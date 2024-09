DELPHI PREZENTUJE ROZWIĄZANIA WARSZTATOWE KLASY PREMIUM

Wraz z postępem technologii pojazdów rośnie zapotrzebowanie na bardziej zaawansowaną diagnostykę. DS Hub spełnia te potrzeby, służąc jako centralna platforma, na której technicy mogą szybko uzyskać dostęp do kluczowych zasobów – od danych dotyczących samochodów osobowych i ciężarowych, po informacje techniczne, moduły szkoleniowe i katalogi części – wszystko w jednym miejscu. Integrując te niezbędne narzędzia, DS Hub pomaga technikom szybciej diagnozować i rozwiązywać problemy, co ostatecznie zwiększa rentowność warsztatów.

DS Hub to nie tylko diagnostyka; to dostarczanie rozwiązań premium, które oszczędzają czas i przynoszą lepsze wyniki dla techników. Stworzyliśmy bezproblemowe, wszechstronne rozwiązanie, które rozwiązuje kluczowe problemy, z jakimi nasi klienci spotykają się na co dzień, i wierzymy, że będzie ono kluczowe w każdej pracy, dla każdego technika, w każdym warsztacie.

– powiedział Juan Thomaz, wiceprezes ds. rynku wtórnego EMEA w PHINIA.