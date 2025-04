PRZYSZŁOŚĆ BRANŻY MOTORYZACJI W RĘKACH MŁODYCH TALENTÓW

Branża motoryzacyjna stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z tempem innowacji, rosnącą konkurencją i dynamicznie zmieniającym się rynkiem. Aby sprostać tym wyzwaniom, kluczowym elementem staje się pozyskiwanie młodych talentów, które nie tylko posiadają odpowiednie kompetencje techniczne, ale także są w stanie zarządzać globalnymi projektami. FORVIA – lider w branży motoryzacyjnej, wychodzi naprzeciw tym potrzebom, organizując program Pack Your Talent.

Inicjatywa ta daje młodym inżynierom szansę na międzynarodowy rozwój, zdobywanie doświadczenia w kluczowych projektach motoryzacyjnych oraz przygotowanie do roli przyszłych liderów.

Jakie umiejętności są kluczowe w branży motoryzacyjnej?

Branża motoryzacyjna rozwija się w bardzo szybkim tempie. Dlatego do odniesienia w niej sukcesu konieczne jest połączenie kompetencji technicznych z umiejętnościami adaptacyjnymi i gotowością do pracy w wielokulturowym środowisku. Przemiany, które zachodzą w sektorze automotive – od elektryfikacji po autonomiczne pojazdy – potrzebują liderów, którzy potrafią łączyć globalne myślenie z lokalnymi działaniami. W tym celu powstał Pack Your Talent – program, który przygotowuje młodych inżynierów do wyzwań współczesnej motoryzacji. To przestrzeń, gdzie edukacja przenika się z praktyką, oferując uczestnikom bezcenne doświadczenie w pracy nad innowacyjnymi projektami. Po intensywnym okresie wdrożenia i onboardingu, studenci wyjeżdżają na 11 miesięcy za granicę do jednej z lokalizacji FORVIA w ramach kontraktu STA (Short-Term Assignment), który pozwala im zdobywać doświadczenie w międzynarodowym środowisku.

FORVIA wspiera rozwój liderów przyszłości

Dla takich firm jak FORVIA najważniejszym fundamentem są ludzie. Dlatego stawia ona na rozwój młodych talentów, oferując im program, który daje realną szansę na rozwój kariery w motoryzacji. W ramach programu Pack Your Talent, Grupa poszukuje osób ambitnych, otwartych na wyzwania i gotowych do pracy w zróżnicowanym oraz dynamicznym środowisku. Daje szansę na rozwijanie kompetencji technicznych w obszarach takich jak innowacje, doskonalenie procesów i rozwój produktów. A także tych miękkich jak globalne podejście, zarządzanie złożonymi projektami, strategiczne podejście.

Kluczowym elementem Pack Your Talent jest mentorstwo. Każdy uczestnik programu otrzymuje indywidualne wsparcie doświadczonego opiekuna, który wspiera go w poszczególnych etapach rozwoju, pomagając w kształtowaniu umiejętności technicznych oraz przywódczych. To nie tylko proces nauki – to inwestycja w przyszłość umożliwiająca zdobycie wiedzy niezbędnej do odniesienia sukcesu w różnych obszarach branży motoryzacyjnej.

W FORVIA doskonale rozumiemy, jak wielkie wyzwania stoją przed branżą motoryzacyjną. Innowacje, zmieniające się regulacje i rosnąca konkurencja wymagają od nas nieustannego poszukiwania młodych talentów, gotowych sprostać tym zmianom i napędzać rozwój firmy. Program Pack Your Talent to nasza odpowiedź na te potrzeby. Dajemy inżynierom na starcie kariery możliwość zdobycia globalnego doświadczenia i przygotowania się do ról przywódczych w dynamicznie zmieniającym się świecie. Stawiamy na osoby ambitne, z pasją do technologii i gotowe do pracy w międzynarodowym środowisku. Wierzymy, że tylko takie osoby będą w stanie wprowadzić branżę motoryzacyjną w kolejny etap rozwoju – mówi Agnieszka Wróblewska, HR Manager w FORVIA R&D i koordynatorka projektu w Polsce.

Droga do sukcesu

Program Pack Your Talent składa się z dwóch etapów:

Etap lokalny (3 miesiące) – to okres intensywnego wdrożenia w strukturach organizacji, zapoznanie się z jej kulturą i wartościami. Uczestnicy programu spędzają ten czas w polskich oddziałach FORVIA, zdobywając praktyczne umiejętności. Etap międzynarodowy (11 miesięcy) – to czas, w którym młodzi inżynierowie wyjeżdżają do jednej z lokalizacji FORVIA w ramach kontraktu STA, gdzie pod okiem mentora pracują przy globalnych projektach motoryzacyjnych, rozwijając kompetencje techniczne i przywódcze. Program obejmuje również kompleksowy plan szkoleń.

W trakcie całego programu uczestnicy mają regularne checkpointy ewaluacyjne, które pomagają w monitorowaniu postępów i dostosowywaniu ścieżki rozwoju do indywidualnych potrzeb. Następnie uczestnicy mają możliwość kontynuowania karieru w strukturach firmy za granicą lub w Polsce.

Budowanie przyszłości motoryzacji – inwestycja w talent

Program Pack Your Talent to nie tylko okazja do rozwoju kariery – to także strategiczna inwestycja FORVIA w przyszłość branży motoryzacyjnej. Budując rezerwuar talentów w rozwijających się regionach, firma kształtuje kolejne pokolenie liderów, którzy będą odpowiadać za innowacje i rozwój rynku motoryzacyjnego. Dla uczestników programu to unikalna okazja, by mieć realny wpływ na przyszłość automotive, pracując przy projektach marek premium, które wyznaczają standardy motoryzacyjne na całym świecie.

Dołącz już dziś!

Jeśli jesteś studentem lub absolwentem kierunku technicznego i pragniesz rozwijać swoją karierę w międzynarodowym środowisku, program Pack Your Talent to idealna okazja dla Ciebie. Aplikuj już dziś i dołącz do czołowej firmy sektora automotive, która da Ci szansę na rozwój w dynamicznie rozwijającej się organizacji.

***

Grupa FORVIA

FORVIA łączy technologie i silne strony przemysłowe Faurecii i HELLI. Z ponad 300 zakładami przemysłowymi, 77 centrami badawczo-rozwojowymi i 150 000 pracownikami, zapewnia unikalne i kompleksowe podejście do teraźniejszych i przyszłych wyzwań motoryzacyjnych. Składająca się z 6 grup biznesowych z 24 liniami produktowymi i silnym portfolio obejmującym ponad 14 000 patentów, FORVIA dąży do tego, aby stać się twórcą zmian, zaangażowanym we wprowadzanie transformacji mobilności.