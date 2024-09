PIELĘGNACJA I NAPRAWA FIRMOWEJ ODZIEŻY ROBOCZEJ

Usługi dla autoryzowanych warsztatów

Zewnętrzny wizerunek autoryzowanego warsztatu samochodowego obejmuje także wykorzystanie odzieży roboczej umożliwiającej wizualną identyfikację firmy. Odzież taka udostępniana jest albo bezpośrednio przez producenta danej marki samochodu albo przez dostawców tego typu odzieży. Utrzymanie odzieży w odpowiednim stanie z reguły leży w gestii osób kierujących warsztatem. Usługodawca w zakresie tekstyliów przemysłowych, jakim jest firma Mewa , oferuje w takim przypadku rozwiązanie stanowiące odciążenie dla właścicieli warsztatów.

Jednolity i zadbany wygląd zewnętrzny wzmacnia wizerunek firmy i sygnalizuje profesjonalizm – to powszechnie znany fakt. Jednak ciągłe kontrolowanie stanu odzieży roboczej wszystkich pracowników wymaga działań, na które często brakuje czasu.

Tak też uważa Bettina Zopf. Razem z bratem, Karlem Keilhauerem, od dwudziestu lat prowadzi w Garmisch-Partenkirchen salon samochodowy Heitz, który posiada także kilka warsztatów naprawczych. A od prawie czterdziestu lat firma Mewa dostarcza tekstylia przemysłowe dla tej rodzinnej firmy w ramach kompleksowego pakietu usług – najpierw były to czyściwa, a potem także odzież robocza.

Gwarancja dobrego wizerunku

Dzięki kompleksowemu pakietowi usług zarządzająca warsztatem Bettina Zopf nie musi martwić się o to, czy jej pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych w warsztacie są odpowiednio ubrani. Odzież jest regularnie odbierana przez usługodawcę, a następnie dostarczana ponownie, już wyprana i w dobrym stanie.

To bardzo ułatwia nam pracę. W przeciwnym razie musiałabym ciągle chodzić po zakładzie i sprawdzać, czy pracownicy nie mają przypadkiem już dziur w spodniach. – stwierdza Bettina Zopf.

To, co w przypadku odzieży roboczej dobrze sprawdza się w salonie samochodowym Heitz w ramach kompleksowego pakietu usług, firma Mewa oferuje warsztatom i salonom samochodowym również w odniesieniu do odzieży firmowej zagwarantowanej przez producenta danej marki samochodów lub przez producenta takiej odzieży, który dostarczył ją na zlecenie danego producenta samochodów.

Autoryzowane warsztaty mogą zatem również z powodzeniem korzystać z takiej samej niezawodnej usługi, jak klienci, którzy zamawiają odzież roboczą do wynajęcia bezpośrednio w firmie Mewa. Z jednym zastrzeżeniem: odzież firmowa, którą noszą pracownicy danego warsztatu, musi nadawać się do prania przemysłowego. Przed przyjęciem zamówienia jest to wcześniej sprawdzane przez firmę Mewa.

Autoryzowany warsztat może zlecić firmie Mewa realizacje całej logistyki w zakresie tekstyliów: w ustalonych odstępach czasowych odzież jest odbierana, prana, sprawdzana i ponownie dostarczana do warsztatu (zdjęcie: Mewa).

Nie troszczyć się o logistykę i organizację

Autoryzowany warsztat samochodowy może powierzyć usługodawcy realizację całej organizacji dostaw i logistyki: Mewa ustala zakres zapotrzebowania klienta, zamawia odzież i dokonuje ewentualnych poprawek, jak np. skrócenie nogawek spodni. W ustalonych odstępach czasowych odzież jest odbierana, prana, sprawdzana, ewentualnie naprawiana i – już czysta – ponownie dostarczana do warsztatu. Kto chce, korzysta z modułowego systemu szafek, w których składowana jest świeża i czysta odzież, podczas gdy brudne ubrania gromadzone są w innym miejscu. Tego typu usługa firma Mewa oferuje również w innych krajach w Europie, np. dla salonu samochodowego Klokočka w Pradze. Firma od ponad dziesięciu lat korzysta w ramach kompleksowej usługi firmy Mewa z markowych kolekcji przeznaczonych dla autoryzowanych warsztatów.

Wcześniej kupowaliśmy standardowe ubrania robocze. Kiedy ulegały one uszkodzeniu, trzeba było kupować nowe. Natomiast usługa firmy Mewa oznacza dla nas minimalne nakłady. – wyjaśnia szef serwisu David Wait.

W ramach przyjaznej dla środowiska kompleksowej usługi firma Mewa oferuje również lekkie i elastyczne maty olejowe Multitex (zdjęcie: Mewa).

Mewa

Grupa Przedsiębiorstw Mewa z siedzibą w Wiesbaden jest jednym z wiodących europejskich dostawców oferujących kompleksowy serwis tekstyliów przemysłowych i jest także wiodącą firmą tej branży w Niemczech. Głównymi elementami oferty są czyściwa wielokrotnego użytku, a także odzież robocza i ochronna dla przemysłu, rzemiosła, gastronomii oraz służby zdrowia. Usługa B2B obejmuje konsultacje, dostawę, pielęgnację i naprawę oraz wymianę tekstyliów zgodnie z certyfikowanymi standardami jakości, higieny i bezpieczeństwa. W Europie odzież roboczą firmy Mewa nosi ponad 1,1 mln pracowników, a około 3 mln osób używa czyściw wielokrotnego użytku firmy Mewa do czyszczenia maszyn i urządzeń.

Mewa jest firmą rodzinną, posiada 48 lokalizacji, zatrudnia 6000 pracowników, zaopatruje ponad 200 000 klientów. W 2023 roku obroty firmy wyniosły 896 mln euro.

Firma Mewa została założona w 1908 roku i jest pionierem w obszarze zrównoważonych usług tekstylnych. Strategia firmy jest konsekwentnie zorientowana na zrównoważony rozwój. Firma Mewa była wielokrotnie wyróżniana za zorientowanie na klienta oraz zarządzanie jakością i zasobami.