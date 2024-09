TEXTAR ZAPRASZA NA WEBINR POŚWIĘCONY CHEMII HAMULCOWEJ

Powracają webinary techniczne Textar dla mechaników samochodowych. W czwartek, 19 września odbędzie się otwierające nowy cykl szkolenie online poświęcone chemii hamulcowej.

Prawidłowe użycie smarów hamulcowych oraz regularna wymiana i dobór właściwego płynu hamulcowego to klucz do bezpiecznej i efektywnej pracy układu hamulcowego. Przygotowany z myślą o mechanikach samochodowych webinar będzie okazją do pogłębienia wiedzy na ten temat, a także otrzymania praktycznych wskazówek, które pomogą uniknąć problemów w codziennej pracy.

Podczas spotkania online skupimy się na rodzajach smarów stosowanych podczas naprawy i wymiany hamulców. Wyjaśnię, jak i dlaczego wybierać odpowiednie produkty, jakie są różnice między nimi oraz jak prawidłowo je aplikować, aby zapewnić maksymalną skuteczność i bezpieczne działanie hamulców. Poruszymy też temat wpływu środków chemicznych na żywotność elementów układu hamulcowego oraz omówimy praktyczne problemy zgłaszane przez warsztaty. – mówi Marcin Ostrowski, trener techniczny firmy TMD Friction, właściciela marki Textar.

Bezpłatny webinar odbędzie się w czwartek, 19 września. Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 60 minut.

W jego trakcie będzie przewidziany czas na pytania do prowadzącego spotkanie trenera. W prostych konkursach dotyczących tematu spotkania będzie można wygrać atrakcyjne upominki od Textar.

Aby wziąć udział szkoleniu, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Textar.

Osoby, które skorzystają z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji i wezmą udział w webinarze poświęconym chemii hamulcowej, a także kolejnych zaplanowanych na późniejsze miesiące szkoleniach Textar, otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobycie fachowej wiedzy na temat układów hamulcowych.