POZNAŃ MOTOR SHOW 2025

W dniach 24–27 kwietnia 2025 r. Międzynarodowe Targi Poznańskie są miejscem kolejnej, pełnej emocji edycji Poznań Motor Show. Tegoroczne targi, gromadzące tysiące entuzjastów motoryzacji, zaprezentowały szereg premier oraz nowinek technologicznych, tworząc niepowtarzalną atmosferę i umacniając pozycję wydarzenia jako najważniejszego motoryzacyjnego spotkania regionu .

Podczas wczesnych godzin czwartekowego media day odwiedzający mieli okazję zobaczyć ponad 20 premier, wśród których szczególną uwagę przyciągnęły elektryczna Mazda 6e oraz luksusowy Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series. Modele te, zaprezentowane po raz pierwszy na polskim rynku, wzbudziły ogromne emocje zarówno wśród mediów, jak i pasjonatów motoryzacji, stając się symbolem innowacyjności i nowego podejścia do przyszłości mobilności.

Niezwykle ważnym elementem tegorocznej edycji jest także finał XIV Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników Samochodowych, który odbywa się równolegle z Poznań Motor Show. W zawodach udział wzięło aż 13 744 młodych, utalentowanych mechaników z kilkuset szkół z całej Polski, rywalizujących w licznych kategoriach – od młodego mechanika, przez specjalistyczne konkurencje takie jak instalator LPG czy aplikator folii, aż po debiutujące talenty w dziedzinie elektromobilności. Finale, zaplanowane na okres od 24 do 27 kwietnia 2025 r., nie tylko wystawiają na próbę umiejętności techniczne uczestników, ale również stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń między przyszłymi profesjonalistami a przedstawicielami branży motoryzacyjnej.

Edycja 2025 to także miejsce debiutu nowych marek oraz modeli, które mają zmienić oblicze rynku motoryzacyjnego. Wśród nowości znalazły się propozycje od firm takich jak Leapmotor, SWM, Bestune oraz chińska marka premium Hongqi. Uczestnicy mieli okazję osobiście przekonać się o zaletach najnowszych rozwiązań – od zaawansowanych układów hybrydowych, poprzez samochody elektryczne, aż po futurystyczne koncepty. Te premiery dodatkowo podkreślają rosnące znaczenie technologii przyjaznych środowisku i innowacyjnych rozwiązań w branży.

Tegoroczne targi to nie tylko prezentacja premierowych modeli i finał Mistrzostw Mechaników, ale również miejsce pełne atrakcji dodatkowych. Na terenie imprezy odbywały się pokazy driftu, interaktywne strefy prezentacyjne oraz liczne wydarzenia towarzyszące, w ramach których goście mogli uczestniczyć w debatach oraz warsztatach dotyczących przyszłości motoryzacji. Obecność gwiazd telewizji i motorsportu dodatkowo uatrakcyjniła wydarzenie, podkreślając, że Poznań Motor Show stanowi nie tylko platformę prezentacji najnowszych trendów, ale również miejsce spotkań profesjonalistów i pasjonatów czterech kółek.

Organizatorzy Poznań Motor Show 2025 podkreślają, że wydarzenie to jest wyjątkową okazją do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami motoryzacyjnymi, a jednocześnie platformą do wymiany doświadczeń między producentami, dealerami oraz miłośnikami motoryzacji. Plany na kolejne edycje zakładają jeszcze rozbudowany program oraz poszerzenie oferty premier, co czyni to wydarzenie kluczowym punktem kalendarza każdego fana motoryzacji.