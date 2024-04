Nowa Era Oszczędzania Energii w Warsztatach Samochodowych: Prezentujemy podkład DP7000 Air-Dry Primer od PPG

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie motoryzacji, gdzie ekologia i efektywność energetyczna stają się kluczowymi priorytetami, firma PPG Industries wprowadza innowacyjne rozwiązanie dla warsztatów lakierniczych – DP7000 Air-Dry Primer.

Ten zaawansowany technologicznie podkład schnący bez użycia energii został zaprojektowany, aby zrewolucjonizować proces naprawy, skracając czas potrzebny na renowację pojazdów, a przy tym znacząco redukując zużycie energii.

Unikalne Właściwości Suszenia dla Maksymalnej Wydajności

Air-Dry Primer, DP7000 to szybkoschnący podkład 2K, zaprojektowany w celu zmniejszenia kosztów energii i optymalizacji procesów gruntowania w warsztacie.

Główną cechą nowego podkładu jest szybkie schnięcie na tzw. powietrzu, co oznacza – bez użycia dodatkowej energii, a jego kolejny atut to doskonałe właściwości szlifowania.

DP7000 dostępny jest w trzech odcieniach szarości, co daje możliwość dobrania różnych odcieni w celu znalezienia najbardziej odpowiedniego tła podkładu dla optymalizacji procesu aplikacji koloru.

Jest to podkład zgodny z europejską dyrektywą VOC

Główne zalety produktu to:

Łatwa aplikacja podczas jednej wizyty.

Aplikacja pierwszej tzw. kontrolnej warstwy, a następnie od 2 do 4 pełnych warstw bez czasów odparowywania miedzy kolejnymi warstwami.

Szybkoschnący i łatwy do obróbki – szlifowania.

Cechy Korzyści Szybkie suszenie na powietrzu Produkt przyjazny dla środowiska, energooszczędny Tryby suszenia: suszenie na powietrzu, IR, wygrzewanie Wszechstronność produktu Prosty stosunek mieszania Łatwość przygotowania Aplikacja na jedną wizytę Pomaga klientom skrócić całkowity czas procesu

DP7000 wyróżnia się na tle konkurencji dzięki swoim wyjątkowym właściwościom schnięcia. Ten innowacyjny podkład schnący bez użycia energii oferuje 80-100 mikronów suchego filmu w zaledwie 30 minut przy temperaturze 20°C.

To osiągnięcie stanowi przełom w branży, oferując warsztatom możliwość pracy z produktem, którego czas utwardzenia nie jest uzależniony od wysokiej wilgotności.

Łatwość Aplikacji i Doskonałe Właściwości Szlifowania

DP7000 nie tylko skraca czas schnięcia, ale także jest niezwykle łatwy w aplikacji, co czyni go idealnym wyborem dla warsztatów dążących do maksymalizacji efektywności pracy. Jego doskonałe właściwości szlifowania pozwalają na szybkie i łatwe przygotowanie powierzchni do dalszych etapów renowacji, zapewniając wysoką jakość wykończenia. Dodatkowo, możliwość aplikacji produktu podczas jednej wizyty znacząco skraca całkowity czas procesu naprawczego, przynosząc korzyści zarówno warsztatom, jak i ich klientom.

Ekologiczny Wybór Dla Nowoczesnego Warsztatu

PPG nie zapomina również o aspektach ekologicznych. Szybkie schnięcie bez użycie energii sprawia, że DP7000 jest produktem przyjaznym dla środowiska, zmniejszającym emisję lotnych związków organicznych (VOC) i zużycie energii. Wybierając DP7000, warsztaty mogą nie tylko podnieść swoją wydajność, ale także przyczyniać do ograniczenia emisji CO2, co dziś wszyscy podkreślamy.

Pełna Gama Produktów dla Każdej Potrzeby

Oprócz podkładu DP7000, PPG oferuje pełną gamę produktów towarzyszących, w tym utwardzacze oraz rozcieńczalniki do wysokich i niskich temperatur, zapewniając kompleksowe rozwiązania dla każdego warsztatu. Produkty te, dostępne w opakowaniach 1L i 3L, zostały zaprojektowane, aby uzupełniać system DP7000, oferując łatwe w stosowaniu rozwiązania dla profesjonalistów.

Podsumowanie

DP7000 Air-Dry Primer to więcej niż tylko podkład – to kompleksowe rozwiązanie dla warsztatów samochodowych, które pragną skrócić czas naprawy, zmniejszyć zużycie energii i przyczynić się do ochrony środowiska. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom suszenia, łatwości aplikacji i doskonałym właściwościom szlifowania, DP7000 stanowi znaczący krok naprzód w technologii napraw samochodowych.

Wybierając DP7000 i inne produkty z linii PPG, warsztaty nie tylko zyskują na wydajności, ale także wspierają zrównoważony rozwój, wybierając rozwiązania przyjazne dla środowiska.