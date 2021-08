Kompletnie niezbędny – Zestaw narzędzi PROLINE 58217

Trudno sobie chyba wyobrazić warsztat bez takiego zestawu. Kompaktowy, trwały, rozbudowany – idealny do wszelkich prac naprawczo-montażowych.

Mobilność

Codzienność przenośnego zestawu narzędzi to często krążenie między samochodami i warsztatami. Kompaktowość i waga takiego kompletu ma więc zasadnicze znaczenie. Dlatego PROLINE 58217 jest poręczny, lekki i możliwie płaski – tak by zajmował jak najmniej miejsca w bagażniku czy na półce. Dodatkowo jego trwała i solidna obudowa jest odporna na wstrząsy i uderzenia. Zamkniecie kufra na metalowe zatrzaski daje pewność mocnego domknięcia całości, zapewniając porządek wewnątrz kufra zarówno w czasie transportu jak i po jego otwarciu.

Drużyna w komplecie

PROLINE 58217 to doinwestowany zawodnik i gotowa odpowiedź na konkretną warsztatową potrzebę. Znajdziemy tu aż 3 rękojeści z grzechotką: ¼, 3/8 i ½ cala. Co bardzo ważne we wszystkich zastosowano mechanizm z 72 zębami. Pozwala to pracować z bardzo małym skokiem w samochodowych zakamarkach i z łatwością odkręcać, czy przykręcać śruby i nakrętki.

Możliwości zestawu zwiększają liczne przedłużki, różne rodzaje nasadek i bitów. Wśród tych ostatnich możemy korzystać też z dość nietypowych wzorów takich jak groty specjalne do wkrętów typu TRI-WING, TORQ-SET, czy SPANNER. W wielu sytuacjach pozwalają one szybko zluzować lub dokręcić oporne połączenie bez uszkodzeń i niepotrzebnych nerwów. Nie musimy zastanawiać się i szukać zastępczych rozwiązań – mamy to w pakiecie. Praktycznym uzupełnieniem zestawu jest komplet dwunastu kluczy oczkowo-płaskich w najczęściej stosowanych rozmiarach. Są dokładnie zwymiarowane i wykonane z materiału odpornego na zginanie.

Jest moc

Zestaw PROLINE 58217 emanuje solidnością – wszystko za sprawą chromowanych i polerowanych rękojeści i nasadek wykonanych z trwałego stopu stali CrV. Komplet stanowi optymalną propozycję dla wszystkich potrzebujących niezawodnego, rozbudowanego zestawu narzędzi ręcznych do warsztatu samochodowego, bez którego trudno się obejść – za to łatwo go transportować i zawsze mieć „pod ręką”.