ważne pojęcia

Passion for Clean Mobility! Elektromobilność jest na ustach wszystkich – a coraz częściej także na drodze. W firmie HELLA wnosimy swój wkład w elektromobilność: Od półhybryd po pojazdy z samym napędem elektrycznym – oferujemy do nich odpowiednią elektronikę, która towarzyszy renomowanym producentom na ich drodze do przyszłości.

W mini-serii „Do you speak electric?”, wyjaśniamy kilka terminów związanych z nowymi technologiami. Zgłębiaj z nami ekscytujący świat języka nowej mobilności!

MILD-HYBRID

Pojazdy hybrydowe typu mild-hybrid są świetnym rozwiązaniem na drodze do samochodów elektrycznych. Chociaż nie mogą one jeździć wyłącznie w sposób elektryczny, to w decydujących momentach wspomagają silnik spalinowy, np. w fazie rozruchu. Oszczędza to paliwo, a tym samym optymalizuje emisję CO2 . Dzięki takim produktom jak Dual Voltage Battery Management System lub PowerPack 48V firmy HELLA, każdy konwencjonalny pojazd można łatwo przekształcić w półhybrydę.

INTELLIGENT BATTERY SENSOR (IBS)

Inteligentny czujnik akumulatora (ang. Intelligent Battery Sensor, IBS) jest kluczowym elementem inteligentnego zarządzania energią, zarówno w samochodzie osobowym, jak i ciężarowym. HELLA, jako lider na rynku, oferuje odpowiednie czujniki do obu zastosowań. IBS rejestruje wszystkie parametry akumulatora, takie jak stopień jego zużycia lub stan naładowania. Zmniejsza to ryzyko awarii pojazdu z powodu wyładowania akumulatora. Czujniki HELLA są bardzo kompaktowe i skuteczne, dzięki czemu są kompatybilne z platformami wszystkich producentów.

POWERPACK 48V

Brzmi mocno – i takie jest! Zespół zaprojektowany przez firmę HELLA stanowi inteligentne, kompaktowe rozwiązanie systemowe przeznaczone do segmentu pojazdów o wysokich mocach. Łączy w sobie akumulator litowo-jonowy, system zarządzania akumulatorem oraz przetwornicę napięcia. PowerPack może być wykorzystywany np. do krótkotrwałego bezemisyjnego wspierania napędu, a także do wspierania funkcji hybrydy, takich jak active coasting (aktywne „żeglowanie”) lub rekuperacja. HELLA jest jednym z czołowych światowych dostawców dla tej klasy mocy.

DUAL VOLTAGE BATTERY MANAGEMENT SYSTEM

Pojazdy typu mild-hybrid (z elektrycznym wspomaganiem silnika spalinowego) są ważną technologią pomostową. Do tych pojazdów firma HELLA opracowała Dual Voltage Battery Management System, czyli system zarządzania akumulatorem o podwójnym napięciu. Dzięki tej koncepcji dwóch napięć, możliwe jest zasilanie odbiorników zarówno napięciem 12 V jak i 48 V. Nie ma potrzeby stosowania zewnętrznej przetwornicy DC/DC ani osobnego akumulatora litowo-jonowego. Tym samym technologia ta nie zajmuje więcej miejsca w komorze silnika niż konwencjonalny akumulator kwasowo-ołowiowy.

PRZETWORNICA DC/DC

Różne zastosowania elektroniczne w samochodzie wymagają różnych napięć zasilania. Przetwornica DC/DC konwertuje energię elektryczną pomiędzy dwoma instalacjami pokładowymi o różnych napięciach roboczych, aby w każdym momencie zapewnić niezawodne i stabilne zasilanie. Rozwiązania firmy HELLA oferują opcje dostosowane do każdego modelu. W fazie powstawania jest już przetwornica DC/DC do pojazdów z instalacją wysokiego napięcia (elektrycznych i mild-hybrid).

BATTERY ELECTRIC VEHICLE (BEV)

Najbardziej spójnym poziomem elektryfikacji napędu jest samochód elektryczny z zasilaniem akumulatorowym (ang. Battery Electric Vehicle, BEV), zwany również Pure Electric Vehicle lub All Electric Vehicle. Pojazdy te konsekwentnie rezygnują z silnika spalinowego i stawiają na napęd czysto elektryczny. Segment ten jest nadal niewielki, ale potencjał wzrostu jest duży. HELLA pracuje nad rozwojem elektryfikacji z wykorzystaniem technologii oszczędzających miejsce w samochodzie i zwiększających efektywność.

OBC (ONBOARD CHARGER)

Ładowarka pokładowa (ang. Onboard Charger, OBC) umożliwia ładowanie akumulatora pojazdu z normalnego gniazdka sieciowego lub na stacji ładowania. Czas ładowania zależy w dużym stopniu od klasy mocy ładowarki OBC. Dzięki szczytowej sprawności wynoszącej ponad 98 % i kompaktowej, elastycznej w zastosowaniu konstrukcji, firma Hella spełnia wszystkie wymagania dotyczące optymalnej integracji w samochodzie oraz przyjaznego dla kierowcy, krótkiego czasu ładowania.

REKUPERACJA

Wszystko, co pomaga w oszczędzaniu energii elektrycznej jest korzystne – ponieważ zwiększa zasięg pojazdów elektrycznych. W tym kontekście należy postrzegać termin rekuperacja. W świecie e-mobilności oznacza to dostarczanie energii wytworzonej w procesie hamowania z powrotem do akumulatora pojazdu. HELLA umożliwia realizację tej cennej metody odzyskiwania energii przy zastosowaniu → Dual Voltage Battery Management System lub → PowerPack 48V.

PASSIVE COASTING

Podobnie jak → rekuperacja, również passive coasting jest jedną z form oszczędzania paliwa, stosowaną w pojazdach hybrydowych. W dosłownym tłumaczeniu, termin ten oznacza „aktywne żeglowanie”. Chodzi tu o wykorzystanie istniejącej energii kinetycznej przy wyłączonym silniku spalinowym. Wiele komponentów firmy HELLA wspomaga tę funkcję z najwyższą dostępną obecnie na rynku efektywnością.

STATE OF HEALTH (SOH)

Wskaźnik state of health (SOH) baterii opisuje jej stan. Ogólnie rzecz biorąc, SOH jest określane na podstawie szeregu wartości, w tym pozostałej pojemności akumulatora oraz szacunkowego zasięgu pojazdu elektrycznego. Ważne jest, aby regularnie sprawdzać wskaźnik state of health, do czego służą systemy zarządzania akumulatorem, a w hybrydach dodatkowo → inteligentny czujnik akumulatora (IBS) firmy HELLA.